Đến nhà bạn trai ra mắt mà bố anh chẳng nói tiếng nào, tới bữa cơm càng chưng hửng khi mẹ anh dọn lên món này, vừa về nhà tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn

Tâm sự 18/01/2023 19:39

Tôi và bạn trai quyết định sẽ kết hôn sau thời gian dài yêu nhau. Đợi mãi mới đến ngày gặp gỡ bố mẹ anh, tuy nhiên, phản ứng của mọi người lại khiến tôi vô cùng thất vọng

Tôi năm nay 25 tuổi, tôi mới ra trường và đi làm ở một công ty nhỏ. Tôi quen Đạt qua một người bạn, Đạt hiện là leader một bộ phận của một công ty truyền thông lớn. Anh hơn tôi 5 tuổi, ngoại hình sáng sủa và cao ráo. Lúc mới gặp gỡ, tôi thấy Đạt là người thẳng thắn, thật thà không hoa mỹ. Quen biết, tiếp xúc với anh một thời gian dài, tôi hiểu anh là người chân thành với chuyện tình cảm của chúng tôi. 

Đạt nói anh giờ cũng lớn tuổi rồi nên muốn tìm một người để tính chuyện lâu dài với anh. Anh mong đó sẽ là tôi. Khi nghe đến câu đó, trái tim tôi bồi hồi, xao xuyến. Qua lời kể của Đạt, tôi biết anh sinh trưởng trong một gia đình khá khó khăn nhưng đổi lại, anh lại là người có trí tiến thủ. Thu nhập mỗi tháng của anh vào khoảng 30 triệu, khá dư dả với mức sống của một người độc thân như anh.

Đến nhà bạn trai ra mắt mà bố anh chẳng nói tiếng nào, tới bữa cơm càng chưng hửng khi mẹ anh dọn lên món này, vừa về nhà tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đạt yêu và rất quan tâm đến tôi. Chỉ cần tôi nói nhớ anh, anh sẵn sàng đội mưa, vượt quãng đường xa đến chỉ để ôm tôi vào lòng. Tôi nhớ có lần tôi bị sốt xuất huyết, một mình tôi sốt mê man nằm trong căn phòng trọ. Anh đã đến thăm và bế tôi đi bệnh viện. Nằm trong vòng tay anh lúc đó, nước mắt tôi lăn dài. Suốt 1 tuần năm viện, anh chăm bẵm, lo lắng cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Tôi đã tâm nguyện đời này, kiếp này sẽ ở bên anh để chăm sóc, lo lắng cho anh.

 

Yêu nhau đã 2 năm, thấy tình cảm đã đến độ chín muồi, tôi với anh bàn tính sẽ đưa nhau về ra mắt hai gia đình để tính chuyện cưới hỏi. Bố mẹ tôi có vẻ rất quý anh vì thấy anh cư xử đứng đắn, chững chạc, công việc ổn định. 

Hôm đó là vào cuối tuần, tôi theo anh về quê gặp gỡ gia đình anh. Trên đường về, anh kể nhiều với tôi về gia đình mình. Gia cảnh nhà anh nghe chừng khá phức tạp. Bố anh có đến 3 người vợ, anh là con của vợ ba. Ông với người vợ đầu là có hôn thú còn hai người vợ sau chỉ là “về ở với nhau”. Hiện bố anh và 3 người vợ đều sống cùng nhau. Tôi nghe anh kể thì thấy hơi chột dạ. Vậy là nếu tôi về nhà anh làm dâu, tôi có đến 3 mẹ chồng! 

“Bố anh bị tai biến năm ngoái, giờ nằm đâu nằm đấy. Mọi sinh hoạt trông cả vào các mẹ. Mẹ cả và mẹ hai đều đã lớn tuổi, mắc nhiều bệnh tật. Hai mẹ đều có con nhưng các con đều lâm bệnh rồi mất sớm”, Đạt kể.

Anh và bố mẹ sống trong một căn nhà mái bằng nhỏ, khá cũ kỹ. Vừa vào đến nhà, tôi thất kinh khi thấy một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc rách rưới, đang chơi như một đứa trẻ ngoài sân. Chân người đàn ông đó đã bị cột chắc vào cái cây ở gần đó. Thấy tôi vào, người đàn ông ấy phá lên cười man dại. “Đây là Việt, anh trai anh mắc bệnh động kinh”, Đạt nói nhỏ.

Anh đưa tôi vào đến nhà, căn nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ. Trên giường, bố anh giơ tay ý muốn chào hai chúng tôi. Mẹ cả của anh tiến lại nói nhỏ với chúng tôi: “Nghe tin con đưa bạn gái về thăm, bố con mừng lắm, từ hôm qua đến nay cười suốt nhưng không nói được câu nào.”

Đến nhà bạn trai ra mắt mà bố anh chẳng nói tiếng nào, tới bữa cơm càng chưng hửng khi mẹ anh dọn lên món này, vừa về nhà tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đó, hai người mẹ dọn cơm để chúng tôi ngồi ăn. Bữa cơm chẳng có gì ngoài đĩa rau luộc và 1 bát thịt rang mặn. Tuy vậy chỉ có 1 mẹ ngồi ăn với chúng tôi, 2 người còn lại 1 người lo cho bố chồng tôi ăn, 1 người bón cơm cho anh trai của Đạt đang chơi ở ngoài sân. Tôi vừa đưa bát cơm lên nhà rồi nén một tiếng thở dài.

Sau khi về nhà Đạt ra mắt, tôi cảm thấy hoảng loạn và lo lắng thực sự. Đạt yêu tôi chân thành, đối xử rất tốt với tôi nhưng gia đình anh quá nặng gánh, tôi sợ khi về làm dâu, tôi không thể chăm lo được cho họ. Không biết tôi phải làm sao bây giờ?

Vừa quen được trai Tây đã bị mẹ giục cưới, sau một đêm trong khách sạn cùng anh, tôi sợ hãi rồi ốm cả tuần, sau đó kiên quyết chia tay

Vừa quen được trai Tây đã bị mẹ giục cưới, sau một đêm trong khách sạn cùng anh, tôi sợ hãi rồi ốm cả tuần, sau đó kiên quyết chia tay

Tôi và bạn trai người nước ngoài quen nhau chưa được bao lâu đã vào khách sạn. Sau đêm hôm ấy, tôi tỉnh mộng lấy chồng Tây và kiên quyết nói lời chia tay ngay lập tức.

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