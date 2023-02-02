‘Sốc’ khi biết mỗi sáng chồng thường bế con đi tập thể dục, vợ lần mò đi theo rồi kinh hãi với cảnh tượng bên nhà cô hàng xóm

Tâm sự 02/02/2023 03:57

Và thế rồi cô đã nghe được hết tất cả mọi chuyện, trái tim như muốn vỡ vụn ra kinh hãi không tin nổi điều chồng làm phía sau.

Tuy nhiên thấy chồng cứ chăm chỉ tập được 1 tuần như thế thì Thanh phát hiện ra điều bất ngờ. Không hiểu sao ngày nào chồng cũng bảo dắt con đi bộ, Thanh xỏ dép đàng hoàng cho con nhưng về nhà cô thấy dép của con vẫn sạch bong, không hề có vết bẩn nào?

Đầu năm vừa rồi 2 vợ chồng Thanh cùng cô con gái nhỏ 16 tháng tuổi chuyển tới căn hộ mới ở ngoại ô do bố mẹ cô cho để nhường căn hộ chung cư cho chú em chồng lên học đại học ở. Thanhng xóm ở ngôi nhà mới của Thanh khá tốt bụng nên Thanh rất thích sống ở đây. Sát bên nhà Thanh là nhà cô hàng xóm làm ở công ty du lịch. Cô ấy dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, giọng nói dễ thương. Cô ấy đi làm cả ngày, muộn mới về nên Thanh cũng không mấy khi giáp mặt cô ấy.

Từ ngày chuyển về nhà mới chồng Thanh tự nhiên chăm tập thể dục hẳn chứ không lười như hồi ở chung cư. Thấy chồng tự nhiên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe , Thanh vừa trêu nhưng cũng có ý đe chồng:

- Bố Sóc có động lực nào mà tự dưng lại nổi hứng tập thể dục buổi sáng thế. Hay là ngoài ấy có nhiều em trẻ đẹp.

- Mẹ Sóc cứ đa nghi. Về đây có nhiều bạn đi cùng nên anh cũng có động lực. Với lại thấy vợ lo lắng cho sức khỏe của chồng quá nên chồng cũng không thể làm ngơ.

‘Sốc’ khi biết mỗi sáng chồng thường bế con đi tập thể dục, vợ lần mò đi theo rồi kinh hãi với cảnh tượng bên nhà cô hàng xóm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tự giác như vậy thì Thanh cũng mừng, vì trông người anh thế thôi chứ lắm bệnh lắm. Nhưng chồng đi tập thì lại không có ai trông con buổi sáng cho Thanh dọn dẹp và nấu bữa sáng vì cứ cô ra khỏi giường là con gái cũng dậy ngay. Vậy là Thanh nghĩ luôn ra cách cho con gái đi tập thể dục cùng với bố. Vừa có người trông con lại không lo chồng dí mắt hay lăng nhăng với em nào.

Chồng khỏe ra, con gái cũng ngoan thì Thanh mừng lắm. Hai bố con tập thể dục về thì Thanh đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng, chồng cô có vẻ ưng ý lắm. Tuy nhiên thấy chồng cứ chăm chỉ tập được 1 tuần như thế thì Thanh phát hiện ra điều bất ngờ. Không hiểu sao ngày nào anh cũng bảo cho con đi và dắt cả con đi bộ, Thanh xỏ dép đàng hoàng cho con nhưng về nhà Thanh thấy dép của con vẫn sạch bong, không hề có vết bẩn nào. Đi bộ sao lại sạch như thế.

Một hôm chồng vừa bế con ra ngõ thì Thanh đi theo sau, lúc cô ra thì không thấy chồng và con đâu nữa. Không hiểu sao anh đi nhanh thế. Nhưng vì đang bật bếp nấu trong nhà nên chị không thể chạy ra ngoài mà đành quay vào trong nhà. Chiều ấy đi làm về chị bế con ra đầu ngõ chơi thì thấy con gái mình cứ chỉ tay sang nhà cô hàng xóm đòi chơi. Chị thấy là lạ, chưa bao giờ chị đưa con sang đó, không hiểu sao con lại đòi sang.

Sáng hôm sau chị quyết định đi theo chồng. Anh bế con đi chị cũng đi theo. Thanh ngỡ ngàng khi thấy chồng không đi thẳng ra ngoài công viên mà lại vào cổng nhà cô hàng xóm. Thanh đợi thêm 5 phút nữa không thấy chồng ra cô liền bước vào theo. Đứng bên ngoài cửa cô ngó vào trong nhà thì c.hết lặng khi thấy con gái mình đang ngồi một mình quay mặt vào trong chơi với mấy con thú bông.

‘Sốc’ khi biết mỗi sáng chồng thường bế con đi tập thể dục, vợ lần mò đi theo rồi kinh hãi với cảnh tượng bên nhà cô hàng xóm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng chị vất con ở đây đi đâu? Chị rón rén bước tiếp để con không nhìn thấy mẹ. Bước đến cửa phòng ngủ nhà cô hàng xóm chị đã không tin ở tai mình khi nghe thấy giọng chồng bên trong đó:

- Từ ngày tập thể dục ở đây với em người anh khỏe hẳn ra, vợ anh cũng không ngờ.

- Anh nói dối giỏi như cuội, thế mà vợ anh cũng tin. May mà con bé nhà anh cũng ngoan không thì.

Thanh đau thắt trong lồng ngực. Đúng là lũ khốn nạn, cô thật không ngờ. Đau lắm nhưng Thanh vẫn cố gắng ngăn dòng nước mắt rồi bước vào căn phòng ấy. Chồng cô và ả hàng xóm trên giường không mảnh vải ú ớ.

- Tôi không mù đâu, đừng tưởng qua mặt tôi dễ dàng như thế. Anh tập thể dục thế này thì khỏe lắm rồi. Thế thì anh ở lại mà tập với cô ta đi. Anh bước chân về nhà chắc là sẽ không lết nổi đâu, thế nên đừng có dại mà về.

Nói rồi Thanh ra ngoài bế con đi về thẳng nhà, lúc này cô mới cho phép mình khóc. Cô dọn đồ đạc và khóa chặt cửa nhà, cô sẽ bán căn nhà này và ly hôn với người chồng khốn nạn ấy

Vội chạy về nhà không báo trước, vừa bước đến cửa phòng, tôi điếng người nghe anh nuôi và vợ thở hổn hển sau tấm rèm cùng làm chuyện đó

Vội chạy về nhà không báo trước, vừa bước đến cửa phòng, tôi điếng người nghe anh nuôi và vợ thở hổn hển sau tấm rèm cùng làm chuyện đó

Nhẹ thôi... anh... từ từ... Những câu nói ấy như đâm vào trái tim tôi. Nếu có chuyện này, tôi không biết phải đối diện như thế nào....

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