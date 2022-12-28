Trở về trưa mà nhà khoá cửa trong, tôi đứng yên chờ vợ thì sửng sốt trước cảnh tượng vợ và đối tác lớn làm việc ở nơi không ngờ

Tâm sự 28/12/2022 10:38

Tôi quyết đinh trở về vào buổi trưa không báo để em bất ngờ. Dù gì công việc của cả hai đều rất tốt đẹp, em luôn nỗ lực vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Nhớ vợ quá tôi quyết định rời quê lên thành phố sớm hơn dự định, để vợ trẻ bất ngờ tôi không báo trước cho em. Thế nhưng người bị bất ngờ bị choáng váng lại chính là tôi. Khi mới qua trưa mà nhà tôi khoá cửa trong, rèm buông kín mít. Thời gian chờ vợ mở cửa như kéo dài vô tận…

Tôi có bằng tốt nghiệp trường đại học Mỹ thuật, nhưng tôi lại đam mê kinh doanh, nên sau 2 năm theo nghề được đào tạo chính quy, tôi rẽ ngang cùng ông anh họ lên vùng biên buôn hàng may mặc sẵn.

Bố mẹ và chị gái năn nỉ, níu kéo nhưng cuối cùng phải làm vui khi chưa đầy 4 năm cất hàng buôn xuôi, bán ngược, tôi đã tích luỹ được số vốn mà nhiều người bằng tuổi tôi chỉ dám nghĩ trong mơ!

30 tuổi, cán mốc tam thập nhi lập tôi đã mua được nhà riêng khang trang, bề thế ngay mặt đường lớn nhất thành phố, tôi có 2 chiếc ô tô, 1 để phục vụ công việc, một chiếc đời mới hợp thời trang để tôi đi dạo phố, hàn duyên gặp gỡ bạn bè.

Là trai một, cũng là đích tôn nên sau khi chứng kiến tôi chia tay nhiều mối tình mà không lựa chọn ai để ra mắt gia đình, bố mẹ sốt ruột giục giã chuyện vợ con ghê lắm khiến tôi thấy mình cũng có lỗi với dòng tộc, với gia đình……

Trở về trưa mà nhà khoá cửa trong, tôi đứng yên chờ vợ thì sửng sốt trước cảnh tượng vợ và đối tác lớn làm việc ở nơi không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một chiều muộn, mưa trắng trời miền biên giới, xe hàng của tôi qua được khúc cua thì khựng lại vì cách đó không xa bóng một người phụ nữ nhỏ nhắn đang ra hiệu cần được giúp đỡ. Bảo lái xe tấp vào lề đường, thì ra xe ô tô của cô gái đó cán phải vật nhọn nên hết hơi, mặc dù trên xe có lốp sơ cua nhưng cô không biết thay nên đành ra đường cầu cứu.

Xong việc tôi ý tứ bảo tài xế chạy phía sau xe của cô gái đề phòng cô gặp sự cố cho tới tận khi về đến trung tâm thành phố. Lúc chia tay tôi mới có dịp chiêm ngưỡng mái tóc dài đen mượt phủ kín bờ vai thon, đôi mắt sáng cùng nụ cười thân thiện lộ chiếc răng khểnh duyên dáng của người con gái trẻ tình cờ quen trên đường.

Nga tên cô gái vui vẻ trao cho tôi tấm danh thiếp và nhỏ nhẹ hẹn ngày gặp lại khiến trái tim còn bỏ ngỏ của tôi lỗi nhịp... Gặp Nga theo lời hẹn, tôi cảm ơn ông Trời vì khéo làm mai khi Nga cũng yêu thích kinh doanh như tôi và em đang làm chủ một cửa hàng buôn bán đồ điện máy có tiếng ở thành phố này.

Hợp duyên, hợp số sau gần hai năm đi lại tìm hiểu tôi đã đón Nga về chung một mái nhà, trong niềm phấn khởi chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè quen biết.

Trở về trưa mà nhà khoá cửa trong, tôi đứng yên chờ vợ thì sửng sốt trước cảnh tượng vợ và đối tác lớn làm việc ở nơi không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo mong muốn của bố mẹ cũng là mong muốn của tôi, tôi thủ thỉ cùng Nga sớm cho bố mẹ, cho tôi lên chức nhưng Nga nũng nịu rằng cho em thêm thời gian nữa để em thêm vững vàng trong thương trường rồi có con cũng chưa muộn. Vợ không xuôi nên tôi chỉ biết nhẫn nại chờ đợi...

Nhận được tin cô con gái đầu của chị tôi được học bổng du học ở một nước Đông Âu, tôi rủ Nga cùng về nhà bố mẹ để ăn bữa cơm mừng cho cháu, nhưng em cho biết em có hẹn với một đối tác lớn bàn chuyện làm ăn cực kỳ quan trọng. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện vui của gia đình tôi mà khiến vợ trẻ buồn khi mất cơ hội làm ăn nên tôi chiều em mà về quê một mình.

Nhớ vợ quá tôi quyết định rời quê lên thành phố sớm hơn dự định, để vợ trẻ bất ngờ tôi không báo trước cho em. Thế nhưng người bị bất ngờ bị choáng váng lại chính là tôi. Khi mới qua trưa mà nhà tôi khoá cửa trong, rèm buông kín mít. Thời gian chờ vợ mở cửa như kéo dài vô tận…

Nga áo cài chưa hết cúc, tóc rối vương cả là khuôn mặt tái nhợt của em vì đứng sau em là một chàng trai cao lớn, vạm vỡ nhưng bây giờ chàng trai đó run rẩy, lắp bắp không nói nên lời. Vậy là Nga qua mặt tôi đón đối tác “góp vốn tự có” để "cắm sừng" chồng. Chưa đầy năm sống nghĩa vợ chồng. Không lẽ tôi và em kết thúc cuộc hôn nhân chưa đầy năm bằng một lá đơn ly hôn để đường ai nấy đi?

 

‘Bồ nhí’ của chồng có bầu được dắt đi mát - xa, nuông chiều, ngày vợ đau đẻ nhận về sự vô tâm và cái kết quá đau đớn

‘Bồ nhí’ của chồng có bầu được dắt đi mát - xa, nuông chiều, ngày vợ đau đẻ nhận về sự vô tâm và cái kết quá đau đớn

Thậm chí, bồ nhí còn được ngủ với chồng một cách công khai, mọi lúc mọi nơi đúng là quá trơ trẽn. Khi chúng hơi có biểu hiện mệt mỏi là lại được 'chăm sóc' ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 38 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 38 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình