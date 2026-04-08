Thấy giúp việc thường xuyên "đột nhập" phòng ngủ, tôi lén lắp camera rồi rụng rời tay chân khi thấy việc cô ta làm lúc nửa đêm

Tâm sự 08/04/2026 22:30

Đến một lần bất ngờ về nhà không báo trước, tôi tình cờ thấy người giúp việc đi ra từ phòng ngủ của tôi với dáng vẻ thập thò, lén lút. Tôi thấy nghi ngờ nên lắp camera để theo dõi xem có chuyện gì.

Gia đình nhà chồng tôi có hai căn nhà xây cạnh nhau. Cha mẹ chồng tôi ở một căn, gia đình tôi và anh cả ở một căn. Vợ chồng tôi cũng định dọn ra ở riêng, vì vợ chồng anh cả đã có hai đứa con, ở chung cũng chật chội. Nhưng cả tôi và chồng đều bận rộn đi làm, sợ ra riêng lại không ai phụ giúp dọn dẹp nhà cửa.

Mãi đến cuối năm rồi, thấy vợ chồng anh cả lên tiếng khéo léo, chúng tôi mới dọn ra riêng. Khi có nhà riêng, đúng là chúng tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng vì cả hai đều làm việc bận rộn nên thống nhất quyết định thuê người giúp việc ở cùng luôn để tiện lau dọn nhà cửa. Trung tâm giới thiệu cho chúng tôi một người phụ nữ tuổi trung niên, làm việc gọn gàng, sạch sẽ.

Tôi vốn khó tin người nên nhiều lần thử cô ấy, giả bộ để vật đắt tiền trong phòng khách hay phòng tắm. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ lấy mà đưa trả lại tôi ngay. Cô ấy dọn dẹp nhà cửa luôn cẩn thận, sạch sẽ. Cô ấy làm cơm cũng vừa miệng vợ chồng tôi. Thấy mình may mắn tìm được người giúp việc ưng ý, tôi nhẹ nhõm thở phào.

Đến một lần bất ngờ về nhà không báo trước, tôi tình cờ thấy người giúp việc đi ra từ phòng ngủ của tôi với dáng vẻ thập thò, lén lút. Tôi thấy nghi ngờ nên lắp camera để theo dõi xem có chuyện gì.

Thấy giúp việc thường xuyên 'đột nhập' phòng ngủ, tôi lén lắp camera rồi rụng rời tay chân khi thấy việc cô ta làm lúc nửa đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi mở camera lên tôi choáng váng khi thấy những hành động của cô giúp việc trong phòng mình. Cô ấy vô tư mở tủ quần áo của tôi ra, thử lên người hết cái này đến cái khác. Sau đó, cô ấy soi gương chụp hình lại ngắm nghía. Không chỉ vậy, cô giúp việc còn vui vẻ ngồi vào bàn trang điểm của tôi, dùng mỹ phẩm của tôi bôi trét lên mặt, môi.

Tôi chỉ biết than trời vì hành động của cô ta. Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình. Tôi đã quá tin tưởng cô giúp việc đến mức để cô ấy tự tiện thử đồ đạc của mình. Chỉ cần vợ chồng tôi ra ngoài, cô giúp việc sẽ vào phòng của chúng tôi lục lọi như thế. Váy áo của tôi rất nhiều, đồ trang điểm cũng thế, nên tôi thường không để ý. Tôi thật không ngờ…

Khi trở về nhà, tôi nói cô giúp việc đem tất cả quần áo của tôi đi giặt. Dù tức giận lắm nhưng tôi không muốn sa thải cô ấy. Vì giờ tìm được người giúp việc giỏi làm, lại không tham lam trộm cắp thì khó lắm. Nhưng tôi cũng không thể để cô ấy cứ tự tiện động chạm vào đồ đạc của mình. Hơn nữa, biết đâu cô ấy còn làm những việc tệ hơn sau lưng tôi. Tôi phải làm sao đây?

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