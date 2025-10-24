Vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời

Tâm sự 24/10/2025 23:30

Tôi giận vợ cũ dù có ghét hay hận tôi thì cũng nên nghĩ cho đứa bé, nó sinh ra không có tội tình gì. Nếu cô ấy đã chọn sinh nó ra thì tôi phải có trách nhiệm làm cha, đứa bé cũng cần có cha và danh phận.

Nhưng vài ngày trước tôi nghe tin vợ cũ sinh con. Lúc biết tin này tôi hoàn toàn sốc, cứ nghĩ người ta nghe nhầm. Thấy thế tôi liền lấy cớ hỏi thăm gọi cho vợ cũ. Cô ấy còn chối tôi nghe người ta nói bậy. Rõ ràng người nói với tôi tin này là người hàng xóm làm trong khoa sản, còn thấy vợ tôi trong phòng sinh. Cô ấy thấy cũng lạ khi vợ chồng tôi ly hôn chưa được bao lâu nên về nói lại với tôi.

Sau một hồi chối đây đẩy thì vợ tôi cũng nhận là mình sinh con nhưng chắc chắn rằng đó không phải là con của tôi. Tôi vẫn không tin những gì cô ấy nói. Tôi chỉ nghĩ cô ấy đang muốn né tránh tôi nên mới nói như thế. Hai vợ chồng mới ly hôn được 7 tháng, đứa trẻ đó không phải con của tôi thì là con của ai? Dù tôi có dùng biện pháp tránh thai nhưng vẫn có rủi ro mà.

Tôi giận vợ cũ dù có ghét hay hận tôi thì cũng nên nghĩ cho đứa bé, nó sinh ra không có tội tình gì. Nếu cô ấy đã chọn sinh nó ra thì tôi phải có trách nhiệm làm cha, đứa bé cũng cần có cha và danh phận.

Cứ nghĩ thế mà tôi không thể để yên chuyện con của mình không có cha. Tôi liền đến nhà vợ cũ để nhận lại con. Cô ấy không có quyền giấu tôi sinh con, tước đi đứa con máu mủ của tôi. Tôi cũng chưa từng có lời nói hay hành động bỏ rơi con của mình. Tôi không hề biết về sự tồn tại của đứa bé.

Vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời - Ảnh 1
“Em cũng ước nó là con của anh, nhưng em không thể lừa dối anh nữa, đứa trẻ này thật sự không phải máu mủ của anh” - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy tôi đến, vợ cũ nhìn tôi buồn buồn rồi thở dài nói:

“Em cũng ước nó là con của anh, nhưng em không thể lừa dối anh nữa, đứa trẻ này thật sự không phải máu mủ của anh”.

Tôi nhìn đứa bé trai mới sinh 10 ngày giống tôi như đúc mà không thể tin vào những gì vợ cũ nói. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra điều này.

Thấy thế tôi càng giận hơn, trách vợ cũ vô tâm vô tình. Cô ấy đành cúi đầu tiết lộ một chuyện động trời: “Nó… là con của anh Tùng”.

Tôi chết lặng khi nghe cô ấy nói, Tùng là em trai của tôi. Chúng tôi là hai anh em hơn thua nhau 2 tuổi nhưng có ngoại hình khá giống nhau. Đây là lời lý giải thỏa đáng cho việc đứa trẻ vợ cũ mới sinh vì sao lại giống tôi đến thế.

Tôi và vợ lấy nhau được 1 năm thì ly hôn, vợ tôi là người chủ động viết đơn. Cô ấy nói rằng chúng tôi không hợp nhau, chung sống ngột ngạt. Cũng trong thời gian trước khi chúng tôi ly hôn, Tùng ra Bắc làm việc. Tôi luôn hỏi em trai vì sao công việc ở đây đang tốt đẹp lại muốn chuyển đi xa như thế. Giờ thì tôi đã biết, chắc vì Tùng nảy sinh quan hệ với chị dâu nên mới thấy tội lỗi mà rời đi.

Vợ cũ của tôi nói từ khi Tùng đi cô ấy cũng ăn năn hối lỗi, muốn bù đắp cho tôi. Nhưng chẳng ngờ được cô ấy lại mang thai. Cô ấy chắc chắn đó là con của Tùng vì trong 1 năm mới cưới, chúng tôi đều dùng bao cao su khi quan hệ. Cô ấy cũng không nỡ bỏ máu mủ của mình, càng không muốn lừa gạt tôi cả đời. Vì thế cô ấy chọn ly hôn để hai mẹ con không còn liên quan gì đến anh em nhà tôi.

Sau cùng, vợ cũ còn xin tôi đừng nói với Tùng. Cô ấy biết tính Tùng chỉ là nhất thời qua đường. Nếu mọi chuyện vỡ lở, cô ấy chẳng còn mặt mũi nào với gia đình mình.

Thấy tình cảnh của vợ cũ như thế, tôi vừa giận lại vừa trách cô ấy, nhưng cũng không nỡ ghét đứa trẻ mới sinh kia. Dù sao thì đứa trẻ này cũng không có tội, lại còn là cháu của tôi. Chẳng lẽ mới sinh ra đã định nó cả đời không thể nhận cha và gia đình bên nội? Nhưng nếu để mọi người biết thì vợ cũ của tôi cũng không chịu nổi lời ra tiếng vào. Vậy tôi phải làm sao đây?

Vừa ra khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, vợ hối hận nhưng sốc không tưởng với hành động của chồng

Vừa ra khỏi khách sạn thấy chồng con đứng chờ, vợ hối hận nhưng sốc không tưởng với hành động của chồng

Tôi và chồng từng có 5 năm hạnh phúc, có một cậu con trai 3 tuổi. Cả hai đều là nhân viên bình thường, thuê nhà trọ, tổng thu nhập mỗi tháng cũng chỉ 15 triệu. Từ khi có con thì càng chật vật hơn. Dù chồng tôi có thường xuyên tăng ca thì vẫn thiếu trước hụt sau.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn

Tâm sự 42 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời

Vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời

Tâm sự 52 phút trước
Nửa đêm tôi đi tìm thì phát hiện anh trong phòng chị dâu, chết sững khi thấy việc anh đang làm

Nửa đêm tôi đi tìm thì phát hiện anh trong phòng chị dâu, chết sững khi thấy việc anh đang làm

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Bị miệt thị vì mang thai trước, cô gái 'nằm mơ cũng không nghĩ' tình thế đảo ngược hoàn toàn chỉ trong một đêm

Bị miệt thị vì mang thai trước, cô gái 'nằm mơ cũng không nghĩ' tình thế đảo ngược hoàn toàn chỉ trong một đêm

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (25/10/2025): 3 con giáp thuận lợi trăm bề, VẬN MỆNH CÁT TƯỜNG, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có hơn người

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (25/10/2025): 3 con giáp thuận lợi trăm bề, VẬN MỆNH CÁT TƯỜNG, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Gọi hai bên gia đình sang bắt gian chuyện vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi và bố chết lặng

Gọi hai bên gia đình sang bắt gian chuyện vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi và bố chết lặng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy ngã vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy ngã vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng

Ở nhờ nhà chị gái, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 năm sau khi chồng qua đời, tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô xịn ghé qua

3 năm sau khi chồng qua đời, tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô xịn ghé qua

Thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

2 năm sau khi ly hôn, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong siêu thị

2 năm sau khi ly hôn, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong siêu thị

Cưới nhau một tháng vợ không cho chồng động vào người đến khi đề nghị ly hôn, khiến chồng ngã ngửa

Cưới nhau một tháng vợ không cho chồng động vào người đến khi đề nghị ly hôn, khiến chồng ngã ngửa

Chồng bất ngờ nghe lời, nói gì làm nấy, lại biết chăm lo vợ con, cứ ngỡ anh thay đổi...

Chồng bất ngờ nghe lời, nói gì làm nấy, lại biết chăm lo vợ con, cứ ngỡ anh thay đổi...

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn