Tưởng số tôi 'chuột sa chĩnh gạo' bởi có chồng đẹp trai, hiền lành, nghề nghiệp ổn định, đến 1 ngày nhận được tin dữ về chồng khiến tôi 'chết lặng'

Tâm sự 16/12/2022 22:41

Mỗi lần về nhà anh né tránh chuyện chăn gối với vợ, chuyện chăm sóc con lẫn chuyện thăm hỏi bố mẹ đôi bên khiến tôi không khỏi thắc mắc.

Biết chắc anh chia tay người yêu với lí do cô ấy theo bố mẹ ra nước ngoài định cư tôi mới nhận lời làm bạn gái của anh. 

Tôi 23 tuổi, là nhân viên của một bưu điện nhỏ trong thành phố. Còn anh 32 tuổi, là kĩ sư điện làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của một siêu thị điện máy khá nổi tiếng. Khi nghe tin chúng tôi thành đôi, bạn bè đùa vui rằng số tôi "chuột sa chĩnh gạo", bởi người yêu tôi đẹp trai, hiền lành, nghề nghiệp đàng hoàng, có nhà riêng trong phố và điều quan trọng là anh luôn dành tình cảm yêu thương chân thành cho tôi. 

Tình yêu của chúng tôi được bố mẹ, họ hàng đôi bên ủng hộ, để sau gần ba năm đi lại tìm hiểu, tôi và anh được bên nhau bằng một đám cưới trang trọng, ấm áp. 

Tưởng số tôi 'chuột sa chĩnh gạo' bởi có chồng đẹp trai, hiền lành, nghề nghiệp ổn định, đến 1 ngày nhận được tin dữ về chồng khiến tôi 'chết lặng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sinh bé trai đầu lòng trong sự chào đón của cả đôi bên nội, ngoại. Từ ngày có thêm thành viên mới, tổ ấm vợ chồng tôi lúc nào cũng tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. 

Khi con trai được 3 tuổi thì tôi cũng đón sinh nhật lần thứ 29 của mình. Nghĩ đàn bà sinh nở có thì nên tôi bàn với chồng sớm có thêm em bé, nếu được trời cho đủ nếp, đủ tẻ thì tốt, mà không thì con nào cũng là kết quả ngọt ngào của tình yêu chúng tôi cả. Tưởng chồng hưởng ứng không ngờ anh thoái thác với lí do sắp tới anh nhận nhiệm vụ bồi dưỡng tay nghề cho thợ ở cơ sở mới trong Nam, sẽ ít có thời gian dành cho gia đình nên không muốn tôi vất vả bầu bí, nuôi con mọn một mình. Biết chồng cũng vì lo lắng cho vợ con nên tôi đành chờ đợi một dịp thuận lợi để tôi được hoàn thiện mái ấm của mình. 

Chồng bận rộn thật sự, nhìn anh sấp ngửa, tất bật nay ở phía Bắc, mai ở phía Nam, cơm không trọn bữa, ngủ không trọn giấc mà tôi xót xa quá… Không biết công việc mới hút hết sức lực của chồng hay sao mà mỗi lần về nhà anh né tránh chuyện chăn gối với vợ, chuyện chăm sóc con lẫn chuyện thăm hỏi bố mẹ đôi bên khiến tôi không khỏi thắc mắc. 

Tưởng số tôi 'chuột sa chĩnh gạo' bởi có chồng đẹp trai, hiền lành, nghề nghiệp ổn định, đến 1 ngày nhận được tin dữ về chồng khiến tôi 'chết lặng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây hơn một tháng đang nhẩm tính hết tuần là vợ chồng con cái sẽ gặp nhau vì đợt công tác này chồng tôi ở lại trong Nam tới cả tuần. Vậy mà tôi bất ngờ nhận được điện thoại của cậu em con dì ruột thông báo rằng nó gặp chồng tôi đang chung sống cùng một người phụ nữ, tuy không còn trẻ nhưng có vẻ giàu sang, khi nó đi du lịch trong thành phố và tình cờ nghỉ đúng trong khách sạn mà chồng tôi cùng nhân tình thuê dài hạn ở đó.

Lặng lẽ tôi gửi con trai về ông bà nội, xin nghỉ phép tôi mua vé máy bay đi luôn trong ngày để chồng không có thời gian chối tội. 

Biết không thể qua mặt khi tôi tới bắt tận tay, day tận trán, chồng thú nhận người đàn bà sang trọng kia là tình cũ của anh, cô ấy đã li hôn chồng ở trời Tây và hiện nay đang làm chủ một doanh nghiệp tại thành phố này… 

Chồng ngon ngọt hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với tình cũ, hứa sẽ không bỏ tôi và con nếu tôi tha thứ cho chồng và không thông báo với bố mẹ chúng tôi, cũng như giữ danh dự cho anh trước bạn bè, đồng nghiệp. 

Tôi còn yêu chồng, con trai tôi còn quá nhỏ dại, tôi phải làm sao đây?

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