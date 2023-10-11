Trong ngày cưới, bạn thân buông lời coi thường quá khứ ‘đen tối’ của vợ, chú rể bình tĩnh nói 1 câu khiến bạn xấu hổ xin lỗi, đám đông gật gù đồng ý

Tâm sự 11/10/2023 04:18

Cô gái càng nói, anh càng thấy thương. Chẳng phải ai cũng nói rằng đừng nghe thằng nghiện trình bày và đừng nghe cave kể chuyện. Anh cũng sợ mình bị lừa nên tìm hiểu mọi chuyện. Anh nhận ra cô nói đúng, tất cả những gì về cô gái đó đều là sự thật.

Trên đời này không phải ai cũng có được một quá khứ đẹp và sạch. Cô gái của anh không phải cô gái ngây thơ trong sáng mà cô gái ấy từng chịu vô cùng nhiều tổn thương. Cô gái ấy thậm chí đã từng có khoảng thời gian phải bán thân để kiếm sống.

Anh vốn không phải người quá khắt khe với quá khứ của người khác đặc biệt là những người mà anh yêu quý và tôn trọng. Dĩ nhiên, nếu nói đến quá khứ của vợ không khỏi một người đàn ông như anh đôi lúc cũng có chút chạnh lòng.

Trong ngày cưới, bạn thân buông lời coi thường quá khứ ‘đen tối’ của vợ, chú rể bình tĩnh nói 1 câu khiến bạn xấu hổ xin lỗi, đám đông gật gù đồng ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày quen với cô gái đó, anh biết cô gái đó là một cô gái vô cùng tốt. Hôm ấy, anh thất tình vì bị bạn gái chia tay. Gặp ngay cô gái bán hoa anh liền trả giá và đi cùng cô ta đến một nhà nghỉ. Đêm đó, anh đã hành hạ cô gái đó như cái cách mà anh muốn trút giận. Anh cố tình trút giận lên cơ thể mỏng manh đó vì anh say, anh quá đau khổ với tình yêu của mình.

Đêm đó trôi qua, sáng tỉnh dậy nhìn những vết bầm trên cơ thể cô gái lạ trên giường mình anh cảm thấy vô cùng hối hận. Anh ôm lấy cô hỏi cô về những chuyện đã qua, những gì cô phải chịu đựng.

Cô kể cho anh nghe về người mẹ của mình. Người mẹ ấy đang nằm viện và phải chiến đấu từng ngày để giành lấy sự sống. Còn cô, cô chỉ có mình mẹ là người thân. Những ngày đầu tiên mẹ cô bị bệnh, cô đã không biết phải làm sao. Lúc đó có người nói với cô chỉ cần bán trinh chắc chắn cô sẽ cứu được mẹ.

Cuối cùng cô nghe theo bán đi trinh tiết của mình. Nhưng rồi số tiền đó cũng chỉ đủ đóng tiền viện phí phẫu thuật cho mẹ mà thôi. Mẹ được cứu sống nhưng còn tiền viện hàng ngày, công việc cô đã phải bỏ dở. Mượn tiền bạn bè thì cũng chẳng thể mượn mãi vì cô chẳng biết đến khi nào cô mới có tiền để trả lại họ.

 

Quyết định bán thân cứu mẹ mình với cô đó chính là điều mà cô chưa bao giờ hối hận. Cô gái càng nói, anh càng thấy thương. Chẳng phải ai cũng nói rằng đừng nghe thằng nghiện trình bày và đừng nghe cave kể chuyện. Anh cũng sợ mình bị lừa nên tìm hiểu mọi chuyện. Anh nhận ra cô nói đúng, tất cả những gì về cô gái đó đều là sự thật.

Anh đưa cô ra khỏi nghề, tìm cho cô một công việc dù chỉ là lao động chân tay cho cô kiếm sống. Rồi đem lòng yêu thương cô. Cô từ chối anh nhiều lần lắm. Lý do thì ai cũng hiểu, bởi vì cô nào có thấy mình xứng đáng với anh.

Nhưng sự kiên trì của anh khiến cho cô cảm nhận được sự chân thành mà anh dành cho mình. Cô gật đầu đồng ý trở thành người con gái của anh, rồi về làm vợ anh.

Đám cưới diễn ra vô cùng hạnh phúc. Chỉ có điều có người bạn của anh biết về quá khứ của vợ anh nên buông lời chê bai:

Trong ngày cưới, bạn thân buông lời coi thường quá khứ ‘đen tối’ của vợ, chú rể bình tĩnh nói 1 câu khiến bạn xấu hổ xin lỗi, đám đông gật gù đồng ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Vợ mày ngày xưa cũng chỉ là hàng dùng chung thôi.  – anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng  đáp lại:

- Vợ tao tuy từng là hàng dùng chung nhưng giờ tao hạnh phúc vì cô ấy là của riêng tao không của ai khác. Ai cũng có quá khứ cả. Quá khứ vợ tao không được may mắn và hạnh phúc. Nhưng sau này tao tin tao sẽ đem lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc hơn.

- Tao, tao xin lỗi.

- Người cần được xin lỗi là vợ tao ấy. Đừng coi thường người khác, bởi chỉ khi mày phải trải qua những gì mà vợ tao phải chịu đựng thì mày sẽ hiểu được vợ tao giỏi giang đến thế nào.

Cậu bạn anh im lặng. Cả đám gật gù đồng ý. Cuộc sống là vậy, muôn vàn khó khăn cũng cùng nhau trải qua. Thời gian trước kia có thể anh không có ở bên cạnh vợ. Thời gian sau này anh tự nhủ sẽ ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc người con gái của mình để cho cô ấy không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Vợ mất 2 năm, chồng chưa hết đau buồn thì bệnh viện gọi đến đón con mới sinh, đến nơi nhìn người phụ nữ giống hệt vợ khiến chồng chết điếng và sự thật khiến ai cũng rớt nước mắt

Vợ mất 2 năm, chồng chưa hết đau buồn thì bệnh viện gọi đến đón con mới sinh, đến nơi nhìn người phụ nữ giống hệt vợ khiến chồng chết điếng và sự thật khiến ai cũng rớt nước mắt

Người ta cứ xì xào kiểu gì Tuấn cũng bỏ Liên để cưới vợ mới, nghe những lời nói đó thì Liên càng mệt mỏi và đau đớn vô cùng. Không muốn chồng vì mình mà tuyệt tự nên Liên chủ động viết đơn ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   quá khứ của vợ bạn thân xúc phạm vợ người chồng tốt

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu