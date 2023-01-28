Chồng vô sinh bỗng một đêm mò về đưa ra đề nghị không tưởng, nghe câu nói từ miệng anh tôi cười nhưng nước mắt chảy ngược vào trong

Tâm sự 28/01/2023 23:51

Tôi và chồng đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con do anh bị vô sinh. Tưởng mọi chuyện cứ êm đềm như thế, ai ngờ một ngày anh lại đưa ra một đề nghị khó tin.

Tôi và chồng cưới nhau đến nay là 4 năm nhưng chưa có con. Nguyên nhân đến từ chồng tôi. Thậm chí chúng tôi đã từng thụ tinh ống nghiệm 3 lần, tốn mất mấy trăm triệu song cũng chẳng thành công. 

Tôi buồn lòng vì không được làm mẹ. Cũng may chồng và nhà chồng đối xử với tôi rất tốt, vì thế bản thân được an ủi phần nào. Tôi bàn với chồng, nếu không thể có con thì nhận con nuôi. Anh chỉ ậm ừ, có vẻ không mấy hào hứng với phương án ấy cho lắm.

Chồng vô sinh bỗng một đêm mò về đưa ra đề nghị không tưởng, nghe câu nói từ miệng anh tôi cười nhưng nước mắt chảy ngược vào trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối qua chồng tôi đi bữa tiệc liên quan ở công ty. Mấy lần trước tôi đều đi cùng anh nhưng hôm qua tôi mệt nên ở nhà nghỉ ngơi. 

 

Mãi nửa đêm anh mới về đến nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Vào phòng, anh lay tôi dậy rồi nhìn chằm chằm tôi nói một tràng: 

- Anh nghĩ kỹ rồi em ạ. Đằng nào anh cũng không có con được, em sẽ thiệt thòi khi không được thực hiện thiên chức làm mẹ. Vậy nên em hãy sinh con cho sếp của anh đi. Chúng mình vẫn là vợ chồng, anh sẽ coi đứa bé ấy là con đẻ của anh. Sinh con trai cho sếp anh, em vừa được làm mẹ, anh vừa có con để thiên hạ khỏi đàm tiếu mà còn được sếp nâng đỡ trong sự nghiệp. Một việc mà tiện đủ đường luôn!

Nói một mạch xong anh lăn ra ngủ, bỏ lại câu nói: “Em cứ suy nghĩ đi, sáng mai hãy trả lời anh”. Chỉ còn lại tôi thẫn thờ nhìn anh, nước mắt rơi nhòe nhoẹt trên mặt. Cả đêm ấy tôi thức trắng.

Những lần cùng chồng đi dự tiệc, tôi đã cảm nhận sếp anh nhìn mình với ánh mắt có phần khác lạ. Tôi còn biết, lão ta có hẳn 3 cô con gái mà chẳng có cậu con trai nào. Hiện tại, vợ sếp đã ngót 50 tuổi, khả năng sinh đẻ gần như không còn nữa. Giờ đây có của ăn của để, sếp của chồng mới nghĩ đến chuyện phải kiếm đứa con nối dõi bằng được. 

Phương án chồng tôi và lão ta đưa ra cũng thật vẹn toàn quá cơ. Nếu tôi là người phụ nữ độc thân sẽ khiến vợ lão nghi ngờ. Nhưng tôi và chồng đang sống hạnh phúc với nhau, có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ ra được đứa con tôi sinh ra lại là con sếp chồng!

Tôi nhìn chồng mà căm hận tới tận xương tủy. Không thể ngờ được người đàn ông tôi đã từng yêu thương tha thiết, giờ đây vì đổi lấy danh lợi lại có thể để vợ mình lên giường và sinh con cho gã đàn ông khác?

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, hơi men không còn, anh cúi gằm chẳng dám nhìn thẳng tôi. Có lẽ tối qua anh mượn hơi men để nói ra điều trong thâm tâm mình muốn nhưng lúc bình thường chẳng đủ can đảm nói ra miệng. 

 

Tôi hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh tránh ánh mắt như dao của tôi, gật đầu. Tôi cười như điên dại. Chồng thấy ánh mắt châm chọc, mỉa mai của tôi thì lớn tiếng nói rằng, anh ấy đã không để ý thì tôi việc gì phải suy nghĩ. 

Anh bảo, sinh con cho một gã đàn ông giàu có như sếp của chồng, tôi vừa được làm mẹ, lại được lão chu cấp tiền dư dả. Nếu là con trai vậy thì tôi một bước lên tiên rồi còn gì! Con trai tôi sẽ được thừa kế gia tài kếch xù của lão.

Chồng vô sinh bỗng một đêm mò về đưa ra đề nghị không tưởng, nghe câu nói từ miệng anh tôi cười nhưng nước mắt chảy ngược vào trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, tôi vẫn sống thoải mái ở nhà chồng. Mà chồng tôi, vì bí mật đó nên sẽ phải đối xử tốt với tôi. Cuộc sống của tôi thật chẳng có gì phải nghĩ ngợi. 

Nghe thật là hay ho đúng không? Tôi hết khóc lại cười trong cay đắng, xót xa sau khi nghe những lời chồng nói. Sao người đàn ông ấy lại biến thành thế này? Vì sĩ diện khi không thể có con hay vì bất chấp tất cả để thăng tiến?

Tôi nên làm gì đây? Nghe lời chồng hay dứt khoát chia tay để tìm cho mình một hạnh phúc khác?

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