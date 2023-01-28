Tức tối chồng cứ 'kiếm cớ' đưa lương cho mẹ, vào một ngày tôi liền mạo danh chồng nhắn tin thì 'tá hỏa' nhìn lời đáp

Tâm sự 28/01/2023 05:45

Trong đầu nảy ra một ý, tôi lập tức lấy điện thoại của chồng mạo danh anh nhắn tin lại cho mẹ chồng.

Đàn ông độc thân đưa lương cho mẹ giữ, tôi không phàn nàn gì cả. Lúc ấy tôi chưa là vợ cũng chẳng có quyền, tài sản trước hôn nhân của chồng nói công bằng thì không liên quan gì đến mình.

Thế nhưng có vợ rồi mà vẫn đưa lương cho mẹ thì người vợ nào chấp nhận được? Lương chồng tôi được có 15 triệu, thế nhưng mỗi tháng anh ấy đưa cho mẹ cả 8 triệu, giữ lại 3 triệu chi tiêu cho bản thân, mỗi tháng chỉ đưa cho tôi được 3, 4 triệu chi dùng sinh hoạt trong nhà. Trong khi đó chúng tôi có một đứa con rồi. 3, 4 triệu mỗi tháng chắc chỉ đủ cho chồng ăn uống ở nhà, vậy còn tiền nuôi con và lo cho gia đình chung đâu?

Khi tôi ấm ức chất vấn chồng thì anh ấy bảo là như tôi vẫn còn sướng chán. Đầy người chồng chẳng mang xu nào về cho vợ vẫn phải chấp nhận. Anh ấy gửi tiền cho mẹ, bà chỉ giữ hộ chứ cũng chẳng tiêu mất. Sau này chúng tôi mua nhà, mua xe bà sẽ trả lại.

Có lần, trước mặt mẹ chồng, tôi bóng gió ám chỉ chuyện con trai đã lập gia đình rồi mẹ không nên giữ tiền nữa. Thì ngay lập tức bà cũng bóng gió mỉa mai rằng bây giờ bao nhiêu tấm gương vợ ôm hết tiền theo trai, chồng phải tay trắng sau nhiều năm làm lụng vất vả, cũng chỉ vì đưa lương cho vợ giữ. Tôi nghe mà tức nghẹn cổ nhưng không biết phản bác thế nào vì sự thật có như thế.

Mỗi tháng chồng chỉ đưa vài triệu bạc, tôi lúc nào cũng phải rút lương của mình ra tiêu. Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Nhưng khổ nỗi ngoài chuyện đó ra thì chồng tôi vẫn tâm lý quan tâm vợ con, biết chăm sóc con, về nhà lại chia sẻ việc nhà.

Hôm vừa rồi, chồng tôi bị chậm lương. Vừa chậm tiền có mấy ngày, mẹ chồng đã lập tức nhắn tin nhắc anh tháng này phải nhớ gửi. Vừa hay tôi đọc được tin nhắn đó. Trong đầu nảy ra một ý, tôi lập tức lấy điện thoại của chồng mạo danh anh nhắn tin lại cho bà:

- Từ tháng này con không gửi tiền nữa đâu mẹ ạ. Không phải con đưa cho vợ đâu, mà dành tiền để đầu tư làm giàu. Sau này có tiền rồi con nhất định sẽ báo hiếu mẹ đến nơi đến chốn, mẹ đừng lo!

Tôi nhắn như thế để xoa dịu mẹ chồng, cho bà một viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Chắc chắn bà nghe vậy thì sẽ đồng ý thôi. Chứ bảo là đưa tiền cho vợ giữ thì đời nào bà chịu, khi mà bà đang được cầm tiền lương của con trai.

Tức tối chồng cứ 'kiếm cớ' đưa lương cho mẹ, vào một ngày tôi liền mạo danh chồng nhắn tin thì 'tá hỏa' nhìn lời đáp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ là mẹ chồng sẽ vui vẻ đồng ý, ai ngờ đâu khi đọc tin nhắn hồi đáp, chính tôi phải là người đờ đẫn chết lặng:

- Tao không biết mày muốn đầu tư làm ăn gì nhưng mỗi tháng vẫn phải gửi tiền sang đây để tao nuôi con mày. Chứ ông bà già này kiếm tiền đâu ra mà nuôi cháu? Bố mày có vài triệu lương hưu, làm sao đủ cho cả 3 người chi tiêu? Trong khi đó con mày bây giờ học hành tốn kém bao nhiêu khoản tiền… Tao không biết đâu nhé, mấy hôm nữa vẫn phải gửi tiền đầy đủ, không thì tự đón con về mà chăm!

Hiện tại bố mẹ chồng tôi đang nuôi một đứa bé, mọi người đều nói rằng nó là con của chị chồng. Anh chị chồng làm việc và định cư trong Sài Gòn nhưng hoàn cảnh khó khăn, họ gửi đứa con lớn về cho ông bà ngoại chăm giúp, chỉ nuôi được 2 đứa con sinh sau đó. Hóa ra nó chính là con riêng của chồng tôi, chứ không phải là cháu anh!

Quá sốc và căm hận, khi chồng vừa về đến nhà, tôi lao lên vừa đánh vừa khóc vừa gào lên chất vấn anh ta. Hóa ra trước đây trong một lần chơi bời anh ta đã làm đối phương mang thai. Không muốn lấy cô ta nhưng đối phương lại nhất quyết không bỏ thai. Sau khi sinh con, cô ta trả về cho chồng tôi nuôi rồi đi lấy chồng. Để giữ danh dự của bản thân và cả gia đình, nhà chồng họp lại và đưa ra quyết định như vậy. Mỗi tháng anh phải gửi tiền cho bố mẹ nuôi nấng và chăm sóc con giúp!

Tôi càng nghĩ mà càng căm hận. Mỗi tháng lương có 15 triệu mà hết con chung lại con riêng, con riêng được 8 triệu, mẹ con tôi thì phải chịu đủ mọi thiệt thòi vất vả. Chồng xin tôi đón đứa bé về nhà chung sống, lúc đó mọi thứ của anh sẽ đưa cho tôi hết mặc tôi quản lý. Nhưng tôi không muốn chăm con riêng của chồng. Làm thế nào mà không phải chăm sóc đứa bé nhưng chồng vẫn toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi?

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