Chồng tôi làm nghề lái xe, giờ giấc không cố định nhưng khi nào rảnh, anh đều phụ giúp tôi chăm con, làm việc nhà. Tôi làm giáo viên mầm non, có thể kết hợp đưa đón hai con đi học và lo ăn uống ở trường nên khá thuận lợi.

Thấy chuyện phòng the nhàm chán, chồng tôi đã học hỏi phim nóng, nhưng từ đó tôi lâm vào sợ hãi. Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 7 năm và có hai con trai nhỏ. Cuộc sống gia đình tôi khá đầm ấm tuy kinh tế còn vất vả. Nhờ chăm chỉ làm ăn và tiết kiệm, chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ làm tổ ấm, thoát khỏi cảnh ở trọ chật chội nóng bức.

Chồng hơn tôi 5 tuổi và đang trong độ sung mãn về sinh lý. Thật sự, trước đây, tôi không có nhiều ham muốn về chuyện phòng the. Những năm có bầu, sinh nở, con nhỏ, tôi chỉ chiều chồng vì nghĩa vụ chứ ít khi có cảm giác.

Tôi bằng lòng như thế và không đòi hỏi gì thêm nhưng chồng tôi lại khác. Anh bảo, chuyện phòng the là một đặc ân, nếu không biết cách tận hưởng sẽ rất thiệt thòi. Anh tìm đủ mọi cách để yêu chiều vợ, đổi mới đủ kiểu để tôi thấy hạnh phúc. Nhờ thế, sau khi sinh con thứ hai, tôi mới thực sự biết đến cảm giác "lên đỉnh" như thế nào. Thấy tôi thoải mái, chồng lại không ngừng sáng tạo chuyện phòng the.

Nhưng sự đổi gió quá đà của chồng lại phản tác dụng với tôi, mỗi lần quan hệ xong, tôi không thể nào nuốt nổi cơm. Anh học hỏi các tư thế trong phim nóng và muốn tôi cùng thực hành để hòa hợp.

Quả thật, khi cùng chồng xem những cảnh đó, tôi đã muốn nôn ói chứ nói gì thực hành nhưng không tiện nói ra. Vậy mà, chồng nghĩ tôi sẽ thích và muốn tôi làm cho bằng được.

Đỉnh điểm tuần trước, chồng trở về nhà có chút hơi men, hai con đã ngủ say, anh lao vào tôi đầy hứng khởi. Anh dùng sức khống chế, bắt tôi phải làm cho bằng được tư thế anh muốn.

Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi phải chiều chồng theo kiểu cưỡng bức như thế. Nhưng tôi càng sợ hãi, chồng càng phấn khích. Sau gần 1 tiếng, chồng mới thỏa mãn, buông tha cho tôi. Đêm đó, tôi rã rời, vừa mệt vừa sợ hãi nhưng chồng không hề biết. Từ hôm đó, tôi thấy sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện gần chồng.

Chỉ cần nghe tiếng chồng mở cửa, tôi đã thấy nổi da gà vì sợ anh sẽ tấn công từ phía sau, đòi hỏi mọi lúc mọi nơi để thay đổi không khí. Tôi càng từ chối, anh càng thích và làm cho bằng được.

Tôi càng sợ, chồng càng phấn khích - Ảnh minh họa: Internet

Tận hưởng cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi lại phải đối mặt với cách đổi mới kinh hoàng từ chồng. Nhiều lần, tôi tỉ tê tâm sự với chồng, tôi chỉ thích nhẹ nhàng và truyền thống khi gần gũi. Anh lại bảo tôi cổ hủ quá, lúc đầu như thế nhưng về sau quen rồi sẽ thấy mê thôi. Anh động viên tôi vượt qua sự e dè để làm thăng hoa chuyện phòng the.

Quả thật, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không sao vượt qua được, những cái đó không hợp với bản thân tôi. Tôi nghĩ người ta đóng phim mới làm thế chứ ngoài đời thực, vợ chồng sao có thể như vậy. Mong mọi người cho tôi lời khuyên!