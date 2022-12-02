Chồng học theo phim, đòi hỏi mọi lúc mọi nơi để đổi gió khiến tôi luôn áp lực vì sợ những đòn tấn công của anh

Tâm sự 02/12/2022 17:04

Nhưng sự đổi gió quá đà của chồng lại phản tác dụng với tôi, mỗi lần quan hệ xong, tôi không thể nào nuốt nổi cơm. Anh học hỏi các tư thế trong phim nóng và muốn tôi cùng thực hành để hòa hợp.

Thấy chuyện phòng the nhàm chán, chồng tôi đã học hỏi phim nóng, nhưng từ đó tôi lâm vào sợ hãi. Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 7 năm và có hai con trai nhỏ. Cuộc sống gia đình tôi khá đầm ấm tuy kinh tế còn vất vả. Nhờ chăm chỉ làm ăn và tiết kiệm, chúng tôi mua được một căn nhà nhỏ làm tổ ấm, thoát khỏi cảnh ở trọ chật chội nóng bức.

Chồng tôi làm nghề lái xe, giờ giấc không cố định nhưng khi nào rảnh, anh đều phụ giúp tôi chăm con, làm việc nhà. Tôi làm giáo viên mầm non, có thể kết hợp đưa đón hai con đi học và lo ăn uống ở trường nên khá thuận lợi.

Chồng học theo phim, đòi hỏi mọi lúc mọi nơi để đổi gió khiến tôi luôn áp lực vì sợ những đòn tấn công của anh - Ảnh 1
Chồng muốn tôi thực hành những tư thế học hỏi từ phim nóng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng thích đổi gió chuyện phòng the

Chồng hơn tôi 5 tuổi và đang trong độ sung mãn về sinh lý. Thật sự, trước đây, tôi không có nhiều ham muốn về chuyện phòng the. Những năm có bầu, sinh nở, con nhỏ, tôi chỉ chiều chồng vì nghĩa vụ chứ ít khi có cảm giác.

Tôi bằng lòng như thế và không đòi hỏi gì thêm nhưng chồng tôi lại khác. Anh bảo, chuyện phòng the là một đặc ân, nếu không biết cách tận hưởng sẽ rất thiệt thòi. Anh tìm đủ mọi cách để yêu chiều vợ, đổi mới đủ kiểu để tôi thấy hạnh phúc. Nhờ thế, sau khi sinh con thứ hai, tôi mới thực sự biết đến cảm giác "lên đỉnh" như thế nào. Thấy tôi thoải mái, chồng lại không ngừng sáng tạo chuyện phòng the.

Nhưng sự đổi gió quá đà của chồng lại phản tác dụng với tôi, mỗi lần quan hệ xong, tôi không thể nào nuốt nổi cơm. Anh học hỏi các tư thế trong phim nóng và muốn tôi cùng thực hành để hòa hợp.

Quả thật, khi cùng chồng xem những cảnh đó, tôi đã muốn nôn ói chứ nói gì thực hành nhưng không tiện nói ra. Vậy mà, chồng nghĩ tôi sẽ thích và muốn tôi làm cho bằng được.

Đỉnh điểm tuần trước, chồng trở về nhà có chút hơi men, hai con đã ngủ say, anh lao vào tôi đầy hứng khởi. Anh dùng sức khống chế, bắt tôi phải làm cho bằng được tư thế anh muốn.

Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi phải chiều chồng theo kiểu cưỡng bức như thế. Nhưng tôi càng sợ hãi, chồng càng phấn khích. Sau gần 1 tiếng, chồng mới thỏa mãn, buông tha cho tôi. Đêm đó, tôi rã rời, vừa mệt vừa sợ hãi nhưng chồng không hề biết. Từ hôm đó, tôi thấy sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện gần chồng.

Chỉ cần nghe tiếng chồng mở cửa, tôi đã thấy nổi da gà vì sợ anh sẽ tấn công từ phía sau, đòi hỏi mọi lúc mọi nơi để thay đổi không khí. Tôi càng từ chối, anh càng thích và làm cho bằng được.

Chồng học theo phim, đòi hỏi mọi lúc mọi nơi để đổi gió khiến tôi luôn áp lực vì sợ những đòn tấn công của anh - Ảnh 2
Tôi càng sợ, chồng càng phấn khích - Ảnh minh họa: Internet

Tận hưởng cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi lại phải đối mặt với cách đổi mới kinh hoàng từ chồng. Nhiều lần, tôi tỉ tê tâm sự với chồng, tôi chỉ thích nhẹ nhàng và truyền thống khi gần gũi. Anh lại bảo tôi cổ hủ quá, lúc đầu như thế nhưng về sau quen rồi sẽ thấy mê thôi. Anh động viên tôi vượt qua sự e dè để làm thăng hoa chuyện phòng the.

Quả thật, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không sao vượt qua được, những cái đó không hợp với bản thân tôi. Tôi nghĩ người ta đóng phim mới làm thế chứ ngoài đời thực, vợ chồng sao có thể như vậy. Mong mọi người cho tôi lời khuyên!

Đang ngủ thì nghe tiếng ồn từ phòng áp mái, tôi nhẹ nhàng leo lên thì chết sững chứng kiến chồng và osin xem phim 'đen', và vở kịch kinh tởm được công khai

Đang ngủ thì nghe tiếng ồn từ phòng áp mái, tôi nhẹ nhàng leo lên thì chết sững chứng kiến chồng và osin xem phim 'đen', và vở kịch kinh tởm được công khai

Tôi nhẹ nhàng leo lên cầu thang rồi chết sững chứng kiến chồng và chị Phượng xem phim 'đen'. Cả hai mặc quần áo hớ hênh, mắt chằm chằm vào màn hình ti vi. Cảnh tượng trước mặt làm tôi phẫn nộ vô cùng nhưng tôi cố gắng kìm nén.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện vợ chồng chồng học theo phim chuyện chăn gối tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới