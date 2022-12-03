Vợ luôn lạnh nhạt từ chối ân ái với chồng nhưng lại lên giường với đàn ông khác

Tâm sự 03/12/2022 09:33

Cô ấy đã lên giường với đàn ông khác. Chuyện là, gần đây chúng tôi lại trục trặc với nhau một chút, lý do chẳng có gì to tát, do chưa thống nhất được một số điểm về giờ giấc sinh hoạt, phân công việc nhà trong gia đình mà thôi.

Cô ấy 34 tuổi, tôi 36. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm, và dù có lúc nọ lúc kia (cuộc hôn nhân nào chẳng thế), tôi luôn yêu vợ. Biết cô ấy không phải người thích chuyện ấy nên tôi không đòi hỏi nhiều, tháng một hai lần chúng tôi mới gần gũi, trong số đó có lần nào vợ bảo không thích vì đang mệt thì tôi cũng thôi.

Tôi chưa bao giờ vì "thiếu thốn" mà phản bội vợ, tôi không có nhân tình, đi bóc bánh trả tiền cũng không vì rất sợ mang bệnh tật về nhà. Lúc nào vợ từ chối thì tôi tự xử. Nói chung, tôi có nhu cầu cao hơn vợ nhưng luôn biết kiềm chế, dung hòa chuyện ấy giữa hai vợ chồng.

Ấy thế mà, người đi cắm sừng lên đầu bạn đời của mình lại là vợ tôi. Cô ấy đã lên giường với đàn ông khác. Chuyện là, gần đây chúng tôi lại trục trặc với nhau một chút, lý do chẳng có gì to tát, do chưa thống nhất được một số điểm về giờ giấc sinh hoạt, phân công việc nhà trong gia đình mà thôi.

Vợ luôn lạnh nhạt từ chối ân ái với chồng nhưng lại lên giường với đàn ông khác - Ảnh 1
Cuối cùng khi tôi hỏi có chuyện gì thì cô ấy thú nhận đêm qua say quá nên đã lên giường với một thằng cha nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Tôi còn nghĩ là mọi chuyện ổn thỏa rồi, cô ấy đã chịu nói chuyện lại với chồng một hai câu. Nhưng cuối tuần trước, cô ấy về nhà muộn, say khướt. Ngày hôm sau thì gần như im lặng hoàn toàn. Cuối cùng khi tôi hỏi có chuyện gì thì cô ấy thú nhận đêm qua say quá nên đã lên giường với một thằng cha nào đó mà cô ấy cũng chỉ mới quen khi đi uống cùng đám bạn.

 

Tôi không thể tin nổi vào tai mình, người vợ luôn lãnh cảm của tôi đấy ư?

Cô ấy có vẻ rất mất tinh thần, nói rằng bản thân cô ấy cũng không biết mình bị làm sao nữa, cô ấy không hiểu tại sao mình lên giường với người lạ và rất hối hận khi chuyện đã xảy ra. Nói ra được với tôi, cô ấy cảm thấy nhẹ lòng hơn vì không thể giữ bí mật tội lỗi này.

Vợ luôn lạnh nhạt từ chối ân ái với chồng nhưng lại lên giường với đàn ông khác - Ảnh 2
Tôi nghĩ trước giờ cô ấy có lẽ không cảm thấy bất kỳ sức hấp dẫn nào từ phía chồng nên mới lạnh nhạt thờ ơ trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Về phần tôi, tôi có thể tha thứ cho vợ khi nghe điều đó hay sao? Cô ấy nhẹ lòng khi nói với tôi sự thật, còn tôi thì vừa bị cả một tảng đá lớn đè lên ngực, đau tức và khó thở vô cùng.

Tôi nghĩ trước giờ cô ấy có lẽ không cảm thấy bất kỳ sức hấp dẫn nào từ phía chồng nên mới lạnh nhạt thờ ơ trong chuyện ấy, trong khi với đàn ông khác, cảm hứng của cô ấy lên được ngay.

Nhìn cô ấy khổ sở tôi những muốn nuốt giận cho qua, nhưng cứ nghĩ đến cảnh vợ mình đầy hưng phấn với kẻ khác thì tôi lại không tài nào chịu được. Tôi tức giận, đau khổ, vừa muốn bỏ vợ lại vừa muốn giữ cô ấy lại, tôi biết phải làm sao bây giờ?

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Thấy vợ chẳng ham hố mà lại cứ cố gồng mình lên để chiều chuộng tôi, tôi cảm thấy thương và áy náy với vợ. Tôi lên mạng mày mò mua về mấy món đồ về để "gia công", tự xử vậy. Tôi cũng nghĩ đây là cách hay để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

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