Vì một lần vợ chồng cãi nhau mà vợ tôi ôm con về nhà ngoại

Tâm sự 25/10/2025 08:41

Một tháng sau khi vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi bất ngờ nhận được gọi từ cô ấy. Vừa thấy tên người gọi là vợ thì tôi đã mừng thầm trong bụng, cứ nghĩ cuối cùng vợ tôi cũng chịu thua rồi.

Tôi đương nhiên cũng biết điều đó nhưng tôi lấy vợ vì nhiều điểm tốt khác ở cô ấy. Vợ tôi khéo léo, hiền lành, khéo cư xử… Tôi nghĩ lấy vợ đẹp thì sướng một lúc, còn lấy vợ tốt mới thoải mái một đời. Tôi nghĩ vợ mình có xấu một tí thì mới không sợ bị mất.

Đã về chung một nhà thì vợ chồng cãi nhau là chuyện thường. Vậy mà chỉ vì một trận cãi vã lớn mà vợ tôi ôm con về nhà ngoại, cô ấy còn nói muốn ly thân với chồng. Sau đó, vợ cũng không thèm gọi hỏi thăm tôi. Tôi thấy thế cũng giận lắm, quyết không để ý đến vợ, dù tôi vẫn gọi hỏi thăm cha mẹ vợ.

Một tháng sau khi vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi bất ngờ nhận được gọi từ cô ấy. Vừa thấy tên người gọi là vợ thì tôi đã mừng thầm trong bụng, cứ nghĩ cuối cùng vợ tôi cũng chịu thua rồi. Vừa bắt máy, tôi liền nói cho bỏ ghét:

“Đây không rảnh mà đi đón đâu, đi được thì tự về được”.

Tôi chẳng ngờ được vợ nói rằng:

“Tôi viết đơn ly hôn rồi, giờ anh qua đây ký hay tôi phải về để anh ký?”.

Ban đầu tôi nghe thế thì điếng người im lặng mấy giây. Nhưng sau đó tôi tức giận lắm, liền mắng vợ hàm hồ. Vợ chồng cãi nhau mà cứ đòi ly hôn là thế nào? Chuyện ly hôn là trò đùa à, cô ấy có nghĩ cho con cái, gia đình hai bên không? Vậy mà tôi lại nghe vợ đáp nhẹ nhàng:

“Ừ vì vậy nên tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi chịu đựng anh bấy lâu đủ rồi. Giờ tôi chán anh lắm rồi, không chịu nổi nữa”.

Vì một lần vợ chồng cãi nhau mà vợ tôi ôm con về nhà ngoại - Ảnh 1
“Ừ vì vậy nên tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi chịu đựng anh bấy lâu đủ rồi. Giờ tôi chán anh lắm rồi, không chịu nổi nữa” - Ảnh minh họa: Internet  

Sau đó, vợ tôi còn kể tội tôi tiêu xài không nghĩ cho vợ con, tiền bạc một mình cô ấy lo nghĩ mệt mỏi. Cô ấy còn nói tôi là người chồng vô tâm, để vợ một mình gánh trách nhiệm gia đình. Vợ nói cô ấy đã quá mệt khi một mình cố gắng trong cuộc hôn nhân này.

Không chỉ thế, hôm đó tôi còn nghe một người bạn của vợ nói rằng nếu giờ tôi không lo giữ vợ thì bị người khác cướp đi ngay. Hóa ra có tên bạn cũ của vợ tôi đang mong muốn vợ chồng tôi ly hôn để anh ta đường hoàng theo đuổi cô ấy.

Tôi nghe mà trong người như có lửa đốt. Đâu phải vợ xấu mà không sợ mất, mà là vợ xấu không giữ cũng mất như chơi. Tôi thấy vợ tôi tốt đẹp thì người khác cũng nhìn ra được như thế. Nếu giờ tôi để mất vợ thì chắc chắn tôi mới là người hối hận. Nhưng giờ tôi phải làm sao để dỗ dành vợ đây?

Vợ giận ôm con về ngoại, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo một tin động trời

Vợ giận ôm con về ngoại, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo một tin động trời

Tôi kết hôn được 5 năm, vợ sinh một bé gái nay đã lên 2. Tôi thường nghe nhiều người nói so với tôi thì vợ có phần kém sắc không xứng đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ 2, 3, 4, 5, 6 (27/10-31/10), 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể

Tử vi thứ 2, 3, 4, 5, 6 (27/10-31/10), 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ sau ngày 25/10/2025

Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ sau ngày 25/10/2025

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 12h trưa mai (26/10/2025), 3 con giáp chọn đâu thắng đó, cập bến giàu sang, lộc về trước cửa, vàng rải đầy nhà

Đúng 12h trưa mai (26/10/2025), 3 con giáp chọn đâu thắng đó, cập bến giàu sang, lộc về trước cửa, vàng rải đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Vì một lần vợ chồng cãi nhau mà vợ tôi ôm con về nhà ngoại

Vì một lần vợ chồng cãi nhau mà vợ tôi ôm con về nhà ngoại

Tâm sự 55 phút trước
Bước sang tuần mới (27/10-2/11), 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng

Bước sang tuần mới (27/10-2/11), 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đi công tác xa, bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Được xếp ngồi chung một bàn, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi vẫn 'lạnh nhạt' với nhau

Được xếp ngồi chung một bàn, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi vẫn 'lạnh nhạt' với nhau

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/10/2025, 3 con giáp may mắn toàn diện, sự nghiệp bứt phá, ăn ngủ trên đống tiền, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/10/2025, 3 con giáp may mắn toàn diện, sự nghiệp bứt phá, ăn ngủ trên đống tiền, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'đạp trúng hố vàng' đúng 300 tỷ vào ngày 25/10, làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng' đúng 300 tỷ vào ngày 25/10, làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Từ ngày mai 26/10 đến hết 31/10, 3 con giáp giàu sang bền vững, được quý nhân đem lộc đến tận tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ

Từ ngày mai 26/10 đến hết 31/10, 3 con giáp giàu sang bền vững, được quý nhân đem lộc đến tận tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi công tác xa, bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Ly hôn vợ 3 năm, đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Ly hôn vợ 3 năm, đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên bàn thờ

Tôi biết mình là người vợ ngoại tình, chồng có đánh mắng bêu rếu tôi cũng đành chấp nhận...

Tôi biết mình là người vợ ngoại tình, chồng có đánh mắng bêu rếu tôi cũng đành chấp nhận...

Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ