Đang tân hôn say mê, vợ sững sờ chứng kiến người phụ nữ bế đứa trẻ ném vào cửa món đồ, điều cô tiết lộ càng không ai dám tin

Tâm sự 22/01/2023 15:19

Biết đã từng trải qua một đời vợ, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có anh ở bên. Hôm nay cũng là ngày của tôi... tôi cảm thấy vui khôn xiết.

Sau bao nhiêu năm tháng yêu đương vụng trộm thì giờ tôi và anh có thể kết hôn, sống bên nhau thoải mái mà chẳng lo sợ điều gì. Anh là người đã qua 1 đời vợ và lớn hơn tôi 10 tuổi nhưng tôi chấp nhận điều đó vì yêu anh. Để được ở bên anh tôi đã bất chấp làm tất cả, kể cả những việc xấu xa để đạt được mục đích của mình. Ngày hôm nay mặc váy cưới trên người, lên xe hoa với anh tôi hạnh phúc lắm.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức lộng lẫy và linh đình. Anh bảo muốn tôi là cô dâu hạnh phúc và xinh đẹp nhất nên đã mạnh tay đầu tư mọi thứ. Có nhiều người xì xào, chỉ trích rằng: “Vợ thằng đó mới c.hết được 4 tháng mà nó đã lấy vợ mới rồi. Thằng này cũng chẳng ra cái gì cả…” nhưng tôi mặc kệ. Họ muốn nói thế nào thì nói, tôi và anh bỏ hết ra ngoài bởi với chúng tôi tình yêu là tất cả còn dư luận thì quan tâm làm gì mệt người ra.

Đêm tân hôn đến, anh đã dày công trang trí phòng bằng nến và hoa hồng rất lãng mạng. Không để anh thất vọng, tôi cũng diện cho mình 1 bộ váy ngủ thật sexy và cầm chai rượu vang đến bên anh. Mặc dù cả 2 chúng tôi đã làm “chuyện ấy” từ lâu rồi nhưng đêm nay trong khoảnh khắc này cả 2 tôi cứ ngỡ đây là lần đầu tiên và cảm giác thật tuyệt.

Đang tân hôn say mê, vợ sững sờ chứng kiến người phụ nữ bế đứa trẻ ném vào cửa món đồ, điều cô tiết lộ càng không ai dám tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không để mất nhiều thời gian nữa, tôi và anh nhanh chóng tắt điện đi tân hôn. Đang tân hôn cuồng nhiệt, say đắm thì bất chợt có tiếng cười nham hiểm của người phụ và và tiếng trẻ con khóc ré lên. Giật mình cả 2 chúng tôi quay ra bất ngờ với thứ cô ta ném vào.

Cả tôi và chồng dính thứ màu đó, không hiểu chuyện gì xảy ra vào đêm tân hôn của mình, chồng tôi liền bật điện xem người phụ nữ bế đứa nhỏ vào phá đêm tân hôn kia của tôi là ma hay là người mà đáng sợ thế. Ánh điện vừa sợ lên, tôi và chồng bủn rủn chân tay, run cầm cập ôm lấy nhau vã mồ hôi hột vì nhìn rõ mặt người phụ kia. Trời đất, là vợ cũ của chồng tôi. 

Sợ quá, tôi bấu c.hặt t.ay vào người chồng run sợ còn chồng tôi thì lạnh sống lưng hoảng sợ dập đầu chấp tay quỳ lạy vợ cũ.

 

Vợ cũ của chồng cười nham hiểm rồi bế con bỏ đi còn chồng và tôi ngồi nhìn nhau mặt xanh như tàu lá chuối vì sợ. Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra thì chồng tôi bị bắt vì khoản nợ anh vay trước khi lấy tôi chưa trả được. Điều tệ hại hơn nữa là không biết vợ cũ anh đã làm gì khiến anh mất việc, còn tôi thì bị tung những đoạn clip 18 lên mạng. Sốc vì những hình ảnh mát mẻ của tôi bị phát tán kèm theo những lời chỉ trích độc miệng.

Biết tất cả chuyện này là do vợ cũ của chồng làm ra tôi giận chị ta lắm nhưng không dám làm gì. Chuyện đến nước này là do tôi và chồng đã làm điều ác với chị khiến uất hận quá làm tới mức này. Giờ mất hết tất cả, nhất là mẹ tôi mới hối hận tột độ khi làm người thứ 3 và hãm hại chị ấy để giờ phải trả giá đắt thế này.

Đang ân ái cuồng nhiệt với bồ trong nhà nghỉ, chồng giật tim thon thót khi vợ ship tận phòng thứ này kèm câu nói khiến anh điếng người

Đang ân ái cuồng nhiệt với bồ trong nhà nghỉ, chồng giật tim thon thót khi vợ ship tận phòng thứ này kèm câu nói khiến anh điếng người

Tim cô đau nhói khi biết những điều ấy, họ lao vào nhau cuồng nhiệt thì bỗng tiếng gõ cửa khiến cả hai phải khựng lại.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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