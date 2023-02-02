Về nhà không thấy bọn trẻ reo hò như mọi khi, vừa mở cửa, tôi sốc điếng khi thấy chồng và cô em kết nghĩa trên giường chung, bật khóc vì điều phản bội

Tâm sự 02/02/2023 13:54

Nào ngờ thấy chồng được cô em kết nghĩa vuốt ve, cả hai ở trên chiếc giường của chính tôi mà nghẹn khóc đau xót.

Hôm nay công ty có cuộc họp đột xuất nên tôi vội nhắn tin cho chồng đi làm về đón con. Cũng không biết bao giờ mới họp xong nên tôi nhờ Hồng (em kết nghĩa với chồng) sang nấu hộ bữa tối. Cũng may, Hồng tốt bụng, ngoan hiền nên nhà tôi có việc gì nhờ Hồng cũng vui vẻ làm cho mà chẳng bao giờ ngại.

Những tưởng cuộc họp của công ty sẽ kéo dài đến 9h tối, nhưng ai ngờ lại xong sớm từ lúc 6h30. Mừng vì được về sớm, tôi cũng tạt qua siêu thị mua chút hoa quả về để tủ lạnh cho mấy đứa trẻ đói thì ăn. Vừa dựng xe ở cổng, thấy nhà điện sáng choang mà không thấy tiếng bọn trẻ hò reo mẹ về.

Vào nhà xem chồng đưa con đi đâu chơi mà im ắng thế. Vừa lên phòng ngủ thì tôi sững người đ.ánh rơi cả túi hoa quả trên tay. Cảnh tượng gì đang xảy ra thế kia, chồng tôi và Hồng đang massage cho nhau hay đúng hơn là đang ân ái thế kia. Nhờ em ấy sang nấu cơm hộ, cơm đâu chẳng thấy mà lại thấy cảnh tượng trai trên gái dưới mơn trớn nhau thế này sao ?

Thấy tiếng hoa quả rơi lả tả xuống nền nhà, chồng và Hồng giật mình nhìn ra thấy tối đứng c.hết trân ở cửa nhìn chằm chằm vào. Hốt hoảng trước sự xuất hiện của tôi, chồng liền buông Hồng ra và kéo vội chăn chùm cả 2 vào rồi luống cuống giải thích.

Về nhà không thấy bọn trẻ reo hò như mọi khi, vừa mở cửa, tôi sốc điếng khi thấy chồng và cô em kết nghĩa trên giường chung, bật khóc vì điều phản bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Em à, anh chỉ đang massage cho Hồng thôi. Em ấy kêu mệt nên nhờ anh giúp, bọn anh không hề làm gì có lỗi với em cả. Mà sao em về sớm vậy.

- Đúng vậy đó chị, bọn em không làm gì cả đâu.

Không thể chấp nhận được những lời biện hộ trơ trẽn này, tôi đi thẳng tới giường giật phăng chiếc chăn che thân 2 người đó ra và tát cho Hồng 1 cái thật đau rồi lườm chồng.

Tôi chưa phải là con mù mà chứng kiến cảnh tưởng 2 người.

- Em đừng, em định làm ầm chuyện này lên sao? Dù gì Hồng cũng là em kết nghĩa của anh. Cô ấy sắp kết hôn rồi, em làm như thế chẳng khác gì dồn Hồng vào đường cùng.

Đuổi Hồng khỏi nhà mình, tôi quay vào nhìn chồng mà giận tím mặt. Đã sôi m.áu thì chớ, cứ nhìn lại nhìn lên giường ga nhàu nhĩ co rúm lại tôi càng điên hơn. Giận chồng tôi mang hết quần áo của chồng ném vào thùng rác.

Về nhà không thấy bọn trẻ reo hò như mọi khi, vừa mở cửa, tôi sốc điếng khi thấy chồng và cô em kết nghĩa trên giường chung, bật khóc vì điều phản bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Như dự tính, tôi gửi tin nhắn ảnh cho chồng sắp cưới của Hồng về chuyện vừa xảy ra. Chỉ cần 1 tấm ảnh và ghi chú vài lời nhắc nhở đơn giản tôi cũng có thể khiến Hồng mất tất cả. Đúng như suy nghĩ của mình, ngay trong buổi tối hôm đó Hồng và anh chàng kia đã chia tay và tất nhiên anh ta đã lăng mạ thậm chí còn dành tặng Hồng mấy cái tát vì tội trơ trẽn và mất nết.

Hả hê với chiêu trả thù kẻ cướp chồng mình, tôi cười khẩy và ném cho chồng xem tin nhắn chồng sắp cưới của Hồng gửi cho. Chồng vừa đọc vừa toát mồ hôi hột vì sợ.

Sau lần đó, tôi khắt khe với chồng hơn. Mặc dù tôi không bắt anh báo cáo, xin phép về việc mình đi đâu hay làm gì đó nhưng chồng đều tự động làm điều đó. Mỗi lần cứ nằm trên chiếc giường đó chồng chạm vào người tôi lại nhớ chuyện cũ mà giận anh. Cũng hơn tháng nay tôi bắt chồng ngủ ngoài phòng khách. Có lẽ chuyện vừa rồi với tôi là cú sốc và tôi chưa thể quên và tha thứ cho anh được.

Âm thầm về nhà bạn trai không báo trước, vừa mở cửa ôm chầm lấy anh, tôi sốc nặng khi thấy đứa trẻ mà anh đang ru tiết lộ điều khủng khiếp

Âm thầm về nhà bạn trai không báo trước, vừa mở cửa ôm chầm lấy anh, tôi sốc nặng khi thấy đứa trẻ mà anh đang ru tiết lộ điều khủng khiếp

Tôi lao vào nhà khi vừa thấy anh, những tưởng anh sẽ vui mừng lắm nhưng gương mặt lại bối rối đầy kì lạ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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