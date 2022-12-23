Về nhà lúc nửa buổi, bước vào nghe tiếng rì rầm trong phòng bố chồng, tò mò tôi ghé mắt vào nhìn thì chết điếng trước cảnh bố chồng đang 'làm chuyện ấy'

Tâm sự 23/12/2022 06:24

Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này mà chưa dám nói với chồng. Liệu tôi nên xử lý chuyện này thế nào đây.

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, có một con gái hơn 1 tuổi. Nhà chồng tôi neo người, mẹ chồng mất từ lâu do mắc bệnh, vợ chồng tôi sống cùng bố chồng. Ông năm nay ngoài 50 tuổi, còn trẻ trung, phong độ.

Nói thêm bố chồng tôi là người hiền lành, mẫu mực, ông hiện vẫn đang công tác, bố tôi làm việc trong bệnh viện. Bố tôi cũng là người khá hiện đại, sau giờ làm, ông cũng thường đi tập tành, chạy bộ hoặc tụ tập bạn bè chứ không mấy khi về nhà luôn.

 

Cũng vì bố còn trẻ, mẹ đã mất lâu nên nhiều khi tôi cũng thắc mắc không hiểu vì sao bố không đi bước nữa mà ở vậy. Tôi hỏi chồng thì anh bảo thật ra ngày trước lúc mẹ mất hơn 3 năm, ông cũng đòi tái hôn nhưng anh và cô em gái không cho. Tôi hỏi sao không để bố tự chọn cuộc sống của mình thì anh bảo, tại hồi đấy bố muốn kết hôn với một người trẻ quá, hơn anh có 3 tuổi nên mọi người mới phản đối. Hơn nữa nghe đâu, cô ta cũng chỉ vì nhòm ngó tài sản của bố nên mới cặp kè chứ cũng chẳng phải yêu đương gì.

Về nhà lúc nửa buổi, bước vào nghe tiếng rì rầm trong phòng bố chồng, tò mò tôi ghé mắt vào nhìn thì chết điếng trước cảnh bố chồng đang 'làm chuyện ấy' - Ảnh 1
Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này mà chưa dám nói với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng tôi vẫn kiếm ra tiền, nhưng tháng nào tôi cũng biếu thêm tiền cho ông, dù chẳng đáng bao nhiêu nhưng cũng là tấm lòng của hai vợ chồng. Tôi bảo ông không phải lo gì, cứ ăn chơi, hẹn hò bạn bè cho thoải mái.

Một lần, hôm đó là chủ nhật, theo kế hoạch tôi đưa con về ngoại chơi. Nhưng mắc chút việc nên phải về nhà dở buổi. Vào nhà, tôi thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt nhưng lại có tiếng rì rầm trong phòng bố chồng. Vì tò mò, tôi ghé mắt vào nhìn thì chết điếng trước cảnh bố chồng dẫn một người phụ nữ về nhà. Tôi nhìn thấy cảnh đó liền lập tức ra khỏi nhà luôn.

Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này mà chưa dám nói với chồng. Liệu tôi nên xử lý chuyện này thế nào đâu. Nhà có trẻ con, tôi rất khó thông cảm chuyện bố chồng dẫn phụ nữ về nhà, dù có làm gì thì tôi thấy cũng vô cùng bất tiện. Tôi nên làm gì bây giờ đây?

Đến tận nhà tình địch để đánh ghen, vừa nhìn thấy gương mặt cô ta, tôi chua chát viết đơn ly hôn mặc cho chồng quỳ gối cầu xin

Đến tận nhà tình địch để đánh ghen, vừa nhìn thấy gương mặt cô ta, tôi chua chát viết đơn ly hôn mặc cho chồng quỳ gối cầu xin

Lần đó, tôi quyết định tìm đến tận nhà tình địch để đánh ghen. Hẹn gặp người phụ nữ ấy ở quán cà phê, ba mặt một lời. Nhưng không… khi vừa nhìn thấy cô bồ của chồng, tôi suýt ngất. Người phụ nữ ấy thực sự rất xấu, lại già.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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