Thấy giúp việc thường xuyên 'đột nhập' phòng ngủ, tôi lén lắp camera rồi rụng rời tay chân khi thấy việc cô ta làm lúc nửa đêm

Tâm sự 08/04/2026 22:30

Đến một lần bất ngờ về nhà không báo trước, tôi tình cờ thấy người giúp việc đi ra từ phòng ngủ của tôi với dáng vẻ thập thò, lén lút. Tôi thấy nghi ngờ nên lắp camera để theo dõi xem có chuyện gì.

Gia đình nhà chồng tôi có hai căn nhà xây cạnh nhau. Cha mẹ chồng tôi ở một căn, gia đình tôi và anh cả ở một căn. Vợ chồng tôi cũng định dọn ra ở riêng, vì vợ chồng anh cả đã có hai đứa con, ở chung cũng chật chội. Nhưng cả tôi và chồng đều bận rộn đi làm, sợ ra riêng lại không ai phụ giúp dọn dẹp nhà cửa.

Mãi đến cuối năm rồi, thấy vợ chồng anh cả lên tiếng khéo léo, chúng tôi mới dọn ra riêng. Khi có nhà riêng, đúng là chúng tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng vì cả hai đều làm việc bận rộn nên thống nhất quyết định thuê người giúp việc ở cùng luôn để tiện lau dọn nhà cửa. Trung tâm giới thiệu cho chúng tôi một người phụ nữ tuổi trung niên, làm việc gọn gàng, sạch sẽ.

Tôi vốn khó tin người nên nhiều lần thử cô ấy, giả bộ để vật đắt tiền trong phòng khách hay phòng tắm. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ lấy mà đưa trả lại tôi ngay. Cô ấy dọn dẹp nhà cửa luôn cẩn thận, sạch sẽ. Cô ấy làm cơm cũng vừa miệng vợ chồng tôi. Thấy mình may mắn tìm được người giúp việc ưng ý, tôi nhẹ nhõm thở phào.

Thấy giúp việc thường xuyên 'đột nhập' phòng ngủ, tôi lén lắp camera rồi rụng rời tay chân khi thấy việc cô ta làm lúc nửa đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi mở camera lên tôi choáng váng khi thấy những hành động của cô giúp việc trong phòng mình. Cô ấy vô tư mở tủ quần áo của tôi ra, thử lên người hết cái này đến cái khác. Sau đó, cô ấy soi gương chụp hình lại ngắm nghía. Không chỉ vậy, cô giúp việc còn vui vẻ ngồi vào bàn trang điểm của tôi, dùng mỹ phẩm của tôi bôi trét lên mặt, môi.

Tôi chỉ biết than trời vì hành động của cô ta. Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình. Tôi đã quá tin tưởng cô giúp việc đến mức để cô ấy tự tiện thử đồ đạc của mình. Chỉ cần vợ chồng tôi ra ngoài, cô giúp việc sẽ vào phòng của chúng tôi lục lọi như thế. Váy áo của tôi rất nhiều, đồ trang điểm cũng thế, nên tôi thường không để ý. Tôi thật không ngờ…

Khi trở về nhà, tôi nói cô giúp việc đem tất cả quần áo của tôi đi giặt. Dù tức giận lắm nhưng tôi không muốn sa thải cô ấy. Vì giờ tìm được người giúp việc giỏi làm, lại không tham lam trộm cắp thì khó lắm. Nhưng tôi cũng không thể để cô ấy cứ tự tiện động chạm vào đồ đạc của mình. Hơn nữa, biết đâu cô ấy còn làm những việc tệ hơn sau lưng tôi. Tôi phải làm sao đây?

Bị chồng bạo hành, vợ lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ lại nhận về cái kết đắng lòng

Bị chồng bạo hành, vợ lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ lại nhận về cái kết đắng lòng

Một lần, đứa con gái đang học lớp 10 của tôi đang lướt facebook, tôi ngồi ngó sang thấy hay. Tự mày mò và lập ra một tài khoản cho bản thân mình, tôi lấy hình đại diện là bạn của con gái tôi, vì một lần đến nhà tôi chơi, tôi thấy con bé rất xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chuối rất bổ nhưng là "kẻ thù" của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe

Chuối rất bổ nhưng là "kẻ thù" của 3 nhóm bệnh sau: Càng ăn nhiều càng ảnh hưởng sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/4/2026), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (9/4/2026), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tôi chết lặng khi chạm phải "vật thể lạ" dưới gầm giường đêm động phòng, danh tính thực sự của kẻ nấp đó mới là điều đáng sợ

Tôi chết lặng khi chạm phải "vật thể lạ" dưới gầm giường đêm động phòng, danh tính thực sự của kẻ nấp đó mới là điều đáng sợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước
Tưởng nối lại tình xưa là hạnh phúc, tôi rụng rời tay chân khi thấy thứ vợ cũ giấu kín sau lớp khăn tắm

Tưởng nối lại tình xưa là hạnh phúc, tôi rụng rời tay chân khi thấy thứ vợ cũ giấu kín sau lớp khăn tắm

Tâm sự gia đình 7 giờ 25 phút trước
Cô gái lao lên tát chú rể tới tấp, nghe xong lý do cả hôn trường đồng thanh "đánh nữa đi"

Cô gái lao lên tát chú rể tới tấp, nghe xong lý do cả hôn trường đồng thanh "đánh nữa đi"

Tâm sự 7 giờ 45 phút trước
Vợ bầu đi đẻ bị bồ của chồng chặn đường "dằn mặt", hành động bảo vệ vợ của anh chồng khiến ả nhân tình tái mặt

Vợ bầu đi đẻ bị bồ của chồng chặn đường "dằn mặt", hành động bảo vệ vợ của anh chồng khiến ả nhân tình tái mặt

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước
Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Vợ đột ngột qua đời khi tôi ở xa không thể về, nghe con gái kể lại sự thật qua điện thoại, tôi căm hận cô ta tột cùng

Ngoại tình 7 giờ 52 phút trước
Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện rồi cả hai "muốn độn thổ" vì sự nhầm lẫn tai hại

Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện rồi cả hai "muốn độn thổ" vì sự nhầm lẫn tai hại

Tâm sự 7 giờ 54 phút trước
Thấy giúp việc thường xuyên "đột nhập" phòng ngủ, tôi lén lắp camera rồi rụng rời tay chân khi thấy việc cô ta làm lúc nửa đêm

Thấy giúp việc thường xuyên "đột nhập" phòng ngủ, tôi lén lắp camera rồi rụng rời tay chân khi thấy việc cô ta làm lúc nửa đêm

Tâm sự 7 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Qua đêm nay, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, vận mệnh 3 con giáp tỏa sáng như kim cương, may mắn ngút ngàn, tài lộc dư dôi, ước gì được nấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, vận mệnh 3 con giáp tỏa sáng như kim cương, may mắn ngút ngàn, tài lộc dư dôi, ước gì được nấy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cô gái lao lên tát chú rể tới tấp, nghe xong lý do cả hôn trường đồng thanh "đánh nữa đi"

Cô gái lao lên tát chú rể tới tấp, nghe xong lý do cả hôn trường đồng thanh "đánh nữa đi"

Vợ bầu đi đẻ bị bồ của chồng chặn đường "dằn mặt", hành động bảo vệ vợ của anh chồng khiến ả nhân tình tái mặt

Vợ bầu đi đẻ bị bồ của chồng chặn đường "dằn mặt", hành động bảo vệ vợ của anh chồng khiến ả nhân tình tái mặt

Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện rồi cả hai "muốn độn thổ" vì sự nhầm lẫn tai hại

Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện rồi cả hai "muốn độn thổ" vì sự nhầm lẫn tai hại

Đi đón con tan học, tôi choáng váng thấy con gái đang cười đùa trong lòng một người đàn ông lạ mặt

Đi đón con tan học, tôi choáng váng thấy con gái đang cười đùa trong lòng một người đàn ông lạ mặt

Bị sếp ép làm rể để "thăng tiến", tôi dắt vợ thẳng đến bữa tiệc gia đình sếp khiến ai cũng trố mắt kinh ngạc

Bị sếp ép làm rể để "thăng tiến", tôi dắt vợ thẳng đến bữa tiệc gia đình sếp khiến ai cũng trố mắt kinh ngạc

Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi "chết đứng" khi nghe sự thật về đứa con mình yêu thương lâu nay

Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi "chết đứng" khi nghe sự thật về đứa con mình yêu thương lâu nay