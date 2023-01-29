Vào khách sạn trai có vợ để thỏa 'như cầu', chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng tắm tôi vội thụt lùi bởi người đang đứng ở ngay đầu giường

Tâm sự 29/01/2023 15:53

Tôi qua lại với người đàn ông này chỉ vì muốn tìm vui mà thôi, ai lại đi lấy kẻ đã qua một lần đò. Tuy nhiên, điều mà tôi không ngờ tới là mối quan hệ này còn có thêm một người biết đến.

Bản thân tôi xinh xắn, có công ăn việc làm tử tế, gia đình gia giáo, tội gì lấy đàn ông một lần đò. Nói chung là cặp kè cho vui giết thời gian mà thôi.

Vinh chiều chuộng tôi lắm. Thì tôi trẻ trung xinh đẹp, thông minh dí dỏm lại rất biết điều, chẳng làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình anh. Không chăm sóc nâng niu tôi mới là lạ!

Hôm vừa rồi Vinh bảo vợ anh đưa hai con về quê ngoại chơi mấy ngày mới lên. Rồi Vinh rủ tôi sang nhà anh qua đêm. Bình thường chúng tôi đều đến khách sạn cho thoải mái. Tôi thì đang sống với bố mẹ nên không thể dẫn Vinh về được.

Vào khách sạn trai có vợ để thỏa 'như cầu', chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng tắm tôi vội thụt lùi bởi người đang đứng ở ngay đầu giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nghe Vinh nói sẽ trổ tài nấu nướng thết đãi mà tôi hào hứng ra trò. Cầm theo bộ áo ngủ gợi cảm, thêm ít đồ dùng cá nhân, tôi hớn hở sang nhà Vinh. Anh đón chào tôi bằng 1 nụ hôn nồng nàn, 1 bữa tối lãng mạn bên ánh nến. Sau đó tất nhiên không thể thiếu được màn ân ái nóng bỏng trong phòng ngủ rồi. 

Xong việc, tôi vào nhà tắm để tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Ngủ trong phòng riêng của vợ chồng Vinh cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng Vinh không ngại gì thì tôi sao phải để tâm. 

Tắm xong mới phát hiện mình quên không cầm theo khăn khô.

- Anh ơi mang chiếc khăn khô vào đây lau người giúp em.

Dù tôi cất tiếng gọi to nhưng ngoài nhà yên ắng không hề có tiếng Vinh đáp lại. Tôi nghĩ anh ngủ quên mất rồi cũng nên. Định bụng cứ thế đi ra ngoài tìm khăn, bỗng nghe được 1 một giọng nói lạ lẫm vang lên ngoài cửa nhà tắm: 

- Để chị giúp em lau khô người nhé. Chứ chồng chị bây giờ không còn tâm trạng chăm sóc chiều chuộng em nữa đâu. 

Cánh cửa mở ra, người xuất hiện ngoài cửa nhà tắm chính là vợ Vinh chứ không phải ai khác. Người mà đáng lẽ đã đưa các con về quê ngoại chơi. Tôi trần trụi hiện ra trước mắt chị ta đầy nhục nhã và ê chề. 

Chị ta cũng không làm gì quá đáng, để cho tôi mặc quần áo đàng hoàng. Ra đến phòng khách mới thấy Vinh đang quỳ sụp xuống khóc lóc xin tha. Vì chị ta chưa nói gì nên anh ta thậm chí còn chưa dám đứng dậy. 

Lúc ấy tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu tin đồn tôi là kẻ thứ ba truyền ra ngoài, tôi làm sao còn lấy được chồng tốt. Rất biết thức thời, tôi lập tức quỳ sụp xuống theo Vinh xin chị ta bỏ qua cho mình, hứa hẹn sẽ không bao giờ liên lạc với Vinh nữa. Đàn bà mềm lòng, chỉ cần tôi chịu nhục một chút là xong. 

 

- Bỏ qua thì không đời nào rồi. Nếu là cô thì cô có bỏ qua không? Tôi cũng sẽ không làm ầm ĩ mọi chuyện lên cho xấu mặt tôi và gia đình đâu. Các người cứ yên tâm đi, tất cả những gì các người làm trong căn nhà này đều được camera ghi lại hết rồi. Chắc anh không biết là tôi lắp camera trong nhà nhỉ?

Vào khách sạn trai có vợ để thỏa 'như cầu', chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng tắm tôi vội thụt lùi bởi người đang đứng ở ngay đầu giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ Vinh cười khẩy nói với tôi và chồng. Sau đó chị ta còn đưa ra một yêu cầu trai khoáy hơn cả: 

- Sự trả thù ngọt ngào và cũng đau đớn nhất là cho những kẻ lén lút cặp kè được công khai đến với nhau. Cho nên hai người hãy kết hôn đi. Và nhớ sống với nhau thật hạnh phúc nhé. Cặp kè lén lút làm gì, được đường đường chính chính ở với nhau không hơn hay sao?

Rồi chị ta bảo nếu tôi không lấy Vinh, chị ta sẽ tung tất cả những bằng chứng có được cho mọi người biết. Thật quá độc ác và thâm hiểm! Trần đời tôi chưa gặp người phụ nữ nào lạnh lùng, nhẫn tâm như chị ta. Tôi không muốn kết hôn với Vinh chút nào. Nhưng cũng không thích bị mang tiếng xấu, rồi đàn ông giàu có, giỏi giang nào còn thèm lấy tôi nữa? Phải làm sao để thoát khỏi người phụ nữ ghê gớm ấy?

Chồng vô sinh bỗng một đêm mò về đưa ra đề nghị không tưởng, nghe câu nói từ miệng anh tôi cười nhưng nước mắt chảy ngược vào trong

Chồng vô sinh bỗng một đêm mò về đưa ra đề nghị không tưởng, nghe câu nói từ miệng anh tôi cười nhưng nước mắt chảy ngược vào trong

Tôi và chồng đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con do anh bị vô sinh. Tưởng mọi chuyện cứ êm đềm như thế, ai ngờ một ngày anh lại đưa ra một đề nghị khó tin.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống