Về ra mắt nhà chồng, cô gái bỗng quỳ trước mặt bố bạn trai khiến ai nấy đều kinh ngạc, lời nói sau đó càng khiến nhà chồng thẫn thờ

Tâm sự 28/12/2022 13:39

Có lẽ đã không kìm chế được xúc động, cô lao xuống dưới chân người bố rồi bày tỏ lời nói của mình khiến ai cũng ngạc nhiên.

Yêu là chuyện của hai người nhưng hôn nhân là chuyện của hai bên gia đình. Hai người yêu nhau muốn đến được với nhau cần phải có sự chấp thuận, lời chúc phúc của bố mẹ hai bên thì hôn nhân mới hạnh phúc, bền lâu được, nếu không cuộc sống sau kết hôn sẽ gặp nhiều trúc trắc. Tuy nhiên vì một vài vấn đề như gia cảnh, công việc, khoảng cách… mà không ít cặp đôi bị bố mẹ phản đối gay gắt.

Cô gái này có gia cảnh không tốt. Sợ bố mẹ bạn trai phản đối, cô đã trực tiếp quỳ gối cầu xin gia đình anh chấp nhận người con dâu là cô ngay trong lần đầu gặp mặt.

Theo đó cô gái theo chân bạn trai về quê để ra mắt gia đình. Tại quê nhà, bố mẹ bạn trai và họ hàng cũng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ phần là để tỏ lòng hiếu khách, phần là muốn xem bạn gái của con trai mặt mũi ra sao.

Thế nhưng khi mọi người đang ngồi ăn uống vui vẻ, cô gái lại bất ngờ quỳ xuống trước mặt bố của bạn trai, bày tỏ rằng cô không cần đằng trai đưa sính lễ hay mua nhà, nhưng hy vọng sau khi cưới cô có thể đón bà nội về ở cùng.

Hành động của cô gái khiến bố mẹ chàng trai không khỏi bất ngờ. Theo phản ứng bản năng, người bố vội vàng đỡ con dâu tương lai dậy, tỏ ý có chuyện gì thì từ từ bàn bạc, không cần phải quỳ xin như thế.

Về ra mắt nhà chồng, cô gái bỗng quỳ trước mặt bố bạn trai khiến ai nấy đều kinh ngạc, lời nói sau đó càng khiến nhà chồng thẫn thờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra cô gái này có một tuổi thơ bất hạnh, không may mắn như những người bình thường. Bố mẹ đều qua đời khi cô còn nhỏ, sau đó cô được ông bà nội chăm sóc. Tuy nhiên vì làm việc quá sức, ông nội cũng “đi” theo bố mẹ cô không lâu sau đó. Kể từ ngày đó, một bà một cháu nương tựa vào nhau sống đạm bạc qua ngày hơn 20 năm nay.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cô gái không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận, cô rất chăm chỉ, luôn đứng trong top học sinh giỏi nhất trường. Sau đó, cô được nhận vào trường Đại học với số điểm xuất sắc.

Khi còn học đại học, cô gặp được người bạn trai hiện tại, hai người đã yêu nhau hơn 5 năm. Người bạn trai cũng biết về hoàn cảnh của cô, sẵn sàng cùng cô ấy chăm sóc bà nội. Mặc dù cả hai đều coi đối phương là “bến đỗ” cuộc đời, nhưng chàng trai lại không nói về ý định của bạn gái cho bố mẹ nghe, tính khi nào hai người về nhà ra mắt, bàn chuyện kết hôn sẽ trực tiếp nói. Bên cạnh đó, anh cũng tin bố mẹ sẽ không phản đối chuyện này.

Về ra mắt nhà chồng, cô gái bỗng quỳ trước mặt bố bạn trai khiến ai nấy đều kinh ngạc, lời nói sau đó càng khiến nhà chồng thẫn thờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên vì không muốn bạn trai phải khó xử, trong bữa ăn cô gái đã tự mình nói chuyện này với bố mẹ bạn trai, mong họ đồng ý. Khi biết hoàn cảnh của nàng dâu tương lai, bố mẹ chàng trai trong lòng không khỏi xót xa thay. “Hiếu thuận là tốt, hai bác sẽ không vì chuyện này mà coi thường hay chê trách cháu đâu. Sau này hai bác sẽ cùng cháu chăm sóc bà nội”, bố mẹ chàng trai quả quyết.

Người quay lại khoảnh khắc này không ai khác chính là em gái chồng tương lai của cô gái. Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Đa số mọi người đều nhận xét cô gái ngoan hiền, biết suy nghĩ cho bạn trai, sống biết trước biết sau, suy nghĩ chín chắn. Bên cạnh đó, gia đình đằng trai cũng là người tốt khi hiểu được nỗi vất vả của cô gái, sẵn lòng cho các con sau khi kết hôn được đón bà nội tới ở cùng, đồng thời hứa sẽ cùng nhau phụng dưỡng bà.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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