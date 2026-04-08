Vợ bị họ hàng dè bỉu là 'máy đẻ', chồng đi tới nói một câu khiến cả đám tiệc tân gia lặng ngắt vì ghen tị

Tâm sự gia đình 08/04/2026 18:00

Họ hàng nhà chồng không thích cô. Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân. Quyên nghe thì thấy tủi thân nhưng cũng không thể lên tiếng tranh cãi. Vậy là Quyên cứ im lặng làm việc.

Quyên có nhan sắc chỉ ở mức trung bình, công việc cũng kiếm đủ xài. Nhưng cô lại lấy được Lộc vừa lịch thiệp vừa giỏi kiếm tiền. Ngày cô đưa Lộc về ra mắt bố mẹ mình, cô còn nghe mẹ thì thầm nói: “Con mà lấy nó thì phải lo mà giữ chồng nghe không?”. Đến cả mẹ cô còn nói như thế thì cô cũng biết nhìn mình và Lộc trông khập khiễng ra sao.

Nhưng Lộc rất yêu thương Quyên. Anh nói anh quý cô vì cái tính hiền lành, dịu dàng. Từ ngày quen biết Lộc, Quyên dần tự tin vào bản thân hơn. Cô bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết làm đẹp để Lộc nở mặt nở mày với người khác.

 

Khi lấy nhau, bố mẹ Lộc cũng rất quý Quyên. Nhưng họ hàng của anh lại không được như thế.

Một hôm Lộc cùng Quyên đi ăn tân gia của một người họ hàng nhà chồng. Lộc ra ngoài với các chú, bác bên ngoài. Còn Quyên thì vào bếp phụ các cô dì. Cô biết mình không khéo tay nên chỉ nhận làm những việc đơn giản như nhặt rau, rửa đồ ăn, chén bắt. Cô sợ phạm lỗi lại bị mọi người chê cười, khiến chồng mất mặt.

Vợ bị họ hàng dè bỉu là 'máy đẻ', chồng đi tới nói một câu khiến cả đám tiệc tân gia lặng ngắt vì ghen tị - Ảnh 1
Nhưng họ hàng nhà chồng không thích cô. Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân. Quyên nghe thì thấy tủi thân nhưng cũng không thể lên tiếng tranh cãi. Vậy là Quyên cứ im lặng làm việc.

Đến khi lên bàn ăn, Lộc ngồi bàn với các chú bên cạnh, Quyên ngồi lại ngồi cùng các cô. Trong bàn ăn có một bà cô tên Hoa luôn xăm soi Quyên. Quyên không ăn được cay thì bà ấy liền nói cô khó chiều. Bà ấy còn nói ngày trước giới thiệu bao nhiêu người đẹp cho Lộc mà anh không chịu. Quyên nhiều lần định lên tiếng nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu ăn uống với họ hàng bên chồng sau khi cưới. Cô nghĩ thôi thì im lặng cho lành, cũng chỉ là một bữa cơm.

Sau khi tan tiệc, Quyên thấy Lộc đi tới gần cô rồi ân cần hỏi:

“Em ăn có được nhiều không? Em làm có mệt không?”.

Nghe cô trả lời đúng ý mình rồi thì Lộc quay sang nói với cả bàn ăn:

“Vợ cháu hiền lành ít nói các cô đừng trách. Cháu lấy được cô ấy là may mắn lắm rồi. Nãy giờ cháu cảm ơn các cô trông coi giúp vợ cháu. Giờ thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép đưa vợ em về ạ”.

Nói rồi, Lộc dắt tay vợ ra khỏi bữa tiệc. Trên bàn ăn, các bà cô không khỏi ghen tị đỏ mắt nhìn theo.

Trên đường về nhà, Lộc cứ gặng hỏi Quyên rằng họ hàng của anh có làm khó gì cô không. Quyên cứ cười rồi bảo không có việc gì. Cô thấy mình may mắn khi lấy được Lộc, anh là người đàn ông tốt lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cô. Cô cũng tự nhủ sau này phải cố gắng nhiều hơn, nhanh tay lẹ miệng để người khác không có cớ chê bai cô. Cô muốn trở thành người vợ không gây phiền phức cho chồng, cũng khiến chồng thấy tự hào.

Em dâu vứt thẳng bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác sau đêm tân hôn, nghe xong lý do tôi chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ

Em dâu vứt thẳng bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác sau đêm tân hôn, nghe xong lý do tôi chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ

Mọi người trong nhà bất ngờ chăm chăm nhìn về phía tôi. Tôi vừa thấy khó chịu vừa xấu hổ không biết để mặt mũi giấu vào đâu. Em dâu còn đã tự đặt mua một bộ chăn ga khác 10 mấy triệu.

Lần đầu ngủ phòng mẹ vợ, tôi phát hiện thứ lộm cộm dưới chiếu vạch trần bí mật của gia đình em

Lần đầu ngủ phòng mẹ vợ, tôi phát hiện thứ lộm cộm dưới chiếu vạch trần bí mật của gia đình em

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/4/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/4/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Quỳ gối cầu hôn người yêu giữa phố, người đàn ông bị ô tô đâm trúng bị thương nghiêm trọng

Quỳ gối cầu hôn người yêu giữa phố, người đàn ông bị ô tô đâm trúng bị thương nghiêm trọng

Bị sếp ép làm rể để "thăng tiến", tôi dắt vợ thẳng đến bữa tiệc gia đình sếp khiến ai cũng trố mắt kinh ngạc

Bị sếp ép làm rể để "thăng tiến", tôi dắt vợ thẳng đến bữa tiệc gia đình sếp khiến ai cũng trố mắt kinh ngạc

Đang chèo thuyền, người dân bắt gặp sinh vật "bí ẩn" trông giống như một con cá sấu bơi trên biển

Đang chèo thuyền, người dân bắt gặp sinh vật "bí ẩn" trông giống như một con cá sấu bơi trên biển

Vợ bị họ hàng dè bỉu là "máy đẻ", chồng đi tới nói một câu khiến cả đám tiệc tân gia lặng ngắt vì ghen tị

Vợ bị họ hàng dè bỉu là "máy đẻ", chồng đi tới nói một câu khiến cả đám tiệc tân gia lặng ngắt vì ghen tị

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Lao như tên bắn trên đường, ô tô con bị xe tải đâm trúng khiến 3 người bị thương

Lao như tên bắn trên đường, ô tô con bị xe tải đâm trúng khiến 3 người bị thương

Con gái 8 tuổi ngủ một mình vẫn than "chật giường", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà ôm mặt khóc nghẹn

Con gái 8 tuổi ngủ một mình vẫn than "chật giường", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà ôm mặt khóc nghẹn

Dứa là "vị thuốc quý" cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời

Dứa là "vị thuốc quý" cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Danh tính nam tài xế ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn

Danh tính nam tài xế ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn

Lần đầu ngủ phòng mẹ vợ, tôi phát hiện thứ lộm cộm dưới chiếu vạch trần bí mật của gia đình em

Lần đầu ngủ phòng mẹ vợ, tôi phát hiện thứ lộm cộm dưới chiếu vạch trần bí mật của gia đình em

Con gái 8 tuổi ngủ một mình vẫn than "chật giường", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà ôm mặt khóc nghẹn

Con gái 8 tuổi ngủ một mình vẫn than "chật giường", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà ôm mặt khóc nghẹn

Đang lúc trao nhẫn cưới linh đình, chú rể bỗng "tái mét" nghe tiếng gọi thất thanh từ một người không nên có mặt

Đang lúc trao nhẫn cưới linh đình, chú rể bỗng "tái mét" nghe tiếng gọi thất thanh từ một người không nên có mặt

Em dâu vứt thẳng bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác sau đêm tân hôn, nghe xong lý do tôi chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ

Em dâu vứt thẳng bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác sau đêm tân hôn, nghe xong lý do tôi chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ

Chồng mất vừa xanh cỏ, nhân tình dắt con đến bắt đền, tôi cắn răng nuôi 10 năm để rồi "ngã quỵ" khi thấy người bước vào cửa

Chồng mất vừa xanh cỏ, nhân tình dắt con đến bắt đền, tôi cắn răng nuôi 10 năm để rồi "ngã quỵ" khi thấy người bước vào cửa

Vừa đẩy cửa phòng tân hôn, tôi ngã quỵ khi thấy vợ vạch áo làm chuyện kinh thiên động địa ngay trước gương

Vừa đẩy cửa phòng tân hôn, tôi ngã quỵ khi thấy vợ vạch áo làm chuyện kinh thiên động địa ngay trước gương