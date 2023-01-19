Buông lời mắng vợ là đồ vô dụng rồi bỏ đi, một tuần sau trở về mở cửa nhà, tôi suýt bật ngửa với cảnh tượng trước mắt cùng lời tuyên bố hùng hồn của cô

Tâm sự 19/01/2023 19:53

Trong một lúc tức giận, tôi đã vô tình mắng vợ là đồ ăn bám mà không nghĩ đến hậu quả sau này. Cho đến khi đi công tác trở về, tôi mới biết được mình đã làm ra những gì.

Vợ tôi sinh dày mỗi năm một đứa, hiện nay đứa bé đã lên 2 tuổi rưỡi, đứa lớn thì hơn 3 tuổi. Đáng lẽ sau khi cai sữa đứa bé xong, cô ấy phải đi làm để phụ tôi lo kinh tế gia đình. Thế nhưng trùng hợp sức khỏe mẹ tôi sa sút quá, vậy nên cô ấy tạm thời chưa đi làm ngay mà ở nhà thêm một thời gian để chăm mẹ chồng. 

Cách đây 1 tháng, sau chuyến công tác 1 tuần trở về, vừa mở cửa vào nhà mà tôi phải kinh hãi. Từ phòng khách tới nhà bếp, phòng ngủ, toilet, tất cả bẩn thỉu bừa bộn kinh khủng. Hai đứa con tôi thì nhem nhuốc bù xù, vừa khóc vừa tranh giành đồ chơi. 

 

Tìm khắp chẳng thấy vợ đâu, chỉ thấy mẹ nằm mệt mỏi trên giường: “Vợ mày nó bỏ đi mấy hôm rồi, mẹ mệt quá không trông nổi hai đứa trẻ con. Mày xem sắp xếp thế nào đi! Mẹ cố chịu đợi đến lúc mày về đấy”.

Buông lời mắng vợ là đồ vô dụng rồi bỏ đi, một tuần sau trở về mở cửa nhà, tôi suýt bật ngửa với cảnh tượng trước mắt cùng lời tuyên bố hùng hồn của cô - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra sau khi tôi đi 1 ngày thì vợ cũng thu dọn hành lý bỏ đi, để con lại cho mẹ chồng trông. Bà gọi thế nào cô ấy cũng không về. Tôi cuống lên gọi vợ thì nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai:

"Tôi đang kiếm việc đi làm rất bận, tạm thời tôi ở bên nhà ngoại. Tôi sẽ kiếm tiền tự lo cho bản thân và nuôi con, khỏi mang tiếng ăn bám vô dụng. Anh suốt ngày chửi tôi như thế còn gì! Vài tháng nữa thu nhập ổn định, công việc đâu vào đấy, tôi sẽ về đón con”.

Tôi hỏi vợ lẽ nào chỉ vì mấy câu nói mà bỏ chồng con, cô ấy tuôn một tràng dài:

"Tôi ở nhà bao thứ việc, hai đứa con nhỏ muốn trầm cảm nhưng chỉ vì không kiếm ra tiền mà anh thái độ khó chịu với vợ. Đưa tiền cho vợ chi tiêu, lo cho con nhưng anh hằn học hoạnh họe như thể tôi xin tiền mua sắm cho riêng tôi vậy. Anh không thấy mấy năm nay tôi phải xin lại đồ cũ mặc, còn chưa mua nổi một cái váy mới à?

Quá đáng hơn, anh tức lên là mắng tôi ăn bám vô dụng, không giúp được gì cho chồng và nhà chồng. Anh nghĩ tôi ba đầu sáu tay, có thể chửa đẻ rồi chăn hai đứa con, chăm mẹ chồng ốm yếu, rồi lại đi làm kiếm tiền như người ta? 

Tôi không chịu nổi nữa, mà tự thấy mình chẳng việc gì phải chịu đựng những thứ quá mức vô lý ấy. Tôi nhường lại cho anh những việc tôi đã làm trong mấy năm qua, để anh ngẫm có phải tôi vô dụng ăn bám anh không?".

Mẹ tôi ốm yếu không trông cháu được, lũ trẻ lại đang tuổi ăn tuổi nghịch phải dõi theo từng tí. Ngày tôi còn đi làm, không biết phải làm thế nào tôi đành thuê người giúp việc. Hôm sau tôi tìm được một bác gái ưng ý, khi đưa bác về nhà nói rõ công việc, bác thở dài bảo:

"Hai đứa trẻ con lại thêm một người già, tuy bà ấy không ốm liệt giường nhưng đêm hôm vẫn phải để ý, chưa nói việc nhà, cơm nước nữa. Bình thường nhà người ta một đứa trẻ con thêm chút việc nhà thì lương khoảng 7 triệu, cháu bảo bác làm hết chỗ việc này lương thì 12 triệu mới được. Cháu không trả được thì tìm người khác vậy nhé". 

Tôi tái xanh mặt khi nghe bác ấy nói. Nhưng tình huống gấp quá không tìm được người khác, tôi đành phải thuê tạm. Sau đó cuối tuần vợ tôi mới đến chơi với con, suốt cả tuần không thấy mặt đâu, chỉ gọi điện nói chuyện. Con tôi có bà nội nên chúng cũng chỉ khóc đòi mẹ 1, 2 hôm đầu rồi lại quen. 

 

Tính từ ngày vợ tôi đi đã được 1 tháng rồi. Ngày tôi đi làm, đêm về cũng không được yên vì một mình bác giúp việc không thể canh chừng cả hai đứa trẻ lẫn mẹ tôi suốt đêm. Nhiều khi tôi vẫn phải phụ giúp bác ấy. Hết tháng lĩnh lương, thanh toán tiền công cho bác giúp việc xong mà tôi méo hết cả mặt. 

Mất bay 12 triệu, số lương còn lại tôi tiết kiệm từng đồng mới đủ chi tiêu cho cả nhà. Nếu vợ ở nhà thì đã tiết kiệm được khoản 12 triệu đấy rồi. Cô ấy cũng biết tính toán chi tiêu, tổng chi phí sinh hoạt ít hơn nhiều. Chưa nói vợ tôi có sức khỏe, không như bác giúp việc này, nhận lương mà còn thường xuyên kêu ca nhức mỏi, đau người. 

Buông lời mắng vợ là đồ vô dụng rồi bỏ đi, một tuần sau trở về mở cửa nhà, tôi suýt bật ngửa với cảnh tượng trước mắt cùng lời tuyên bố hùng hồn của cô - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy hối hận vì đã mắng vợ ăn bám, vô dụng. Tính thẳng thừng ra thì cô ấy đã gián tiếp đóng góp 12 triệu, mà xét về công lao, tình cảm thì lại càng khó đong đếm. 

Tôi lập tức sang đón vợ về nhưng cô ấy không chịu ở nhà nữa, đòi tôi phải để lại bác giúp việc vì cô ấy sẽ đi làm. Tôi vẫn muốn vợ ở nhà thêm vì con nhỏ quá, mẹ lại hay ốm. Tôi biết khuyên vợ thế nào?

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