Âm thầm về nhà bạn trai không báo trước, vừa mở cửa ôm chầm lấy anh, tôi sốc nặng khi thấy đứa trẻ mà anh đang ru tiết lộ điều khủng khiếp

Tâm sự 02/02/2023 13:19

Tôi lao vào nhà khi vừa thấy anh, những tưởng anh sẽ vui mừng lắm nhưng gương mặt lại bối rối đầy kì lạ.

Tôi và bạn trai quen nhau hơn 1 năm và đã tính tới chuyện đám cưới. Hồi đầu biết gia đình anh cũng không được bình thường như mọi nhà khi người mẹ hiện tại của anh là mẹ kế thì tôi đã không có ý định tiếp tục yêu đương. Nhưng khi nghe anh kể chuyện và nói rằng mẹ kế rất tốt với anh em anh, mẹ trước của anh bị bệnh mất chứ không phải là bố mẹ li hôn thì tôi cũng dần có cái nhìn khác về gia đình bạn trai.

Nhà anh ở quê, suốt thời gian yêu nhau anh chưa đưa tôi về thăm nhà lần nào. Anhbảo anh tự ti về hoàn cảnh gia đình mình, nếu khi nào tôi đồng ý tính chuyện lâu dài với anh thì anh sẽ dẫn tôi về. Vậy nên thời gian đó tôi chỉ thường xuyên nói chuyện điện thoại với mẹ kế của anh và bố anh thôi.

Bố mẹ tôi thì cũng không có gì phản đối anh cả. Ông bà thấy anh thật thà, ngoan ngoãn thì cũng muốn cho chúng tôi đến với nhau. Với lại anh cũng được lòng bố mẹ tôi lắm, thậm chí anh còn biết cách chiều bố mẹ tôi hơn cả anh trai tôi cơ. Nhà có giỗ chạp hay việc gì chưa cần bảo anh đã tự đến hộ hành rồi. Bố tôi còn dự định cưới xong sẽ cho hai đứa mảnh đất trên này để xây nhà, ông không muốn tôi phải khổ.

Âm thầm về nhà bạn trai không báo trước, vừa mở cửa ôm chầm lấy anh, tôi sốc nặng khi thấy đứa trẻ mà anh đang ru tiết lộ điều khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 tháng trước chúng tôi bàn chuyện đám cưới. Anh nói về thưa chuyện với bố mẹ trước rồi đưa ông bà lên nói chuyện với bố mẹ tôi. Anh về cả tuần vẫn chưa thấy lên, tôi hỏi thì anh bảo bố mẹ đồng ý rồi nhưng ở nhà bác anh đang xây nhà nên anh nán lại vài hôm giúp bác. 3 hôm nữa anh sẽ lên.

Đây là lần đầu tiên tôi và anh xa nhau lâu đến vậy trong suốt thời gian yêu nhau. Những ngày trước anh đi công tác lâu nhất cũng chỉ 5 hôm là cùng. Tôi nhớ anh vô cùng, không chịu được ngay chiều hôm ấy tôi xin phép bố mẹ cho mình về thăm quê anh. Tôi muốn làm anh bất ngờ.

Tôi tìm đến n hà anh không mấy khó khăn. Đến sân vẫn không thấy có ai tôi bước một mạch vào nhà. Anh đang ngồi trên giường quay mặt vào trong, tôi định lao tới ôm chặt lấy anh thì chợt giật mình khi thấy không phải anh ngồi một mình mà bên cạnh anh có một đứa bé mới sinh được khoảng gần 4 tháng đang ngủ ngon lành.

Âm thầm về nhà bạn trai không báo trước, vừa mở cửa ôm chầm lấy anh, tôi sốc nặng khi thấy đứa trẻ mà anh đang ru tiết lộ điều khủng khiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

- Em, sao em lại về đây?

 - Nhớ anh quá nên em về chứ sao? Không giận em chứ. Con ai mà kháu vậy anh?

- À… là con mẹ Vân (Anh vẫn gọi mẹ kế của mình như vậy).

Đúng là mẹ kế của anh vẫn trong tuổi sinh đẻ được, nhưng thằng bé giống anh quá trời và nhìn ánh mắt lo lắng của anh khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Nếu nó đúng là em anh thì sao anh phải giấu tôi thế chứ.

- Sao mẹ Vân sinh em mà anh không nói em biết để em mua ít đồ về cho bé.

- Mẹ ngại mà, lớn tuổi rồi sinh con nên mẹ ngại mẹ bảo anh đừng nói với em. Thôi để anh gọi cái Hoa (em gái anh) về trông em rồi anh với em lên thành phố nhé. Mọi việc ở nhà anh thu xếp xong rồi, định chiều nay đi thì không ngờ em về.

- Để em chào bố mẹ đã chứ, mà mẹ Vân chạy đâu vậy anh?

- Mẹ chạy sang bà ngoại có tí việc rồi, hôm nào bố mẹ sẽ lên trên ấy mà. Mình đi luôn cho kịp chuyến xe chiều em à.

Thực sự tới lúc này thì tôi thấy người yêu mình diễn quá giỏi. Suốt thời gian vừa qua tôi nói chuyện với mẹ kế của anh rất bình thường, thậm chí có khi anh còn không biết tôi và bà thân thiết tới mức đó. Chưa khi nào tôi thấy bà nói bà bầu bí và mới sinh cả.

Anh giục đi nhưng tôi kiên quyết không đi. Lúc hai đứa đang vùng vằng thì mẹ kế của anh và bố anh về. Nhìn thấy tôi có lẽ họ đã hiểu ra chuyện. Tuy nhiên họ là người thật thà chứ không phải giỏi che đậy như anh. Đúng là đứa bé kia không phải là em anh mà là con của anh với cô gái cùng làng và cũng làm trên thành phố.

Suốt thời gian yêu tôi anh đã bắt cá hai tay. Hóa ra những lần anh nói đi công tác nhưng thực ra là đến chỗ cô ấy. Lúc cô ấy bầu bí sinh con anh đã không đoái hoài gì đến mẹ con họ và khi con đầy tháng thì cô ấy mang con đến tận nhà anh trả. Bố anh và mẹ kế đã phải nhận cháu và nuôi tới ngày hôm nay.

Tôi khóc như mưa chạy ra khỏi nhà anh, mặc anh van xin rối rít. Anh đi cùng tôi trong chuyến xe về thành phố nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Anh đòi vào nhà nhưng tôi kiên quyết đuổi anh đi và cấm anh ta được đặt chân tới nhà tôi lần nào nữa. Thật không ngờ, người đàn ông mà tôi định lấy làm chồng, được bố mẹ tôi tin tưởng lại như thế. Suýt chút nữa thì cả nhà tôi mắc lừa anh ta rồi.

‘Sốc’ khi biết mỗi sáng chồng thường bế con đi tập thể dục, vợ lần mò đi theo rồi kinh hãi với cảnh tượng bên nhà cô hàng xóm

‘Sốc’ khi biết mỗi sáng chồng thường bế con đi tập thể dục, vợ lần mò đi theo rồi kinh hãi với cảnh tượng bên nhà cô hàng xóm

Và thế rồi cô đã nghe được hết tất cả mọi chuyện, trái tim như muốn vỡ vụn ra kinh hãi không tin nổi điều chồng làm phía sau.

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