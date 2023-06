Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bèn kể cho cô em gái. Ai ngờ em tôi không lấy làm lạ lắm, nó thủng thẳng nói một câu làm tôi kinh hãi: "Cách đây hơn hai tháng, có một đêm anh rể đưa chị về đấy. Lúc đấy cũng 1 giờ sáng rồi, giữa hai người có xảy ra chuyện gì không?".

Tôi kinh hãi là vì trong trí nhớ không hề có chuyện đó. Theo lời nói của em gái thì hôm đấy tôi hẹn gặp cô bạn, nó thất tình nên hai đứa rủ nhau uống rượu. Vội gọi cho cô ấy hỏi thăm, hóa ra tối ấy tôi uống say, chồng cũ trùng hợp thế nào cũng tới nhà hàng mà hai đứa ngồi, khi anh tới thì tôi say mềm rồi.

Tôi cứ bám lấy chồng cũ bắt anh phải đưa mình về. Chuyện sau đó thì cô ấy không biết vì anh thật sự đưa tôi đi. Nhưng cô ấy nhấn mạnh chúng tôi rời khỏi nhà hàng mới chỉ là gần 11 giờ đêm mà thôi.

Đâu còn cách nào khác, tôi cuống cuồng gọi cho chồng cũ. Anh lập tức đến gặp tôi. Anh bảo đêm đó tôi đòi về nhà anh kiểm tra xem anh có giấu người phụ nữ nào bên trong không. Rồi tôi nói nhớ anh, vẫn còn yêu anh nên sau đó hai người đã xảy ra chuyện kia. Sau đó tôi xem điện thoại thấy em gái gọi nhỡ lại đòi về. "Anh cũng chưa có ai từ sau khi chia tay, anh vẫn yêu em nên mới làm thế lúc em say. Sáng hôm sau em im lặng, anh tưởng em coi đó là tình một đêm nên cũng không dám liên lạc, sợ bị em xa lánh...", chồng cũ nắm tay tôi thổ lộ.

Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi. Quá trình gặp chồng cũ tôi đều trong tình trạng say rượu nên không nhớ gì. Tính tôi dễ say, đã say là sẽ quên hết mọi thứ. Tôi đã mang thai, chẳng có lý do gì để chúng tôi không quay lại bên nhau. Thực tế hai đứa vẫn còn yêu người kia, chỉ là khi trước tuổi trẻ hiếu thắng, cái tôi cao nên mới dẫn đến đổ vỡ.

Gia đình hai bên đã biết và rất vui khi chúng tôi đoàn tụ. Nhưng tôi đang lo thụ thai trong tình trạng say rượu như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em bé không?

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bèn kể cho cô em gái - Ảnh minh họa: Internet

Thụ thai trong tình trạng say rượu có ảnh hưởng gì không?

Đa số lời khuyên của thầy thuốc là không nên thụ thai trong tình trạng say rượu (cả vợ và chồng) vì có thể làm em bé ra đời không tốt. Tuy nhiên, điều này chưa được nghiên cứu và có bằng chứng rõ rệt được ghi lại trong tài liệu y khoa.

Lời khuyên chính xác nhất là chúng ta không nên lạm dụng rượu bia vì có thể gây tác hại xấu đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản, tình dục nói riêng.

Ngoài ra, việc sử dụng rượu bia cũng góp phần làm tăng tỷ lệ thất bại khi áp dụng các biện pháp tránh thai chủ động như xuất tinh ngoài nhưng không kiểm soát tốt, mang bao cao su không đúng cách, quên uống thuốc tránh thai hoặc bị nôn thuốc ngay sau khi uống. Chính việc nôn thuốc quá sớm sau uống mà không uống bù viên khác khiến phụ nữ mang bầu.

Nếu vợ chồng chỉ uống rượu bia trong lúc vui chơi chứ không phải là người nghiện rượu và lạm dụng thường xuyên thì không nên quá lo lắng. Các rủi ro trên thai và quá trình sinh nở thường chỉ xảy ra với người lạm dụng rượu thường xuyên.

Chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy thai nhi gặp bất thường nặng hay phải phá thai trong trường hợp người mẹ thụ thai trong tình trạng say xỉn. Tuy nhiên thai phụ cần đi khám thai đúng lịch, tránh bia rượu và các chất kích thích khác trong suốt phần thai kỳ còn lại và khi cho con bú.