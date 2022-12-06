Hai vợ chồng đang ân ái bỗng có mùi khét bốc lên, chưa kịp mặc quần mẹ vợ đã xông vào

Tâm sự 06/12/2022 17:03

Hai vợ chồng hôn nhau đắm đuối, từ từ tiến ra chiếc giường. Đến lúc cao trào, tôi nhỡ chân hất đổ mấy cây nến bén vào tấm rèm gần cửa sổ. Lửa bắt đầu chầm chậm lan ra mà vợ chồng say sưa quá vẫn chưa hề hay biết.

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 2 năm nay nhưng cũng chẳng khác vợ chồng son vì con cái vẫn chưa có mà tôi lại phải đi làm xa nhà, vợ chồng chẳng được gần gũi nhau là mấy nên cứ lần nào “giao ban” là cứ “rần rần” cả lên.

Do không yên tâm để vợ ở một mình nên tôi vẫn chưa mua nhà mà sống chung với bố mẹ vợ. Tôi định bụng đợi thêm 1 năm nữa, khi chuyển công tác về Hà Nội sẽ mua một căn nhà để chuyển ra. Được cái bố mẹ vợ tôi rất quý con rể nên từ lúc cưới tới nay chưa từng xảy ra xích mích gì. Chỉ có điều ông bà mong có cháu bế lắm nên đợt nào tôi về nhà cũng tỉ tê đủ thứ. Nhất là mẹ vợ, bà tâm lí nên hay nấu cho vợ chồng tôi mấy món bổ rồi bảo:

- Đấy, các con muốn ăn cái gì cứ nói với mẹ, miễn sao nặn ra thằng cu cho mẹ là được rồi.

Cái ước nguyện này không chỉ của riêng bố mẹ vợ, tôi cũng mong lắm nhưng khổ nỗi từ ngày cưới nhau tới giờ toàn “thả” mà vẫn chưa thấy cá “cắn câu”. Có lẽ vì số con cái chưa tới hoặc tôi không ở nhà nhiều nên không “săn” được giờ vàng để sản xuất em bé như các chị em hay bảo nhau là thời kì rụng trứng gì đó.

 

Hai vợ chồng đang ân ái bỗng có mùi khét bốc lên, chưa kịp mặc quần mẹ vợ đã xông vào - Ảnh 1
 Trong lúc đợi vợ đi làm về tôi mua hoa và nến, bày biện trong phòng ngủ cho có không khí lãng mạn, trải hoa hồng từ giường cho tới bồn tắm - Ảnh minh họa: Internet

Lần này được ở nhà nguyên 1 tháng trời nên vợ chồng tôi quyết tâm phải có bằng được “tin vui”. Không như mọi khi, lần này tôi cố gắng không nóng vội nữa. Nhìn thấy vợ dù có thèm đến mấy cũng phải kiềm chế để giữ sức. Ngày nào tôi cũng luyện tập thể thao, đồ ăn thì mẹ vợ cũng toàn nấu mấy loại tốt cho sức khỏe và bản lĩnh đàn ông cả.

Đến ngày dự định, hai vợ chồng háo hức đến mức bủn rủn chân tay không làm gì được. Trong lúc đợi vợ đi làm về tôi mua hoa và nến, bày biện trong phòng ngủ cho có không khí lãng mạn, trải hoa hồng từ giường cho tới bồn tắm. Xong xuôi, tôi cười mãn nguyện nhìn thành quả cả buổi chiều của mình:

- Đẹp thế này thì cảm xúc mới dâng trào được chứ, lần này mà vẫn trượt thì đúng là quá phí.

Xong xuôi, tôi ăn mặc chỉn chu bảnh bao tới đón vợ đi ăn nhà hàng để thay đổi không khí. Nhà hàng sang trọng, món ăn đắt tiền nhưng hai vợ chồng đều chẳng tập trung nổi mà thưởng thức hương vị. Tôi cố tình chuốc say vợ một chút cho có phần thêm rạo rực, thăng hoa.

Về đến phòng, vợ vừa nhìn thấy khung cảnh tôi mất công bày biện thì sung sướng quá nhảy phóc lên ôm lấy cổ tôi.

- Ôi em không ngờ anh lại nghĩ ra được mấy cái này cơ đấy, bình thường thì chả khác gì khúc gỗ, nói chẳng được một lời. Ôi, em yêu chồng quá!

Hai vợ chồng hôn nhau đắm đuối, từ từ tiến ra chiếc giường. Đến lúc cao trào, tôi nhỡ chân hất đổ mấy cây nến bén vào tấm rèm gần cửa sổ. Lửa bắt đầu chầm chậm lan ra mà vợ chồng say sưa quá vẫn chưa hề hay biết.

Mãi tới khi mùi khét bốc lên thì vợ chồng tôi mới giật mình ngừng lại, tá hỏa kiếm nước dập lửa. May là phòng tắm liền phòng ngủ nên dội vài chậu nước, ngọn lửa đã được dập tắt, chỉ còn khói và mùi khét sặc sụa.

Hai vợ chồng đang ân ái bỗng có mùi khét bốc lên, chưa kịp mặc quần mẹ vợ đã xông vào - Ảnh 2
Chẳng biết lúc về hưng phấn quá hay sao mà cả tôi và vợ đều quên khóa cửa nên lúc ấy mới rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng biết lúc về hưng phấn quá hay sao mà cả tôi và vợ đều quên khóa cửa nên lúc ấy mới rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười. Bất thình lình, cửa phòng bật mở, mẹ vợ tôi mặt hoảng hốt lao vào dáo dác nhìn quanh. Tôi sốc đến đứng tim, thấy mình vẫn trong tình trạng khỏa thân bèn vội vàng chạy tới vơ cái chăn trên giường thì vấp chân ngã dúi dụi, có bao nhiêu phô bày ra bằng hết.

- Hai đứa làm cái gì mà mùi nồng lên thế hả? Có cháy à?

- Dạ dạ.. bọn con nhỡ chân làm đổ mấy cây nến… Lửa dập rồi, không sao đâu mẹ.

Vợ tôi cuống quít tung chăn xuống che cho tôi vẫn đang tơ hơ dưới đất.

- Gớm.. còn ngày dài tháng rộng chứ có gì mà phải gấp gáp thế!

Mẹ vợ tôi tặc lưỡi chép miệng rồi ra ngoài sau khi đã xác định chính xác rằng “đám cháy” đã được dập tắt.

Cửa vừa đóng thì cũng nghe tiếng cười của bà vang lên. Tôi ỉu xìu cả người chẳng còn hứng thú gì nữa. Vợ tôi thấy thế còn nhìn cái mặt ngắn tũn của tôi mà phì cười.

- Bao nhiêu năm gìn giữ hôm nay mất sạch rồi nhé.

Đúng lúc đó thì tiếng bố vợ tôi nói vọng lên:

- Có chuyện gì mà ồn ào thế bà? Mà mùi gì ý nhỉ? Tôi vừa đi về tới cổng đã thấy mùi rồi.

Dường như mẹ vợ tôi cố tình nói to để cho vợ chồng tôi nghe thấy.

- Ôi có gì đâu, vợ chồng nó đang đốt nến chơi trong phòng ý mà.

Mấy hôm sau, tôi chừa hẳn nến với hoa, lãng mạn chẳng được gì mà chỉ tổ mệt người thêm. Từ hôm đó, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mẹ vợ, mặt thì đỏ tưng bừng.

Kết thúc đợt nghỉ, tôi vừa trở lại nơi làm việc được 3 tuần thì sau giờ tan làm nhận được điện thoại của mẹ vợ. Chần chừ mãi tôi mới dám nghe máy thì giọng bà hồ hởi bên kia:

- Vợ anh có bầu rồi đó. Nhanh nhanh mà về thăm mẹ con nó. Nó sướng quá vẫn đang cười tít mắt đây này.

Tôi cũng quên béng hết cả ngượng ngùng, nhảy cẫng lên sung sướng:

- Thật hả mẹ? Nhà con có thai thật rồi ạ?

-Suýt cháy nhà tôi mà, không có mới lạ.

Bị mẹ vợ trêu thế tôi lại ngượng ngùng nhớ về cái bối cảnh hôm đó, đúng là chẳng biết giấu mặt vào đâu. Giờ con tôi đã chào đời được 5 tháng, mỗi lần vợ chồng muốn gần gũi nhau thì lại bảo:

- Này chồng, anh đã đóng chặt cửa chưa thế? Mẹ mà lại lên thì em không chịu trách nhiệm đâu.

- Thế em lấy sẵn mấy xô nước đi, có cháy thì còn sẵn mà dùng luôn.

Nói với cong xong, hai vợ chồng lại nhìn nhau cười đến nỗi muốn sái cả quai hàm.

Vừa mặc một chiếc váy ngủ mỏng dính chuẩn bị leo lên giường với chồng trong đêm tân hôn, thì mẹ anh xông vào làm một việc ngỡ ngàng

Vừa mặc một chiếc váy ngủ mỏng dính chuẩn bị leo lên giường với chồng trong đêm tân hôn, thì mẹ anh xông vào làm một việc ngỡ ngàng

Đêm tân hôn, tôi chuẩn bị chu đáo lắm, trang trí phòng rất đẹp có nến, hoa hồng, tôi cũng mua sẵn một bộ váy ren mỏng, rất quyến rũ, tôi muốn đêm đầu tiên ở gần nhau phải thật đáng nhớ.

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