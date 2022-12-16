Chê vợ sinh nở thân hình sồ sề mất hứng, chồng lén 'bóc bánh trả tiền' thì nhũn người với câu nói của nhân tình, không dám lén lút lần hai

Tâm sự 16/12/2022 12:01

Sau cả tháng tán tỉnh nhiệt tình mới được một đêm 'lên tiên" mà đã phải đối mặt với chuyện oái oăm quái gở đến mức này?

Đời người đàn ông, cả đời chỉ biết đến một người phụ nữ là vợ thì quá kém cỏi mà hèn nhát. Về nhà có vợ, ra ngoài có người tình nóng bỏng, cuộc sống như vậy mới thỏa mãn đủ đầy.

Vợ tôi sau khi sinh 2 đứa con thì già xấu xuống sắc đi nhiều. Nói thật là nhìn cô ấy, tôi không còn nhiều cảm hứng. Bạn bè trong nhóm chơi chung của tôi, 6 thằng thì đến 5 thằng có bồ rồi, chỉ còn mình tôi mà thôi. Thấy bạn bè như vậy tôi cũng kém miếng khó chịu.

Từ trước tôi vẫn lập quỹ đen nhưng từ khi có ý định bao bồ trẻ thì tôi viện cớ dịch bệnh công ty nợ lương, không mang tiền về cho vợ nữa. Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi quen được Duyên, một cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, vẫn độc thân chưa từng kết hôn.

Tôi nói dối cô ấy là mình vẫn độc thân chưa có vợ. Mấy thằng bạn trong nhóm đứa nào chẳng diễn bài ấy, mới lừa được những cô nàng xinh xắn ngây thơ. Duyên năm nay 30 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Duyên bảo sợ hôn nhân, sợ đàn đàn ông lúc yêu một đằng nhưng cưới về một nẻo. Nếu Duyên cứ thích độc thân như vậy đến hết đời thì tốt quá, vừa hay phù hợp với tôi.

Chê vợ sinh nở thân hình sồ sề mất hứng, chồng lén 'bóc bánh trả tiền' thì nhũn người với câu nói của nhân tình, không dám lén lút lần hai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một tháng tán tỉnh, quà cáp tới tấp, dẫn đi ăn đi chơi nhiệt tình, cuối cùng cô nàng cũng đồng ý qua đêm với tôi. Lúc cửa phòng khách sạn đóng lại, thú thật tôi hồi hộp như trai mới lớn biết yêu vậy. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm cưới vợ thì tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Duyên lại xinh đẹp nóng bỏng như thế, chắc chắn là sẽ cho tôi một đêm không thể nào quên.

Quả đúng như vậy, dáng người Duyên thon thả với phần bụng phẳng lì chứ không sồ sề thô ráp như vợ tôi. Cô ấy còn đặc biệt cởi mở nhiệt tình, không ngại thử nghiệm những thứ mới, riêng vợ tôi rất bảo thủ và thiếu chủ động. Duyên cho tôi những cảm giác khác biệt một trời một vực. Giờ tôi mới hiểu tại sao đàn ông lại thích ngoại tình đến thế. Và một lần đã ngoại tình thì sẽ nghiện.

Sau 3 "hiệp", tôi mệt lử đử ôm Duyên vào lòng giục cô nàng đi ngủ. Nhưng Duyên vẫn rất tỉnh táo, còn đòi nằm nói chuyện tâm sự. Sau khi nghe cô nàng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Sau đó Duyên đột ngột hỏi 1 câu khiến tôi giật mình tỉnh táo lại:

- Ăn xong cái Tết này, mình cùng nhau đến một nơi không ai biết sống cuộc đời khác anh nhé. Em thật sự muốn được bên anh đến hết đời.

- Anh… cũng muốn bên em trọn kiếp nhưng tại sao phải bỏ đi vậy em?

- Vì…

Duyên ngắc ngứ một lát tôi tiết lộ sự thật khiến tôi chao đảo. Không thể ngờ nổi cho đến bây giờ Duyên vẫn chưa kết hôn là vì một nguyên nhân khó nói. Cách đây 7 năm, Duyên từng yêu 1 gã đàn ông là dân xã hội. Lúc yêu được anh ta chiều lên tận mây xanh, sung sướng lắm. Ai ngờ yêu 2 năm thì gã ta phạm tội phải đi tù, cho đến bây giờ qua 5 năm vẫn chưa mãn hạn.

Gã ta đi tù rồi nhưng anh em xã hội, người nhà hắn thì vẫn trông chừng Duyên sát sao, bắt cô ấy phải thủ tiết chờ hắn ta ra tù làm đám cưới, không được bỏ đi lấy chồng. Duyên mang tiếng còn độc thân mà chẳng khác gì đã kết hôn, yêu tôi cũng phải lén lút. Đó là lý do Duyên rủ tôi đến một nơi khác không ai biết để làm lại từ đầu.

- Nếu họ biết em yêu anh thì chắc chắn là cả em và anh sẽ không thể lành lặn được đâu. Anh không biết chúng đáng sợ khủng khiếp thế nào. Vậy nên em mới phải sống trong gông cùm như vậy suốt 5 năm qua. Anh sẽ đưa em đi trốn, cứu vớt cuộc đời em chứ?

Chê vợ sinh nở thân hình sồ sề mất hứng, chồng lén 'bóc bánh trả tiền' thì nhũn người với câu nói của nhân tình, không dám lén lút lần hai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe nói mà rùng mình ớn lạnh, sợ hãi mềm mặt cả người. Tôi chỉ là một người bình thường, làm sao chống lại được những kẻ giang hồ đầu gấu kia. Cay đắng và không cam lòng chút nào! Sau cả tháng tán tỉnh nhiệt tình mới được một đêm "lên tiên" mà đã phải đối mặt với chuyện oái oăm quái gở đến mức này?

Lừa cho Duyên ngủ, tôi lập tức mặc quần áo rồi chạy trốn như bay khỏi khách sạn. Cũng may khi tán tỉnh Duyên thì tôi nói dối về chỗ làm chỗ ở, giờ chỉ cần chặn liên lạc là cô nàng khó mà tìm được tôi. Ăn vụng phiêu lưu kích thích thật nhưng cũng đáng sợ quá. Cả đời này chắc tôi không lặp lại lần thứ hai!

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