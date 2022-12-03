Vợ lấy 1001 lý do để từ chối chuyện ân ái, lại cấm tôi tự 'vui vẻ'

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được 3 năm, cả hai vợ chồng đều chưa đến 30 tuổi. Khi mới cưới, vợ cũng miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu của tôi nhưng từ khi sinh con xong thì tôi gần như bị "treo giò" 20 29 ngày/tháng.

Mới chưa đến 30 tuổi mà tôi phải héo hắt chuyện ân ái hay sao?

Hóa ra, sau sinh con, do thay đổi nội tiết tố, lại thêm việc chăm con vất vả nên sức khỏe vợ tôi kém đi. Cô ấy chẳng còn hứng thú với chuyện yêu nữa. Tôi không phải cái máy nên chỉ nghĩ bức bối thì tìm đến chuyện ấy là xong chuyện. Tôi thấy rằng trong chuyện ân ái, đàn ông hay đàn bà đều cần cảm xúc. Nếu không yêu thương người đó, làm sao mình có thể gần gũi với họ được.

Nhiều lúc tôi gạ gẫm nhưng vợ tôi tìm ra hàng trăm lý do để từ chối. Khi thì cô ấy mệt, khi thì cô ấy lạnh, buồn ngủ... Nhiều khi tôi cảm thấy khó chịu, bức bối vì đạn đã đầy đạn mà không được xả. Ban đầu, tôi lại cứ nghĩ rằng vợ tôi ngoại tình, tơ tưởng anh nào nên về lạnh nhạt với chồng. Sau rồi, vợ chồng tôi trò chuyện, giãi bày nhiều thì tôi mới hiểu và thông cảm cho nàng hơn.

Vợ rất yêu tôi nhưng cũng vì tôi là người đầu tiên của cô ấy. Cô ấy cũng khá ngây thơ về chuyện yêu nên không sẵn lòng thử những điều mới lạ cùng tôi. Tôi đã “đầu độc” vợ bằng cách cho nàng xem các loại phim nóng, thậm chí clip đen quay trộm trên mạng nhưng cô ấy vẫn không chịu.

Từ ngày còn yêu đương đến khi đã là người có gia đình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay hay đi bóc bánh trả tiền bên ngoài. Nhất là khi đã có vợ, con, tôi không thể đánh mất hạnh phúc gia đình của mình vì những giây phúc bốc đồng được.



Từ ngày còn yêu đương đến khi đã là người có gia đình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay hay đi bóc bánh trả tiền bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chuyện không được thỏa mãn kéo dài khiến tôi ngày càng bức bối. Thấy tôi không được thỏa mãn, vợ tôi có vẻ cũng lo sợ nên nhiều lúc cũng cố sức chiều tôi. Nhưng hỡi ôi, những lần "cố sức" của cô ấy chẳng mang lại cho tôi chút cảm xúc nào.

Ai đời, vợ chồng đang ân ái nồng say, cứ được lúc cô ấy lại hỏi: "Xong chưa anh? Em buồn ngủ quá!", "Được chưa anh?","Em mệt với buồn ngủ quá đi". Nghe những câu ấy, cảm hứng của tôi đang trên chín tầng mây cũng rơi bộp xuống đất rồi.

Vợ chán ân ái lại cấm chồng tự "vui vẻ"

Thấy vợ chẳng ham hố mà lại cứ cố gồng mình lên để chiều chuộng tôi, tôi cảm thấy thương và áy náy với vợ. Tôi lên mạng mày mò mua về mấy món đồ về để "gia công", tự xử vậy. Tôi cũng nghĩ đây là cách hay để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Một lần, tôi đang tự giải quyết với đồ chơi trong nhà tắm. Chả hiểu sao vợ tôi mở cửa vào và bắt gặp. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô ấy khóc lóc ầm ĩ, mắng tôi biến thái, bệnh hoạn.

Tôi đã xin lỗi, giải thích một thôi một hồi, rồi cho vợ xem đủ mọi tài liệu trên mạng để chứng minh việc làm của tôi là rất đỗi bình thường, vợ vẫn không nghe. Cô ấy kiên quyết bắt tôi ra ngủ tại sô pha phòng khách suốt cả tháng. Chưa kể, cô ấy còn suốt ngày theo dõi, soi tôi, cấm tôi tự giải quyết.

Thấy tôi không được thỏa mãn, vợ tôi có vẻ cũng lo sợ nên nhiều lúc cũng cố sức chiều tôi - Ảnh minh họa: Internet

Mà nói thật, cô ấy có đáp ứng được nhu cầu của tôi đâu. Cô ấy cứ nằm lì như khúc gỗ, chốc chốc lại hỏi: "Xong chưa?" khiến tôi chán chả buồn chết.

Tôi rất yêu vợ nên bất đắc dĩ phải làm như vậy để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng vợ lại không hiểu cho tôi nên cô ấy vẫn liên tục rình mò, theo dõi, cấm cản tôi khiến tôi buồn chán, bức bối quá. Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ?