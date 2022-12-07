Vì không kiểm soát được mình tôi và bạn thân đã có một đêm đầy 'bão tố', câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy khiến tôi té ngửa

Nhớ lại mới thấy từ ngày đi học tôi với Cường cũng không khác người yêu là mấy. Tôi có thể ngủ lại qua đêm nhà Cường, có thể thoải mái tới ăn uống, lăn lê ở đó... còn có thể uống rượu hát hò om sòm trước mặt cậu ta miễn là tôi... có hứng. Trước đây tôi có người yêu, người yêu tôi không ít lần ghen với mối quan hệ bạn thân của tôi và Cường. Chủ yếu là vì những bữa ăn 2 đứa cứ tự động chăm sóc cho nhau, những lần đi chơi về khuya thay vì gọi người yêu tôi vẫn giữ thói quen gọi Cường đến đón.

Tôi và Cường là bạn với nhau từ hồi còn đi học, Cường hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi vẫn gọi là mày - tao vì quá thân nhau. Nhiều người thắc mắc vì sao chúng tôi không yêu ai cũng không yêu nhau, nhưng thực ra cả 2 đứa đều hiểu vấn đề nằm ở chỗ tôi và Cường đã quá hiểu đối phương. Chúng tôi biết người kia thích ai, thích cái gì, thích mẫu người như thế nào rồi tự hiểu người đó không thể là mình.

Gần đây chúng tôi nói chuyện lại khi 2 người họ chia tay - tất nhiên lý do không phải là vì tôi. Lúc nói chuyện lại tôi đang có chuyến du lịch dài ngày ở các tỉnh miền Trung, Cường gọi hỏi tôi đang ở đâu rồi bắt máy bay vào cùng tôi. Không biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào, giống như bạn gặp 1 thứ lẽ ra phải là của bạn từ lâu nhưng bị ai đó lấy cắp bây giờ gặp lại, chúng tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi, tôi thậm chí còn cảm thấy như mình đang khóc khi nhìn thấy Cường bước tới.

Sau này tôi chia tay, Cường lại có người khác. Cô gái kia ban đầu cũng quý tôi nhưng sau tiếp xúc nhiều đâm ra ghét, cấm Cường không được chơi với tôi vì ghen tuông vớ vẩn. Trong suốt 10 năm quen biết chúng tôi có tới 2 năm không liên lạc - chính là 2 năm Cường yêu cô gái đó.

Khách sạn tôi đang ở lại vừa lúc hết phòng nên tôi nói khó với lễ tân rằng Cường là anh trai tôi rồi đưa thêm 1 ít tiền để 2 đứa ở chung phòng. Tôi cũng không hiểu tại sao lại làm thế nhưng đó cũng là khởi nguồn cho những rắc rối về sau.

Đêm hôm đó, tôi và Cường dạo chán chê quanh bờ biển thì rủ nhau đi bar "quẩy", lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau nên cũng có chút hứng khởi. Tôi chọn bộ đồ sexy, trang điểm nhẹ nhàng, xịt thêm chút nước hoa... đêm đó tôi thật sự quyến rũ - sự quyến rũ Cường chưa từng thấy ở tôi. Nhìn mắt Cường dán chặt vào bờ vai hờ hững của tôi, tôi biết chúng tôi không còn là bạn.

1 đêm "quẩy" nhiệt tình với nhạc, rượu, khói thuốc,... chúng tôi ra về trong tình trạng đứa nào cũng liêng biêng. Tôi ôm vai Cường, 2 đứa cứ thế về khách sạn. Vừa đóng cửa phòng, đột nhiên tôi cảm thấy lạ lạ, Cường ôm eo tôi rồi từ từ tiến sát mặt vào mặt tôi, mắt nhìn môi tôi đắm đuối... Đêm đó là 1 đêm "bão tố", cả 2 cùng không kiểm soát được mình.

Chúng tôi lao vào nhau sau 2 năm xa cách - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc đau như búa bổ, ở bên cạnh Cường vẫn ngủ say, lúc này tôi mới nhận ra tôi đã làm việc sai quá sai rồi. Càng nghĩ càng rối, tôi nằm im không dám thở mạnh, giả vờ như đang ngủ vì không biết nếu Cường tỉnh dậy tôi sẽ phải nói gì cho đỡ ngại. Nghĩ thôi mặt tôi đã nóng bừng...

"Giả vờ cái gì? Bình thường mày ngủ mà cũng ngoan như lúc thức thì tốt quá". Tiếng cười của cậu ta nhẹ nhẹ bên tai, tôi từ từ hé mắt thấy Cường đang rụi đầu vào cổ tôi như con mèo nhỏ khiến tim tôi hẫng 1 nhịp.

"Mày nói 2 năm không gặp sao mày thay đổi như người khác thế, đẹp hơn, thơm hơn... "chuyện kia" cũng tốt hơn nhiều đấy". Tôi đá cho cậu ta 1 cái, toan bước xuống giường thì Cường nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau phả vào tai tôi 1 hơi rồi nói "nhưng tao thích, thích cả "nó", cả mày"".

Ai mà tin được tôi có người yêu sau 1 đêm, còn là 1 người quá hiểu nhau. Sau này, khi yêu chính thức tôi có hỏi sao đêm đó Cường không kiềm chế thì cậu ta tỉnh bơ đáp, nếu tôi là con trai tôi cũng sẽ làm thế thôi. Có ai mà từ chối 1 cô gái thơm tho trước mặt không.

Cái này phải nói cảm ơn người yêu cũ của tôi đã dạy tôi, muốn yêu ai phải tự yêu mình trước. So với trước đây bây giờ tôi chẳng khác gì, chỉ là biết phải dùng mỹ phẩm xịn hơn, mua nước hoa hợp mùi hơn, sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ để thơm tho hơn và nhất là đừng quên - mình là con gái, nhấti phải đẹp và luôn luôn đẹp.