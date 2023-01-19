Từ chối đại gia lắm tiền cưới anh thợ xây nghèo khổ, đêm tân hôn vừa lên giường anh lôi ra thứ này rồi tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 19/01/2023 23:55

Tôi và anh bên nhau đã lâu năm, dù cho bên năm không ít người giàu có nhưng tôi vẫn bên anh vì tình yêu. Vào đêm tân hôn, anh cho tôi thấy một thứ ngoài sức tưởng tượng.

Ở chỗ Hoa sinh sống, tuy không phải là vùng quê lạc hậu song một cô gái 25 tuổi đầu như cô mà chưa lấy chồng thì cũng được liệt vào diện "hàng tồn kho cần thanh lý gấp".

Hoa là cô gái thường khiến người đối diện có cảm tình ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Cô xinh xắn, dịu dàng lại có ăn có học. Tốt nghiệp một trường đại học tầm khá ở thủ đô, Hoa trở về nhà để được sống gần bố mẹ.

Ngoại hình ưa nhìn lại thêm tấm bằng đại học, Hoa là cô gái trong mơ của khá nhiều chàng trai trong vùng. Thậm chí nhiều bác phụ huynh còn đến xa gần nói chuyện với bố mẹ cô để giới thiệu con trai, mong hai đứa qua lại.

Thế nhưng 3 năm sau khi ra trường về quê, người ta vẫn thấy cô gái xinh đẹp này lẻ bóng một mình. Chỉ có một vài người bạn thân của Hoa là biết cô đã có người yêu hơn 2 năm, song lại là một mối lương duyên chẳng hề xứng đôi vừa lứa.

Từ chối đại gia lắm tiền cưới anh thợ xây nghèo khổ, đêm tân hôn vừa lên giường anh lôi ra thứ này rồi tiết lộ bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việt, người yêu Hoa là một anh chàng thợ xây không hơn không kém. Mấy đứa bạn thân cô khi biết chuyện này đều la làng lên, mắng Hoa quả là đứa con gái dốt nhất trần đời. Một bông hoa đẹp như vậy không biết tìm nơi mà nương tựa lại đi chọn cắm phải bãi ... trâu!

Nhưng Hoa thì không nghĩ vậy. Mặc kệ mọi lời mắng mỏ có, chửi bới có, khuyên can có của đám bạn, cô vẫn chung thuỷ một lòng với anh chàng làm cái nghề vất vả nay đây mai đó kia.

Hoa quen Việt khi tham gia cùng một nhóm kín trên mạng. Cô ấn tượng qua cách nói chuyện, bình luận hài hước nhưng không kém phần trải đời của anh. Cô cũng chẳng nghĩ rằng có ngày hai người lại tình cờ nói chuyện với nhau để rồi yêu nhau từ khi nào không biết.

Ngày Việt nói mình làm bên xây dựng chân tay luôn lấm lem xi cát, Hoa đã thẳng thắn nói với anh: "Thợ xây có phải là điều gì xấu đâu anh. Ông bà em cũng đều xuất phát từ những người nông dân chất phác mà đi lên. Quan trọng là mình chăm chỉ làm lụng, không làm điều gì xấu để hổ thẹn với bản thân, đồng tiền mình kiếm ra trong sạch là được anh ạ". Hoa nói xong Việt cũng im lặng không nói gì.

Ấy thế mà cặp đôi tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau, hoa khôi làng và anh thợ xây ấy lại kéo dài tới hơn 2 năm. Trong thời gian ấy, không phải không có những kẻ thứ 3 mong chen vào mối quan hệ này, song tất cả chẳng thể thay đổi được tình cảm giữa hai người họ, cho tới một ngày...

Hoàng là cậu thiếu gia ở tỉnh bên chẳng hiểu sao được ai giới thiệu lại biết Hoa. Anh ta công khai tuyên bố sẽ theo đuổi Hoa cho bằng được. Quà cáp đắt tiền, ô tô tiền tỷ sẵn sàng đưa đón người đẹp bất cứ lúc nào, dễ có mấy người cưỡng lại được.

Hồi ấy công việc của Việt cũng bận, phải đi cả công trình ở xa nên hai người cũng ít có cơ hội gặp nhau. Xa mặt cách lòng, người ta cũng thấy Hoa mở lòng hơn với cậu thiếu gia này. Cũng phải thôi, thời buổi này chỉ có hồng nhan bạc tỷ chứ còn đâu hồng nhan bạc mệnh.

Trong những ngày Việt đi xa, Hoàng tấn công dồn dập Hoa. Anh còn tổ chức một buổi tiệc sang trọng mời các bạn của Hoa đến và tuyên bố, tất cả tài sản của anh, xế hộp bạc tỷ cùng vài căn biệt thự sẽ thuộc về Hoa, chỉ cần cô đồng ý làm vợ anh. Hoàng còn không quên đưa cô chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp đẽ cùng lời cầu hôn lãng mạn.

Bạn bè ai cũng nói số Hoa may mắn. Một thời gian sau, người ta thấy trên facebook của Hoa thấp thoáng ảnh thiếp cưới. Ai cũng chắc mẩm chú rể là Hoàng, song sự thật lại khiến người ta giật mình. Là đám cưới của Hoa và anh chàng thợ xây.

Ngày Hoa cưới nhiều người buồn lắm, đặc biệt là mấy cậu trai. Ai cũng không hiểu vì sao một đoá hoa như vậy lại chọn dành cả phần đời còn lại của mình trong túp lều tranh cùng hai trái tim vàng. Cũng may bố mẹ Hoa không phải kiểu người hám của nên nhìn hai người quấn quýt bên nhau cũng yên lòng.

Tuy khó khăn song Việt nói vẫn muốn cho Hoa được hưởng một đêm tân hôn ngoài khách sạn cho bằng bạn bằng bè. Nghe anh nói vậy cô chỉ cười: "Nhất định hôm nay chúng ta phải có một đêm thật đáng nhớ phải không anh".

Cô chỉ vui miệng nói vậy chứ không hề ngờ được rằng, đêm đó cuộc đời cô lại sang một trang mới. Sau khi tắm táp sạch sẽ xong, Việt kéo tay Hoa lên giường rồi khẽ lôi trong túi ra một vật đeo vào tay cô.

- Sao anh lại có chiếc nhẫn này? Trông nó hệt chiếc nhẫn kim cương đắt tiền vậy!

Từ chối đại gia lắm tiền cưới anh thợ xây nghèo khổ, đêm tân hôn vừa lên giường anh lôi ra thứ này rồi tiết lộ bí mật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Suýt chút nữa thì Hoa nói ra sự thật rằng trông nó rất giống chiếc nhẫn kim cương Hoàng từng cầu hôn cô. Cô và Việt đã trở thành vợ chồng, cô không muốn giữa hai người xảy ra bất cứ hiểu nhầm nào.

- Anh đã từng nhiều lần muốn nói với em song lại không thành. Anh nghĩ hôm nay khi chúng ta đã về chung một nhà, không có điều gì là bí mật giữa hai ta.

Hoa còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Việt đã tiếp lời.

- Sự thật anh không phải là thợ xây như em nói, mà anh là chủ thầu xây dựng. Anh không có ý định lừa em, chỉ là hồi đó thấy em tự nói vậy nên anh cũng ngại nói lại. Lâu dần anh sợ nói ra sự thật em lại nghĩ anh lừa gạt em.

Hoa nhìn anh rồi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình mà choáng váng. Hoá ra tất cả là do cô tự tưởng tượng mà thôi. Suốt thời gian qua cô đã yêu và hôm nay đã cưới một đại gia mà cô chẳng hề biết.

Việt ôm chặt vợ mình vào lòng. Anh không định thử lòng cô, nhưng quả thực cô đã khiến anh vô cùng xúc động. Anh chẳng thể nào ngờ được mình lại gặp được người con gái không coi trọng chữ tiền như Hoa. Rồi từ ngày mai thôi, anh sẽ bù đắp lại hết những thiệt thòi, cho cô được hưởng những gì cô xứng đáng.

Bị 'nàng thơ' chuốc say rồi dụ dỗ lên giường, sáng dậy thấy dấu vết này tôi đòi cưới luôn rồi vỡ lẽ khi phát hiện sự thật vào đêm tân hôn

Bị 'nàng thơ' chuốc say rồi dụ dỗ lên giường, sáng dậy thấy dấu vết này tôi đòi cưới luôn rồi vỡ lẽ khi phát hiện sự thật vào đêm tân hôn

Tôi và em lớn lên bên nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã nên tình cảm dành cho nhau còn hơn cả tình yêu. Sau nhiều lần bỏ lỡ nhau, tôi và em quyết định sẽ tiến tới.

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