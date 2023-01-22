Vợ lôi chồng tuột xuống ngay khi đang thay quần áo rồi nhắn cho bồ với lời cảnh cáo, nào ngờ tiếng chuông ấy vang lên ngay dưới gầm giường, cô điếng người vì tiểu tam chui nhủi

Dạo đó chị vừa mới đổ vỡ với mối tình 3 năm sắp làm đám cưới vì anh ta bắt cá 2 tay nên đau khổ cùng cực. Con chim bị thương một lần nên chị cũng nhận ra cuộc đời mình cũng chỉ cần một chốn bình yên, một người đàn ông yêu thương mình là đủ, giàu có xa hoa, lãng mạn… tất cả cũng chỉ là những thứ phù phiếm mà thôi.

Anh chị là bạn với nhau thời đại học, ra trường 2 năm chị mới chính thức nhận lời yêu anh. Ngày ấy anh là chàng trai quê lên thành phố nhập học nên nhút nhát và e dè lắm. Còn chị là cô lớp trưởng sôi nổi, hoạt bát lại là con một trong gia đình khá giả được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Ấy mà chẳng ai có thể ngờ sau này anh lại có thể tán đổ chị vì tới tận lúc làm đám cưới anh vẫn đang ở nhà trọ.

Mẹ anh qua cơn nguy hiểm và anh vẫn còn phải vay chị một số tiền lớn trong giai đoạn lo thuốc thang cho mẹ. Anh ngỏ ý nói sẽ trả dần, chị chỉ cười: “Khi nào có thì trả, mà không trả cũng được… mình đã đòi đâu mà lo”. Từ đó họ xích lại gần nhau hơn và cuối cùng thì cũng yêu nhau rồi làm đám cưới. Tất nhiên món nợ ấy chẳng bao giờ anh phải trả mà anh lại còn được hơn nữa, vì cưới xong bố mẹ vợ cho nguyên căn nhà 4 tầng mặt phố, đời anh sang trang mới luôn.

Gặp lại anh trong một lần họp lớp, anh vẫn chỉ là một anh chàng nhút nhát chưa bạn gái nên chị chủ động hẹn hò nói chuyện. Lúc đầu cũng chỉ là bạn bè tâm sự và chị muốn giúp đỡ anh đưa mẹ ra Hà Nội khám vì khi đó anh có nói mẹ đang bệnh nặng. Những chuỗi ngày sau đó họ gần gũi nhau hơn khi chị thuyết phục được anh đưa mẹ ra và chị cũng giúp anh tìm bác sĩ giỏi khám chữa cho bà.

Anh bỏ hết lại những gì của cuộc sống nghèo khổ trước đây để chuyển về nhà mới mà chỉ mang theo mỗi bộ quần áo trên người. Chị biết quá khứ cơ cực của chồng nên không bao giờ nhắc tới nó và cũng không hề lấy nó để trì chiết anh mỗi khi anh không làm vừa ý chị. Vì chị biết ai cũng có quá khứ, bản thân chị đến với anh khi chị cũng không còn nguyên vẹn, nên chị biết anh cũng phải chịu nhiều thiệt thòi.

Anh vẫn chỉ là anh nhân viên quèn nhưng lại có ô tô đi đàng hoàng và quần áo đồ dùng lại toàn hàng hiệu mà các sếp vẫn dùng. Tất nhiên đều là do vợ anh sắm, ai cũng bảo số anh sướng, lấy được cô vợ đảm lại biết kiếm tiền nên cả đời này chẳng phải lo nghĩ gì cả. Thế nhưng ông bà nói chẳng sai, rảnh rỗi sinh nông nổi, anh sướng quá lại hóa rồ. Cứ yên phận thủ thường cho xong đằng này anh lại tập tành chơi bời gái gú rồi cuối cùng không dứt ra được.

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Chuyện anh bồ bịch rồi vợ cũng biết. Chị chưa muốn làm to chuyện vì muốn cho chồng cơ hội sửa chữa, nhưng mà anh lại không dám thừa nhận. Thậm chí còn mạnh miệng bảo sẽ xử đẹp đứa nào vu oan giáng họa cho anh. Nhưng chị thì chị biết thừa cô nhân tình mà anh qua lại chính là cô đồng nghiệp đang có ý định qua anh để đào mỏ tiền của chị. Chị muốn cho cô ta một trận ê mặt rồi tự mà rút lui buông chồng chị ra.

Hôm ấy biết giờ anh về nên chị cũng về sớm hơn bình thường. Vừa bước vào sân đã thấy xe chồng dựng bên ngoài. Chị đi một mạch lên phòng thì thấy anh cũng đang đứng thay quần áo. Chị chẳng nói chẳng rằng lôi tuột chồng xuống dưới giường rồi ân ái cuồng nhiệt khiến anh không kịp trở tay. Vợ chồng thỏa mãn xong xuôi chị lấy điện thoại nhắn cho bồ của anh một tin: “Tôi và anh ấy đang trên giường, cô tham gia cho vui”.

Ai ngờ chị vừa nhấn gửi đi thì choáng váng khi thấy tiếng chuông báo tin nhắn vang lên ngay dưới gầm giường. Có lẽ nào… Chị phi thẳng xuống đất vớ luôn cái cây lau nhà chọc thẳng vào gầm giường.

Chị lấy điện thoại chụp hết lại rồi tống tiễn luôn cả chồng và ả bồ rồi lặng lẽ khóc thật to. Trên đời này không còn đàn ông chung tình?