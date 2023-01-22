Đang ân ái cuồng nhiệt với bồ trong nhà nghỉ, chồng giật tim thon thót khi vợ ship tận phòng thứ này kèm câu nói khiến anh điếng người

Tâm sự 22/01/2023 14:01

Tim cô đau nhói khi biết những điều ấy, họ lao vào nhau cuồng nhiệt thì bỗng tiếng gõ cửa khiến cả hai phải khựng lại.

 

Khánh và Thùy kết hôn tính đến nay đã gần 5 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thùy vô cùng mỹ mãn chính vì thế mà nhiều người nhìn vào ai cũng thầm ngưỡng mộ. Để có được tổ ấm như vậy đều do một tay Thùy gây dựng, còn nhớ hồi đó Thùy có một công việc ổn định với mức lương cao. Nhưng cô vẫn quyết định lui về phía sau nội trợ chăm lo cho gia đình, nói là ở nhà nội trợ nhưng không có nghĩa Thùy chỉ quanh quẩn với xó bếp đi chợ nấu cơm. Mà cô hỗ trợ cho công việc của Khánh rất nhiều, cũng nhờ thế mà mà chỉ sau mấy năm Khánh đã leo lên được cái ghế phó giám đốc.

Cứ tưởng có một người vợ đảm đang giỏi giang như vậy thì Khánh đã mãn nguyện không mong muốn gì hơn, nhưng đàn ông thường tham lam khi có được thứ mình muốn thì lại càng ước có được thứ khác nữa. Khánh thì dù yêu vợ nhưng ở môi trường cơ quan nhiều gái xinh vây quanh nên anh cũng đã không giữ được bản thân mình. Cứ thế Khánh lao vào cuộc tình vụng trộm với cô bồ đẹp và giấu diếm người vợ tào khang của mình ở nhà. Để vợ không phát hiện ra Khánh và cô bồ chỉ tranh thủ ” gần gũi” vào giờ nghỉ trưa, còn buổi tối Khánh vẫn đống vai người chồng tốt trong gia đình.

Đang ân ái cuồng nhiệt với bồ trong nhà nghỉ, chồng giật tim thon thót khi vợ ship tận phòng thứ này kèm câu nói khiến anh điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và quả thực Khánh đã qua mặt được cô vợ của mình, Thùy vẫn một mực tin tưởng vào người chồng giỏi giang của mình. Vừa có bồ và vợ nên đối với Khánh mà nói anh hả hê vô cùng, Khánh vẫn luôn tự hào với bản thân mình rằng dù ngoại tình nhưng anh vẫn khôn khéo hơn nhiều người đàn ông khác. Vậy nhưng trên đời này làm gì có sự thật nào có thể che giấu được, dù cho Khánh có tài tình ngụy trang thì cuối cùng anh vẫn bị bại lộ. Hôm đó Thùy vô tình cầm điện thoại của chồng nghịch thử, vì tò mò nên cô cũng vào mục tin nhắn. Lúc đó cô cũng không hề có nghi ngờ gì, để rồi khi vừa mở ra thì Thùy c.hết điếng khi thấy chồng mình chat chít những lời ngọt ngào, hẹn đi nhà nghỉ ” vui vẻ” với người đàn bà khác.

Giây phút đó Thùy đau đớn khôn cùng, hi sinh tất cả mọi thứ..vậy mà sau cùng cô vẫn chỉ nhận lại sự phản bội của chồng. Muốn bung lụa ra tất cả nhưng nhìn đứa con, nhìn lại những gì mình đang có Thùy lại không muốn để nó mất một cách dễ dàng vào tay người đàn bà khác. Thùy cố che đậy như không hề có chuyện gì xảy ra.

- Dạo này vợ chồng mình không ” gần gũi” mà sao trông anh cứ phơi phới như vậy nhỉ? Hay là anh vụng trộm bên ngoài…._ Thùy nói bóng gió

- Em đang nói cái gì vậy chứ? Anh cũng muốn gần gũi vợ lắm nhưng vì thấy em trông con vất vả nên mới phải kiềm chế lại…Em đừng có nghĩ oan cho anh…anh chỉ có mẹ con em thôi đấy.

- Anh nói thật đấy chứ…nếu để em phát hiện ra anh léng phéng với con nào thì đừng có trách móc nhé.

- Anh xin hứa…

Thấy chồng nói mà ánh mắt lúng liếng Thùy thừa biết anh đang nói dối cô, vậy nhưng Thùy biết trong trường hợp này cô phải cần hết sức bình tĩnh. Khánh còn về bên cạnh mẹ con cô thì chứng tỏ anh vẫn còn sợ mất cái gia đình này. Thường những người phụ nữ khác ở trường hợp như Thùy khi phát hiện ra chồng ngoại tình thì thường tìm đến con bồ đ.ánh g.hen tơi tả. Vậy nhưng Thùy thì ngược lại, cô biết việc chồng mèo mỡ bên ngoài không phải chỉ dạy cho con bồ một bài học mà cái chính là cần phải trị tiệt nọc thói trăng hoa của chồng. Vì nếu đi đ.ánh g.hen vừa khiến mình mất mặt…còn con bồ thỉ chỉ ngồi không hưởng thụ.

Đang ân ái cuồng nhiệt với bồ trong nhà nghỉ, chồng giật tim thon thót khi vợ ship tận phòng thứ này kèm câu nói khiến anh điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không thèm từng bước khuyên nhủ mà Thùy chơi bài ngửa ăn phát 1, nếu còn có thể tha thứ thì cho chồng một con đường quay lại. Nhưng nếu anh ta đã hèn hạ đến chai mặt thì cũng không còn gì phải tiếc. Chính vì thế mà hôm đó dù đã biết rõ ràng chồng nói dối đi công tác để hẹn bồ vào nhà nghỉ ” làm nháy” nhưng Thùy vẫn tỏ ra khờ khạo trước mặt chồng. Thậm chí cô còn ôm hôn dặn dò chồng đủ thứ như việc anh đi công tác xa nhà thật. Và rồi nhanh như chớp sau khi thấy chồng lái xe đi thì Thùy cũng vào nhà thu dọn những thứ cần thiết để dạy chồng 1 bài học nhớ đời.

Còn đối với Khánh thì sắp được gặp bồ thỏa mãn nên anh ta sướng ra mặt, lâu nay sợ vợ nghi ngờ nên anh cố hoãn một thời gian mới dám hẹn bồ đi ân ái. Để thỏa nỗi nhớ nên vừa đóng cánh của Khánh đã lao vào cô bồ cào xé như hổ đói. Nào ngờ khi cả hai đang cuồng nhiệt hòa quyện vào nhau thì bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa. Nghĩ là nhân viên họ đưa nước lên nên Khánh gọi với bảo không cần.

Vậy nhưng tiếng gõ cửa vẫn không chịu dừng lại, đang đoạn cao trào bị phá đám nên Khánh hậm hực vô cùng, lao ra đẩy cửa định mắng xối xả thì Khánh bỗng tái mặt vì người đứng trước mặt anh chính là Thùy. Thấy chồng không mảnh vải che thân bên cạnh con bồ Thùy vẫn tỉnh táo đến lạ.

- Em…sao em…

- À..ý anh là sao em đến đây được chứ gì? Vì anh nói đi công tác nhưng lại quên mang theo tập hồ sơ này nên em đưa đến, công ta anh bây giờ đổi mới quá nhỉ, đi công tác là lại ở trong nhà nghỉ cơ à.

- Anh…mình về nhà rồi nói chuyện được không em?

- Sao vậy… xấu hổ ư? Anh mà vẫn biết xấu hổ á. Anh không cần về nhà nữa đâu, giấy tờ ly hôn rồi phân chia tài sản em cũng đã bỏ hết trog túi kia rồi đấy. Anh cứ làm nốt hiệp với cô ta đi.

Dứt lời Thùy bước đi bình thản, lúc đó Khánh hoảng sợ quá vứt luôn cô bồ đang khóc lóc để chạy về van xin vợ tha thứ. Có lẽ từ bây giờ đến lúc c.hết đi Khánh cũng không dám to gan đi ngoại tình nữa.

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