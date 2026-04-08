Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện rồi cả hai 'muốn độn thổ' vì sự nhầm lẫn tai hại

Tâm sự 08/04/2026 22:31

Hôm đó, chồng tôi về nhà ăn cơm rồi lại nói ra ngoài đi tăng ca. Khi chồng vừa ra khỏi cửa thì tôi tức tốc bám theo ngay. Đêm trời tối tôi chỉ dám đi xa xa chồng, nhưng vẫn cố gắng theo dấu anh.

Lần đó, tôi cứ thấy chồng đi sớm về khuya, thậm chí còn có hôm không về nhà. Nhưng khi nghe tôi hỏi, anh cứ nói là phải tăng ca làm việc. Tôi đang mang thai tháng cuối cùng nên nhạy cảm sinh nghi. Tôi nghi chồng ngoại tình với người khác, nhân lúc bầu bì mà tìm niềm vui bên ngoài.

Nhưng tôi không tìm được bằng chứng, điện thoại của anh chẳng có gì, đồ đạc cũng không có dấu vết có người thứ ba. Tôi nghĩ rằng anh quá tinh vi xoát hết dấu vết hi về nhà. Càng nghĩ càng không yên lòng, tôi quyết định đi theo dõi chồng.

Nhưng chỉ vừa đi tới ngã ba đường thì bụng tôi đau dữ dội, lại cảm thấy có thứ gì chảy ra từ bên dưới. Tôi tá hỏa nghĩ rằng có phải vỡ ối rồi không. Tôi bèn dừng xe ngay bên đường. Bụng tôi càng đau hơn, tôi hoảng quá định tìm điện thoại gọi cho chồng nhưng không bấm nổi số. Tôi đành gào to lên gọi xem có ai đi ngang qua đây không.

May thay, lúc đó có một chiếc xe ba gác chở hàng đi ngang. Vì xe vừa đi giao hàng về nên thùng xe phía sau trống trải, vậy là bác tài vội đỡ tôi lên chở đến bệnh viện. Nhưng nào ngờ được tôi lại sinh ngay trên xe. Trong khi đau đớn, tôi vẫn kịp đọc số điện thoại của chồng để nhờ bác tài gọi giúp.

Sau đó thì tôi được đưa lên xe cấp cứu đi vào bệnh viện. Chồng tôi nghe tin thì hớt hải chạy vào. Trời thương nên mẹ con tôi đều khỏe mạnh. Chồng tôi thì lo sốt vó, anh cứ hỏi sao tôi lại đẻ ở bên lề đường, giờ đó tôi còn đi đâu? Tôi im luôn không dám lên tiếng, sao tôi có thể nói mình ra ngoài để theo dõi chồng ngoại tình?

Nhưng chồng tôi thấy thế thì liền cười khổ nói: “Em cứ nghi ngờ anh, anh đi tăng ca để còn có thời gian đưa em đi đẻ. Chứ anh có ra ngoài làm gì sau lưng em đâu, vậy mà em cũng đi theo cho được rồi còn đẻ rơi thế này”.

Tôi và chồng nhìn nhau xấu hổ. Tôi thì bầu bí nhạy cảm nghi chồng ngoại tình, còn anh thì lo cày cuốc để kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng thôi thì đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ lần chúng tôi đón con đầu lòng. Vợ chồng càng yêu thương, tin tưởng nhau hơn. Tôi cũng bớt đi cái tính nghi ngờ chồng, suýt nữa thì ảnh hưởng tới con.

7 cô người yêu cũ của chồng rủ nhau tặng chung một món quà cưới, tôi mở ra liền "đứng hình" còn chồng thì tái mặt

Tôi biết anh có nhiều mối quan hệ, thậm chí có những người bạn của anh mà tôi cũng không biết hết. Tiệc cưới đông vui, chúng tôi mỉm cười cùng nhau hứa hẹn chuyện trăm năm.

Chuối rất bổ nhưng là "kẻ thù" của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe

Cuối ngày hôm nay (9/4/2026), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tôi chết lặng khi chạm phải "vật thể lạ" dưới gầm giường đêm động phòng, danh tính thực sự của kẻ nấp đó mới là điều đáng sợ

Tưởng nối lại tình xưa là hạnh phúc, tôi rụng rời tay chân khi thấy thứ vợ cũ giấu kín sau lớp khăn tắm

Cô gái lao lên tát chú rể tới tấp, nghe xong lý do cả hôn trường đồng thanh "đánh nữa đi"

Vợ bầu đi đẻ bị bồ của chồng chặn đường "dằn mặt", hành động bảo vệ vợ của anh chồng khiến ả nhân tình tái mặt

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Thấy giúp việc thường xuyên "đột nhập" phòng ngủ, tôi lén lắp camera rồi rụng rời tay chân khi thấy việc cô ta làm lúc nửa đêm

Qua đêm nay, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, vận mệnh 3 con giáp tỏa sáng như kim cương, may mắn ngút ngàn, tài lộc dư dôi, ước gì được nấy

Cô gái lao lên tát chú rể tới tấp, nghe xong lý do cả hôn trường đồng thanh "đánh nữa đi"

Vợ bầu đi đẻ bị bồ của chồng chặn đường "dằn mặt", hành động bảo vệ vợ của anh chồng khiến ả nhân tình tái mặt

Thấy giúp việc thường xuyên "đột nhập" phòng ngủ, tôi lén lắp camera rồi rụng rời tay chân khi thấy việc cô ta làm lúc nửa đêm

Đi đón con tan học, tôi choáng váng thấy con gái đang cười đùa trong lòng một người đàn ông lạ mặt

Bị sếp ép làm rể để "thăng tiến", tôi dắt vợ thẳng đến bữa tiệc gia đình sếp khiến ai cũng trố mắt kinh ngạc

Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi "chết đứng" khi nghe sự thật về đứa con mình yêu thương lâu nay

