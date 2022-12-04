Vợ khóc lóc không cho động vào người trong đêm tân hôn, tôi 'giận tím người' khi biết được sự thật kinh hoàng ẩn sau

Tâm sự 04/12/2022 16:54

Nhưng khi tôi đưa Hồng lên giường, cô ấy đẩy tôi ra rồi khóc lóc nức nở. Nghĩ vợ căng thẳng trong đêm tân hôn, vì suy cho cùng cô ấy vẫn còn rất trẻ, trước cưới chúng tôi cũng chưa từng vượt quá giới hạn, nên tôi đã ngồi xuống an ủi vợ.

Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi, bố mẹ họ hàng sốt ruột nên suốt ngày làm mối cho tôi. Và rồi, tôi được sắp xếp một buổi gặp mặt với Hồng. Cô ấy rất xinh đẹp, trông vô cùng hiền dịu nên tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ sau 2 tháng, hai bên gia đình đã gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Nhà gái yêu cầu lễ đen 200 triệu, tôi đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ. Lễ cưới của chúng tôi được ấn định sau đó 1 tháng.

Ngày cưới, tôi hạnh phúc đưa vợ về nhà. Chiều tối khách khứa ra về, tôi vội vã tắm rửa trở về phòng để chuẩn bị cho thế giới hai người với vợ. Nhưng khi tôi đưa Hồng lên giường, cô ấy đẩy tôi ra rồi khóc lóc nức nở. Nghĩ vợ căng thẳng trong đêm tân hôn, vì suy cho cùng cô ấy vẫn còn rất trẻ, trước cưới chúng tôi cũng chưa từng vượt quá giới hạn, nên tôi đã ngồi xuống an ủi vợ.

 

Tuy nhiên, Hồng càng khóc nhiều hơn. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi hỏi thẳng cô ấy có chuyện gì thì vợ ngập ngừng không dám nói.

- Có chuyện gì vậy em? Giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, em đừng sợ, có việc gì đã có anh ở đây rồi.

- Thực ra, em bị mẹ ép lấy anh. Anh trai em đã có bạn gái, nhưng gia đình họ yêu cầu mua xe ô tô mới chịu cưới, nhưng mẹ em không đủ khả năng. Nóng vội, mẹ mới nghĩ cách gả em đi để lấy tiền lễ đen đó mua xe cho chị dâu.

Vốn dĩ em cũng có bạn trai. Chúng em yêu nhau sâu đậm, nhưng nhà anh ấy nghèo, không thể đáp ứng được khoản tiền sính lễ đó nên mẹ bắt chia tay để lấy người khác có điều kiện hơn. Ban đầu em không đồng ý nhưng mẹ lấy cái chết ra đe dọa nên em đành phải gật đầu nghe theo lời bà. Còn bao lâu nay, em không hề có chút tình cảm nào với anh cả. Em mong anh thông cảm, đừng bắt ép em làm chuyện vợ chồng.

Vợ khóc lóc không cho động vào người trong đêm tân hôn, tôi 'giận tím người' khi biết được sự thật kinh hoàng ẩn sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe lời vợ nói tôi vô cùng tức giận, trên đời này sao lại có người mẹ tồi tệ như vậy chứ. Hóa ra bao lâu nay đi bên tôi Hồng đều đóng kịch cả, vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy cũng yêu mình chứ.

Một người không yêu mình, tim không ở đây thì giữ thể xác lại có ích gì chứ? Vậy nên tôi bảo vợ ly hôn và đuổi cô ấy về nhà ngoại ngay trong đêm tân hôn nhưng Hồng lại không chịu. Cô sợ về nhà lúc này sẽ bị mẹ mắng.

Cuối cùng, tôi cho cô ấy hai lựa chọn. Một là tôi thuê tạm khách sạn cho Hồng ngủ qua đêm, sáng mai cô ấy thích đi đâu thì tùy và sau đó tôi sẽ về nhà cô ấy bàn về chuyện ly hôn, đồng thời đòi lại số tiền lễ đen kia sau. Nếu chưa trả ngay được tôi sẵn sàng cho vay. Hai là cô ấy rũ sạch quá khứ, chấp nhận ở bên tôi làm người vợ hiền.

Vợ khóc lóc không cho động vào người trong đêm tân hôn, tôi 'giận tím người' khi biết được sự thật kinh hoàng ẩn sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ, Hồng lại kéo vali rời đi. Mấy hôm sau, khi đã bình tĩnh lại, đúng lúc định tới nhà vợ để giải quyết việc ly hôn thì tôi nhận được điện thoại của Hồng: “Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh là một người đàn ông tốt, em tin anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Em sẵn sàng vứt bỏ quá khứ để học cách yêu anh, làm người vợ hiền thảo của anh. Anh có thể chấp nhận cho em quay về bên anh được không?”.

Mặc dù lúc Hồng đi, tôi đã nói sẽ đón cô ấy về bất cứ lúc nào cô ấy muốn, nhưng giờ Hồng đồng ý bên tôi rồi thì tôi vẫn hơi do dự. Dù sao Hồng cũng từng có một người bạn trai yêu cô ấy hết mực, mặc dù cô ấy nói bây giờ cô ấy sẽ là một người vợ tốt thì sao chứ. Liệu cô ấy có thực sự quên nổi tình cũ để toàn tâm toàn ý làm vợ tôi không hay một ngày nào đó sẽ nối lại tình xưa với người yêu cũ? Giờ tôi khá hoang mang, tôi nên làm thế nào bây giờ?

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