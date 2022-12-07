Nghi ngờ chồng ngoại tình với osin, tôi lén lắp máy nghe lén trong phòng thì nghe tiếng rên rỉ và pha đánh ghen kịch tính

Tâm sự 07/12/2022 09:28

Sau cái ngày phát hiện bí mật động trời thông qua con gái, tôi âm thầm mua máy ghi âm rồi lắp đằng sau tủ quần áo. Vì tủ quần áo là chỗ riêng tư nên trước giờ tôi vẫn yêu cầu Ngọc không lau chùi, cứ kệ để tôi tự dọn dẹp nên hoàn toàn có thể yên tâm không bị phát hiện.

Ngọc năm nay 26 tuổi, đã có chồng con ở dưới quê. Từ 2 năm nay, cô ấy lên Hà Nội làm giúp việc để kiếm thêm tiền gửi về cho gia đình. Ngọc nhanh nhẹn, nói chuyện lại nhẹ nhàng, từ tốn, hơn nữa cư xử còn rạch ròi, phân rõ chủ tớ.

Từ lúc Ngọc đến nhà, tôi giống như có thêm một cánh tay trái đắc lực vậy. Công việc tiếp viên hàng không khiến tôi phải đi lại suốt, thời gian dành cho gia đình dường như chẳng có mấy. Lắm hôm ở trên máy bay nhưng trong đầu tôi cứ quẩn quanh suy nghĩ không biết chồng con ở nhà ăn gì, có cơm nước đầy đủ không. Rồi nhà cửa không biết có dọn hay lại bầy bữa một đống.

Thế nhưng giờ thì khác! Tôi yên tâm vì có Ngọc nấu nướng, dọn dẹp, nhà cửa giúp mình. Con gái nhỏ của tôi cũng rất quý Ngọc, những lúc mẹ vắng nhà cũng thường bám theo, quấn quýt lấy cô.

Thương Ngọc gia đình ở quê khốn khó, tháng vừa rồi, tôi quyết định tăng lương cho cô ấy, coi như một sự trợ giúp và phần thưởng động viên…

Nghi ngờ chồng ngoại tình với osin, tôi lén lắp máy nghe lén trong phòng thì nghe tiếng rên rỉ và pha đánh ghen kịch tính - Ảnh 1
Sau cái ngày phát hiện bí mật động trời thông qua con gái, tôi âm thầm mua máy ghi âm rồi lắp đằng sau tủ quần áo - Ảnh minh họa: Internet

2 hôm nay không có lịch bay nên tôi được thảnh thơi ở nhà thư giãn. Công việc bận rộn, lâu lắm rồi tôi mới có những phút giây ôm con chơi đùa như lúc này. Dâu tây 4 tuổi của tôi thấy mẹ ở nhà thì vui lắm, cứ bám lấy chân mẹ, lúc thì đòi bế lúc thì đòi thơm.

- Mẹ… mẹ thơm con đi. – Con bé giơ tay, cười tít mắt.

- Ừ, mẹ yêu Dâu tây quá.

- Mẹ thơm cả vào cổ, vào ngực con nữa.

- Sao con lại đòi thơm vào đấy? – Tôi sửng sốt hỏi.

- Hôm trước con thấy bố thơm vào cổ, vào ngực cô Ngọc. Cô ấy cứ cười hi hi thích lắm. Mẹ, mẹ thơm con đi.

Nghe con bé nói mà tôi đần cả mặt lại, hốt hoảng không tin nổi. Chồng tôi hôn vào ngực, vào cổ cô giúp việc ư? Trời ơi, vậy là chồng tôi và osin lén lút hú hí với nhau à?

- Dâu tây không nói cho ai nghe chuyện này nhé? Hứa với mẹ rồi mai mẹ dẫn đi mua búp bê.

- Vâng ạ. Con không nói với ai đâu – Con bé cười giơ tay lên môi suỵt một cái.

Tối hôm ấy, tôi âm thầm quan sát chồng và Ngọc. Quả thật, tuy bề ngoài ra bộ chủ tớ nghiêm chỉnh, nhưng tôi phát hiện có đến 2 khoảnh khắc, họ lén lút nhìn nhau mỉm cười. Dù khoảnh khắc đó rất nhanh nhưng cũng không qua được mắt tôi.

Uất ức, căm hận vì bị phản bội. Tôi quyết định vạch trần bộ mặt thật của hai kẻ mèo mả, gả đồng!

Sau cái ngày phát hiện bí mật động trời thông qua con gái, tôi âm thầm mua máy ghi âm rồi lắp đằng sau tủ quần áo. Vì tủ quần áo là chỗ riêng tư nên trước giờ tôi vẫn yêu cầu Ngọc không lau chùi, cứ kệ để tôi tự dọn dẹp nên hoàn toàn có thể yên tâm không bị phát hiện.

Ngoài ra, tôi còn bố trí một số chỗ hiểm nữa trong nhà…

Tối hôm ấy, tôi kiếm cớ đưa con gái sang gửi nhà bà ngoại, nói bà nhớ cháu, muốn cháu về chơi mấy hôm. Còn bản thân thì thông báo cho chồng biết mình sẽ có lịch bay trong mấy ngày tới.

Sáng sớm hôm ra sân bay, chồng tôi ra vẻ quyến luyện, bịn rịn lắm còn ả giúp việc khốn nạn thì xoen xoét mồm:

- Chị cứ yên tâm đi làm. Em ở nhà sẽ dọn dẹp nhà cửa chu đáo.

- Ừ, chị nhờ cả vào em đấy…

Tôi vừa đi được 2 tiếng thì đã nghe thấy tiếng chồng hú hí với osin. Ngọc thì rên rỉ, còn chồng tôi thì cười khoái trá:

- Bồ câu bé nhỏ của anh, hôm nay thì chúng mình tha hồ mà vui vẻ.

“Bồ câu”? Lại còn gọi nhau là bồ câu cơ đấy. Nghiến răng nghiến lợi, tôi nghĩ thầm:

- Đã vậy bà sẽ hầm nhừ “con chim” này!

Rút điện thoại, tôi gọi điện cho một người đàn ông:

- Alo, anh sắp đến chưa nhỉ? Đến rồi thì cứ lấy chìa khóa ở bồn hoa ngoài cửa nhé. Ngọc thấy anh lặn lội lên thăm thế này chắc hạnh phúc lắm đấy, mấy hôm nay em ấy cứ khóc than nhớ nhà suốt. Phòng Ngọc ở trên tầng 2 anh nhé.

Người đàn ông tôi gọi không ai khác chính là chồng Ngọc. Tôi quyết định để cho anh ta biết được bộ mặt thật, lăng loàn của vợ mình. Do đó đã gọi anh ta lên nhà, và để chìa khóa bên ngoài cho anh ta vào, với lý do thấy Ngọc nhớ chồng con nên muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.

Cũng may phòng Ngọc cùng tầng với vợ chồng tôi…

Thấy chồng Ngọc sắp đến, tôi cũng nhanh chóng bắt taxi về nhà. Hôm nay tôi chẳng có lịch bay nào cả, nói vậy để kiếm cớ bắt gian phu dâm phụ mà thôi.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng động trong nhà mình. Chắc là chồng Ngọc đã đến, nhớ lời dặn của tôi nên anh ta lên luôn phòng tầng 2 – phòng ngủ của vợ chồng tôi!

Nghi ngờ chồng ngoại tình với osin, tôi lén lắp máy nghe lén trong phòng thì nghe tiếng rên rỉ và pha đánh ghen kịch tính - Ảnh 2
Thấy chồng Ngọc sắp đến, tôi cũng nhanh chóng bắt taxi về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Một lúc sau, quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của một người đàn ông, rồi tiếng chửi rủa:

- Vợ gì mà khốn nạn thế này! Dám phản bội chồng con?

Nghe thấy thế, tôi vội vàng chạy như bay vào nhà. Chứng kiến cảnh chồng Ngọc đang xông vào đánh đấm, túm tóc đôi gian phu dâm phụ, tôi giả vờ ngỡ ngàng:

- Trời ơi, chuyện gì thế này? Các người đang làm gì thế này?

- Chồng chị đang ngủ với vợ tôi đấy! – Chồng Ngọc phẫn nộ tát vợ, quay sang bảo tôi.

Ra vẻ tức giận, đau đớn, tôi xông vào túm tóc, cứ thế tát chồng mình, vừa tát vừa chửi. Còn chồng Ngọc thì quay ra đánh vợ mình. Cứ thế, cả hai tự xử người trong nhà.

Thấy hai kẻ ngoại tình đã ăn đòn đủ, tôi giơ tay ngăn chồng Ngọc lại, mắt rơm rớm nước mắt:

- Nếu hôm nay không phải tôi nhớ nhầm lịch bay, anh ấy thì nhớ vợ nên lên thăm thì các người còn định lén lút đến bao giờ nữa? Khốn nạn!

Chỉ mặt Ngọc, chồng cô ta gằn giọng:

- Thật không ngờ những đồng tiền cô kiếm được lại bẩn thỉu như thế! Ly dị đi!

Chồng Ngọc tức giận bỏ ra khỏi nhà, mặc vợ cứ thế quỳ gối lê lết rồi chạy theo van xin. Trong nhà chỉ còn mình tôi với chồng – lúc này đang cúi gằm mặt vì xấu hổ. Cười nhếch mép, tôi bảo thẳng:

- Đôi đấy ly dị rồi thì đôi mình cũng sẽ thế luôn nhé! Tôi kinh tởm loại ngoại tình lắm. Dám hú hí với osin thì giờ xách valy theo cô ta luôn đi.

- Không… anh xin em đấy. Là anh trót sai lầm thôi.

Mặc kệ chồng van xin, tôi đứng dậy, sang phòng con khóa trái cửa lại. Nói không đau đớn là nói dối, nhưng quả thật, sống với loại người gian dối phản bội vợ như vậy, tôi không làm được…

Bận chăm con nhỏ, cô vợ chẳng những không được phần cơm mà hành động sau đó của chồng còn khiến cô sốc ngất

Bận chăm con nhỏ, cô vợ chẳng những không được phần cơm mà hành động sau đó của chồng còn khiến cô sốc ngất

Tôi tủi thân lắm nhưng nhẹ nhàng góp ý thì chồng không thay đổi. Đợt này tôi nghỉ ở nhà chẳng có tiền, muốn mua đồ bên ngoài ăn mà không được, đành cắn răng chấp nhận.

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