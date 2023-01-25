Đứng ngồi không yên vì đồng nghiệp thân thiết là ả nhân tình

Tôi với Hân bằng tuổi, lại cùng quê nên có nhiều chuyện để nói. Có gì khó khăn, khúc mắc, chúng tôi cũng đều tâm sự với nhau. Trong mắt tôi, Hân là cô nàng khá cởi mở, chân thành, có sao nói vậy. Trong phòng, Hân được nhiều anh, chị em yêu quý. Thấy Hân còn độc thân, họ cũng giới thiệu, gán ghép cho cô ấy mối này, mối kia. Tuy nhiên, Hân đều lắc đầu và nói mình đã có người yêu rồi.

Bạn thân ở cơ quan đang làm tiểu tam và có những hành động hèn hạ khiến tôi chỉ muốn phanh phui tất cả. Tôi năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp và đi làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Vì mới vào làm việc, còn nhiều bỡ ngỡ nên tôi kết thân với Hân- một cô nhân viên cũng chân ướt, chân ráo vào công ty như tôi.

Gần đây, tôi mới phát hiện ra Hân đang là tiểu tam, "giật chồng, cướp bố" của người khác. Phải, cô ấy đang qua lai với 1 người đàn ông đã có 1 vợ, 2 con. Chuyện không phải do tôi suy diễn, hay điều tra mà là chính Hân thú nhận với tôi. Hân bảo anh này là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty phần mềm. Vợ chồng anh ta sống không hạnh phúc nên anh ta muốn bỏ vợ để đến với Hân.

Ban đầu, tôi nghe chuyện thấy cũng nửa tin nửa ngờ vì đàn ông đi ngoại tình có ai bảo là mình đang sống hạnh phúc với vợ đâu. Tôi nghĩ họ cũng chỉ cặp kè, vui chơi qua đường chứ mấy ông có thể bỏ vợ, con để đến với bồ. Tôi hết lời khuyên can Hân không nên xen vào gia đình của người khác nhưng cô ấy không nghe.

Hân bảo tình yêu không có lỗi. Anh ấy thương và quan tâm đến Hân rất nhiều. Mấy người yêu trước của Hân đều không làm được như vậy. Thấy Hân khoe quần áo, đồ hiệu được người tình mua cho, tôi cũng chỉ biết cười trừ.

Ảnh minh họa: Internet

Đến dạo gần đây, tôi thấy Hân ngày càng quá quắt. Cô ấy liên tục thúc ép người tình ly hôn vợ rồi tính kế "thả" để kiếm 1 đứa con để ràng buộc người tình. Tôi biết cả Facebook của gã người tình mà Hân đang cặp kè lẫn vợ của anh ta.

Tôi để ý cứ những hôm Hân kể rằng đi chơi với anh kia thì chị vợ đều chia sẻ bài và đăng những dòng trạng thái buồn bã, thất vọng về hôn nhân, gia đình.

Đỉnh điểm là chiều hôm trước, trời mưa to tầm tã. Hân còn cả gan gọi điện cho vợ của người tình để đặt đồ ăn, bắt chị ấy ship đến cơ quan chúng tôi. Tôi nhìn qua cửa kính thấy chị vợ mặc áo mưa, còn đèo thêm con nhỏ ở đằng sau. Trời thì mưa to như trút nước. Chắc chị ấy không biết, Hân chính là người đang cướp đi chồng của chị, bố của các con chị.

Từ hôm ấy, tôi cứ băn khoăn, suy nghĩ không biết tôi có nên nói cho chị ấy biết về Hân hay không. Chị vợ ấy ở nhà bán hàng ăn, có 1 đứa con gái 4 tuổi và 1 đứa con trai 8-9 tháng tuổi. Nếu không nói ra, tôi cứ thấy bứt rứt, khó chịu, lại thương chị vợ.

Nhưng nếu nói ra, lỡ may Hân bị đánh ghen nát mặt thì Hân cũng sẽ thù ghét tôi. Chắc sau này, Hân chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa. Xin độc giả cho lời khuyên. Không biết tôi nên làm gì trong trường hợp này?