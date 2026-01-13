'Vật lạ' trong giỏ quần áo và lời giải thích trơ trẽn khiến tôi chỉ muốn hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 13/01/2026 14:27

Cuối tuần nào hai đứa cũng gặp nhau, khi thì anh qua đón tôi đi đây đó, khi thì tôi qua phòng anh, cùng nấu những món thật ngon, vừa ăn vừa trò chuyện đến hết ngày.

Tôi và Quốc yêu nhau đến nay đã được 2 năm, tháng trước tôi vừa nhận lời cầu hôn của anh và dự định hết năm nay sẽ về chung một nhà, tất nhiên đã thưa chuyện đàng hoàng với 2 bên gia đình. Về phần Quốc, anh là kiểu đàn ông tâm lý và chu đáo, chưa bao giờ khiến tôi muộn phiền vì điều gì, bên cạnh đó Quốc còn có chí làm ăn, luôn biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Cả hai chẳng còn trẻ nữa và thu nhập cũng ổn định nên chúng tôi không chần chờ thêm lâu. 2 năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng có lẽ đủ để tôi biết được anh là người đàn ông mình cần, là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời về sau. Dù sắp cưới nhau đến nơi rồi nhưng chúng tôi vẫn ở riêng, đã nhiều lần Quốc bảo tôi dọn qua ở cùng anh cho ấm cúng nhưng tôi kiên quyết không chịu, nói cưới nhau về rồi thì tha hồ mà chung sống.

 

Cuối tuần nào hai đứa cũng gặp nhau, khi thì anh qua đón tôi đi đây đó, khi thì tôi qua phòng anh, cùng nấu những món thật ngon, vừa ăn vừa trò chuyện đến hết ngày. Hôm đó là thứ bảy, tôi mang một ít nguyên liệu và trái cây qua phòng anh, dự sẽ làm vài món đơn giản rồi cùng nhau nhâm nhi. Thế nhưng vừa đến nơi thì tôi thấy Quốc vội vã cầm giấy tờ chuẩn bị lên công ty, anh bảo gặp một số vấn đề cần giải quyết gấp nên tôi cứ nấu trước đi, lát về anh phụ tôi sau.

'Vật lạ' trong giỏ quần áo và lời giải thích trơ trẽn khiến tôi chỉ muốn hủy hôn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến trưa cơm nước đã xong xuôi mà vẫn chưa thấy anh về, tôi cũng chẳng buồn ăn. Ngó nghiêng ngó dọc thấy có giỏ quần áo anh chưa giặt, tôi mang vào phòng tắm bỏ từng chiếc vào máy thì thấy có cái gì đó vừa rơi ra, tôi tò mò nhặt lên để rồi bàng hoàng không nói nên lời. Thứ tôi cầm trên tay lúc này là một hộp bao cao su, tồi tệ hơn là nó đã vơi đi một nửa. Có lẽ ở thời đại này mọi người sẽ thấy đây là điều bình thường nhưng đau lòng là ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng với anh rằng tôi không muốn quan hệ trước hôn nhân, anh cũng đã đồng ý nên từ trước đến giờ chúng tôi chỉ dừng ở mức độ ôm hôn thân mật. Vậy bao cao su này anh dùng với ai, với ai ngoài tôi thì cũng không chấp nhận được.

Vừa sốc vừa đau lòng nhưng tôi vẫn ngồi đợi cho đến khi anh về để nghe anh nói rõ mọi chuyện. Bằng chứng quá “bén” nên anh chẳng thể chối cãi, đành thú nhận anh có qua lại với một cô gái khác ngoài tôi, chỉ là kiểu quan hệ đáp ứng nhu cầu chứ không yêu đương gì. Anh bảo người anh yêu thật lòng và muốn cưới làm vợ chỉ có tôi mà thôi. Vì là kiểu phụ nữ truyền thống, kiểu mẫu nên tôi không thể chấp nhận được việc này, tôi quyết định hủy hôn ngay sau đó dù đang yêu anh rất nhiều, tôi rất đau khổ.

Vừa nghe tin tôi mang thai, mẹ bạn trai lập tức "gào thét" đòi gặp, sự thật phía sau khiến tôi ngã ngửa

Vừa nghe tin tôi mang thai, mẹ bạn trai lập tức "gào thét" đòi gặp, sự thật phía sau khiến tôi ngã ngửa

Một người mẹ như thế thì khi nghe có đứa con gái mang bầu với con trai mình lúc chưa cưới chưa hỏi sẽ khó bề chấp thuận. Biết tôi lo lắng, anh bảo không sao để từ từ anh gọi về nhà thưa chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều sau 8 năm chung sống ở Mỹ

Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều sau 8 năm chung sống ở Mỹ

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sang nhà bạn thân chơi, tôi "rụng rời" khi thấy ảnh chồng mình trên điện thoại con gái cô ấy cùng lời tiết lộ xanh rờn

Sang nhà bạn thân chơi, tôi "rụng rời" khi thấy ảnh chồng mình trên điện thoại con gái cô ấy cùng lời tiết lộ xanh rờn

Cầm sổ tiết kiệm 3 tỷ mẹ chồng trao trước lúc lâm chung, tôi rụng rời tay chân khi nghe lời trăn trối

Cầm sổ tiết kiệm 3 tỷ mẹ chồng trao trước lúc lâm chung, tôi rụng rời tay chân khi nghe lời trăn trối

Kết quả ADN khẳng định con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, người chồng ngã ngửa khi biết sự thật kinh hoàng phía sau

Kết quả ADN khẳng định con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, người chồng ngã ngửa khi biết sự thật kinh hoàng phía sau

Vợ cũ quỳ gối xin "yêu lại từ đầu", tôi lạnh lùng từ chối để rồi chứng kiến màn kịch bẽ bàng bị hạ màn

Vợ cũ quỳ gối xin "yêu lại từ đầu", tôi lạnh lùng từ chối để rồi chứng kiến màn kịch bẽ bàng bị hạ màn

Bị chồng đuổi khỏi nhà vì không thể sinh con, tôi chết lặng khi mẹ chồng lén đút vào tay 1 tỷ cùng bí mật đẫm nước mắt

Bị chồng đuổi khỏi nhà vì không thể sinh con, tôi chết lặng khi mẹ chồng lén đút vào tay 1 tỷ cùng bí mật đẫm nước mắt

Vừa nhận tin bạn gái có bầu, anh người yêu đã chở thẳng đến bệnh viện khiến tôi ngã ngửa khi biết mục đích thực sự

Vừa nhận tin bạn gái có bầu, anh người yêu đã chở thẳng đến bệnh viện khiến tôi ngã ngửa khi biết mục đích thực sự