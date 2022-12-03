Đang chuẩn bị cho một đêm tân hôn mặn nồng thì nhìn thấy cảnh này khiến tôi cụt hứng

Phòng cưới mẹ chồng chuẩn bị cho chúng tôi khá tươm tất với chăn ga, gối đều màu đỏ thẫm, 2 chiếc đèn ngủ với kiểu dáng đẹp, rất hợp ý tôi. Thấy chồng nằm đợi sẵn trên giường cưới, tôi hôn nhẹ anh và nói anh đợi tôi đi tắm 1 chút.

Tôi năm nay 24 tuổi, nhờ có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn, tôi được rất nhiều người theo đuổi trong đó có Cường. Cường chủ động làm quen, đưa đón tôi mỗi ngày. Cuối cùng, tình cảm của Cường cũng làm tôi động lòng. Tuy nhiên, trong quá trình hẹn hò, tôi đã bắt đầu lờ mờ cảm thấy có điều không ổn. Cường rất hiếu thảo, yêu mẹ… một cách quá mức. Anh ấy chat với mẹ suốt cả ngày, đi chơi bất cứ nơi đâu cũng kể với mẹ, thậm chí đang gần gũi, tâm sự với tôi, anh cũng không quên kể với mẹ. Thấy anh quá phụ thuộc vào mẹ, tôi có đôi lần góp ý với anh. Tuy nhiên, Cường nói ra rằng mẹ rất quan trọng và việc yêu thương, gần gũi với mẹ chẳng có gì là sai cả. “Nếu không có mẹ thì sao có được anh ngày hôm nay”, Cường nói.

Từ sau đêm tân hôn, chứng kiến cảnh mẹ chồng ôm ấp chồng, tôi "tụt hết cả hứng thú" - Ảnh minh họa: Internet Lần đầu đến nhà Cường ra mắt, tôi choáng ngợp vì nhà anh giàu có hơn tôi tưởng tượng. Tôi biết mẹ anh là người mạnh mẽ và thích kiểm soát người khác. Tuy nhiên, trước mặt tôi, bác tỏ ra khá nhã nhặn. Thực tế thì ngoài việc hơi phụ thuộc vào mẹ, tôi thấy Cường hoàn toàn ổn. Anh xuất thân từ gia đình giàu có, có công việc tốt, lại hiền lành, chiều chuộng tôi hết mức. Anh cũng nói rằng anh sẽ dần thay đổi để làm tôi vui. Trước đám cưới, tôi và Cường bận rộn việc chụp ảnh, in thiếp, mời bạn bè, người thân nên chẳng có thời gian mua giường, chăn, ga, gối cho phòng cưới. Chúng tôi đành nhờ mẹ mua sắm các thứ hộ.

Thấy chồng nằm đợi sẵn trên giường cưới, tôi hôn nhẹ anh và nói anh đợi tôi đi tắm 1 chút - Ảnh minh họa: Internet Đám cưới kết thúc khi tôi đã mệt nhoài, chân đau, sưng tấy vì đi giày cao gót cả ngày. Phòng cưới mẹ chồng chuẩn bị cho chúng tôi khá tươm tất với chăn ga, gối đều màu đỏ thẫm, 2 chiếc đèn ngủ với kiểu dáng đẹp, rất hợp ý tôi. Thấy chồng nằm đợi sẵn trên giường cưới, tôi hôn nhẹ anh và nói anh đợi tôi đi tắm 1 chút. Nào ngờ, sau khi tắm gội xong, tôi chết sững khi thấy mẹ chồng nằm cùng chồng tôi trên giường cưới. Vừa ôm chồng tôi, mẹ chồng tôi vừa nựng yêu những câu làm tôi nổi da gà: “Anh cu ơi, thế là tối nay mẹ không được ôm anh cu ngủ nữa rồi”. Nhìn thấy tôi, chồng tôi vội vã buông mẹ ra và nhắc mẹ về phòng ngủ. Khi mẹ chồng đã về, tôi nhăn nhó hỏi:“Anh gần 30 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn ôm anh ngủ à?”. Chồng tôi đáp: “Ừ, bố anh thường xuyên phải đi công tác từ lúc anh còn bé nên mẹ thường ngủ với anh đến tận bây giờ”. Nghe lời thú nhận của chồng, tôi lạnh hết cả người, đang hừng hực khí thế bỗng cụt hết cả hứng. Không ngờ, anh không những gần gũi với mẹ mà còn được mẹ bao bọc đến vậy. Đêm đó, dù chồng đã dỗ dành và “gạ gẫm” nhiều nhưng tôi vẫn không đủ hứng thú để cho anh 1 đêm tân hôn hoàn hảo. Suốt mấy hôm nay, tôi với anh vẫn cố vui vẻ trước mặt bố mẹ nhưng khi có 2 vợ chồng thì việc ai người nấy làm. Anh nhắn tin trách móc tôi không tình cảm, gần gũi với chồng. Tôi làm sao mà có thể gần gũi và tình cảm với anh sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó chứ?

Chồng học theo phim, đòi hỏi mọi lúc mọi nơi để đổi gió khiến tôi luôn áp lực vì sợ những đòn tấn công của anh Nhưng sự đổi gió quá đà của chồng lại phản tác dụng với tôi, mỗi lần quan hệ xong, tôi không thể nào nuốt nổi cơm. Anh học hỏi các tư thế trong phim nóng và muốn tôi cùng thực hành để hòa hợp.

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