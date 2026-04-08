7 cô người yêu cũ của chồng rủ nhau tặng chung một món quà cưới, tôi mở ra liền 'đứng hình' còn chồng thì tái mặt

Tâm sự gia đình 08/04/2026 22:29

Trước khi quen Tuấn, tôi đã biết qua anh là kiểu đàn ông đào hoa. Lúc mới quen tôi, anh cũng thừa nhận chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh thích yêu đương, hẹn hò hơn thì muốn có một gia đình. Tôi lúc đó cũng chưa nghĩ đến việc sẽ lấy Tuấn làm chồng. Chúng tôi vì thu hút nhau nên quyết định hẹn hò.

Nhưng sau nửa năm quen tôi thì Tuấn một mực muốn lấy tôi làm vợ. Anh nói tôi là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất khiến anh nghĩ đến việc lập gia đình. Những lần yêu đương trước, không ai nấu cho anh những bữa cơm ngon, không ai nhắc anh phải đi ngủ sớm, cũng không ai quan tâm đến sức khỏe của anh như tôi. Tuấn nói rằng ngoài tôi ra thì anh không lấy ai khác.

 

Dù lúc đó Tuấn đã cầu hôn tôi nhưng tôi vẫn muốn đợi thêm nửa năm nữa để tìm hiểu kỹ hơn về anh. Một năm sau đó, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Tôi tin vào sự chân thành của Tuấn suốt một năm qua. 

Ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, Tuấn mời rất nhiều bạn bè. Tôi biết anh có nhiều mối quan hệ, thậm chí có những người bạn của anh mà tôi cũng không biết hết. Tiệc cưới đông vui, chúng tôi mỉm cười cùng nhau hứa hẹn chuyện trăm năm. Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc cùng Tuấn trước ánh mắt của khách mời.

Đến phần tiếp khách thì tôi và Tuấn cùng nhau đi đến từng bàn chào hỏi, mời rượu mọi người. Khi đi tới một bàn chỉ có 7 người phụ nữ thì tôi ngạc nhiên nhìn chồng. Chồng tôi giới thiệu với tôi đó là nhóm người yêu cũ của anh. Tôi khá bất ngờ vì tại sao chồng không nói với tôi trước về chuyện này. Nhưng tôi không thể hiện ra mặt, vẫn cười tươi với khách. 7 cô gái đó đưa tôi và chồng một hộp quà cưới và yêu cầu chúng tôi mở ra để mọi người cùng xem.

Tôi thấy khá bất an vì dù sao cũng là bạn gái cũ của chồng, họ rốt cuộc có tặng gì làm vợ chồng tôi mất mặt hay không? Trước màn hò reo thúc giục của mọi người, chồng tôi đành liếc nhìn tôi e ngại rồi mở hộp quà ra. Thấy chồng lấy lần lượt từng món ra từ hộp quà bên trong mà tôi đứng hình, còn chồng tôi thì tái mặt.

Bên trong hộp quà cưới của những cô người yêu cũ của chồng là đầy đủ những thứ hấp dẫn cho một đêm tân hôn ngọt ngào: đồ ngủ gợi cảm cho cả cô dâu và chú rể, rượu sâm banh đắt tiền, bộ chăn nệm xa xỉ, thậm chí có cả bao cao su đủ màu. Tôi ngẩn người vài giây rồi bật cười thành tiếng, chồng tôi cũng cười vui vẻ trước món quà ý nghĩa thiết thực này.

Vậy mà tôi cứ nơm nớp lo sợ họ sẽ phá ngày vui của mình. Sau này tôi mới biết những người bạn gái cũ luôn rất tôn trọng chồng tôi. Vì dù chia tay với ai, anh cũng đều rất tử tế. Đó là lý do khi biết anh lấy vợ, họ đều đến chung vui thật lòng. Tôi thấy thật lạ, vì không phải ai cũng có thể hành xử được như vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi và chồng có ký ức đầy thú vị trong ngày cưới.

Đang lúc trao nhẫn cưới linh đình, chú rể bỗng "tái mét" nghe tiếng gọi thất thanh từ một người không nên có mặt

Đang lúc trao nhẫn cưới linh đình, chú rể bỗng "tái mét" nghe tiếng gọi thất thanh từ một người không nên có mặt

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Em cũng thấy mình may mắn. Lúc bước vào sảnh cưới, em thấy mình là cô dâu may mắn được lấy vị hoàng tử trước mắt

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chuối rất bổ nhưng là "kẻ thù" của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe

Chuối rất bổ nhưng là "kẻ thù" của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/4/2026), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (9/4/2026), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tôi chết lặng khi chạm phải "vật thể lạ" dưới gầm giường đêm động phòng, danh tính thực sự của kẻ nấp đó mới là điều đáng sợ

Tôi chết lặng khi chạm phải "vật thể lạ" dưới gầm giường đêm động phòng, danh tính thực sự của kẻ nấp đó mới là điều đáng sợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước
Tưởng nối lại tình xưa là hạnh phúc, tôi rụng rời tay chân khi thấy thứ vợ cũ giấu kín sau lớp khăn tắm

Tưởng nối lại tình xưa là hạnh phúc, tôi rụng rời tay chân khi thấy thứ vợ cũ giấu kín sau lớp khăn tắm

Tâm sự gia đình 7 giờ 25 phút trước
Cô gái lao lên tát chú rể tới tấp, nghe xong lý do cả hôn trường đồng thanh "đánh nữa đi"

Cô gái lao lên tát chú rể tới tấp, nghe xong lý do cả hôn trường đồng thanh "đánh nữa đi"

Tâm sự 7 giờ 46 phút trước
Vợ bầu đi đẻ bị bồ của chồng chặn đường "dằn mặt", hành động bảo vệ vợ của anh chồng khiến ả nhân tình tái mặt

Vợ bầu đi đẻ bị bồ của chồng chặn đường "dằn mặt", hành động bảo vệ vợ của anh chồng khiến ả nhân tình tái mặt

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước
Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Ngoại tình 7 giờ 52 phút trước
Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện rồi cả hai "muốn độn thổ" vì sự nhầm lẫn tai hại

Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện rồi cả hai "muốn độn thổ" vì sự nhầm lẫn tai hại

Tâm sự 7 giờ 54 phút trước
Thấy giúp việc thường xuyên "đột nhập" phòng ngủ, tôi lén lắp camera rồi rụng rời tay chân khi thấy việc cô ta làm lúc nửa đêm

Thấy giúp việc thường xuyên "đột nhập" phòng ngủ, tôi lén lắp camera rồi rụng rời tay chân khi thấy việc cô ta làm lúc nửa đêm

Tâm sự 7 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Qua đêm nay, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, vận mệnh 3 con giáp tỏa sáng như kim cương, may mắn ngút ngàn, tài lộc dư dôi, ước gì được nấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, vận mệnh 3 con giáp tỏa sáng như kim cương, may mắn ngút ngàn, tài lộc dư dôi, ước gì được nấy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi chết lặng khi chạm phải "vật thể lạ" dưới gầm giường đêm động phòng, danh tính thực sự của kẻ nấp đó mới là điều đáng sợ

Tôi chết lặng khi chạm phải "vật thể lạ" dưới gầm giường đêm động phòng, danh tính thực sự của kẻ nấp đó mới là điều đáng sợ

Tưởng nối lại tình xưa là hạnh phúc, tôi rụng rời tay chân khi thấy thứ vợ cũ giấu kín sau lớp khăn tắm

Tưởng nối lại tình xưa là hạnh phúc, tôi rụng rời tay chân khi thấy thứ vợ cũ giấu kín sau lớp khăn tắm

Cảm động vì chồng đồng ý nuôi chị gái trầm cảm, tôi "ngã quỵ" khi đọc được tin nhắn anh gửi cho anh rể lúc nửa đêm

Cảm động vì chồng đồng ý nuôi chị gái trầm cảm, tôi "ngã quỵ" khi đọc được tin nhắn anh gửi cho anh rể lúc nửa đêm

Lần đầu ngủ phòng mẹ vợ, tôi phát hiện thứ lộm cộm dưới chiếu vạch trần bí mật của gia đình em

Lần đầu ngủ phòng mẹ vợ, tôi phát hiện thứ lộm cộm dưới chiếu vạch trần bí mật của gia đình em

Vợ bị họ hàng dè bỉu là "máy đẻ", chồng đi tới nói một câu khiến cả đám tiệc tân gia lặng ngắt vì ghen tị

Vợ bị họ hàng dè bỉu là "máy đẻ", chồng đi tới nói một câu khiến cả đám tiệc tân gia lặng ngắt vì ghen tị

Con gái 8 tuổi ngủ một mình vẫn than "chật giường", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà ôm mặt khóc nghẹn

Con gái 8 tuổi ngủ một mình vẫn than "chật giường", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà ôm mặt khóc nghẹn