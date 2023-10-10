Vợ mất vì tai nạn giao thông đã 3 năm chồng vẫn không đi thêm bước nữa, tình cờ đưa con đi công viên thì nghe con gọi: 'Mẹ ơi!' và sự thật rợn người được phơi bày

Tâm sự 10/10/2023 07:05

Cậu con trai vẫn khóc và gọi to hơn, nó cứ thế kéo Hùng chạy thật nhanh đến trước mặt người phụ nữ đó. Đang định cúi đầu xin lỗi thì Hùng chết lặng khi người đứng trước mặt anh đúng là Liên, mẹ của con trai cô

Yêu nhau hơn 8 năm thì Liên và Hùng mới được đền đáp bằng một đám cưới, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ hai người khi trải qua khó khăn mà vẫn yêu thương nhau vô cùng. Cưới về như nhiều cặp vợ chồng khác sẽ tính chuyện sinh con sớm thế nhưng vợ chồng Liên phải dời kế hoạch 1 năm sau mới sinh con để lo làm ăn trước. Ấy thế nhưng rồi chưa đầy nửa năm thì Liên đột ngột có bầu, sắp lên chức bố mẹ nên cả hai vợ chồng sung sướng lắm.

Và rồi sau 9 tháng 10 ngày bụng mang dạ chửa thì Liên sinh cho Hùng đứa con trai kháu khỉnh và thông minh. Từ ngày có tiếng cười của con thì căn nhà nhỏ của hai vợ chồng Liên tràn ngập tiếng cười, cứ tưởng hạnh phúc sẽ đong đầy. Nào ngờ khi con trai được 2 tuổi thì đang đi công trình xây dựng thì Hùng nhận được tin vợ tai nạn qua đời, khi Hùng về đến nhà thì mẹ anh bảo đã làm xong thủ tục nhập quan. Hùng gào khóc đòi mở quan tài ra....

- Để con nhìn mặt vợ con lần cuối đi.

- Cái Liên bị tai nạn giao thông...khuôn mặt bị biến dạng không còn nhận ra nữa. Con nhìn chỉ thêm đau lòng hơn thôi.

- Trời ơi...vợ của con đáng thương quá. Con còn chưa làm được gì cho cô ấy có cuộc sống sung sướng.

Cứ thế Hùng khóc thảm thiết rồi ngất bên quan tài vợ, ai nhìn cũng không khỏi xót xa. Thương vợ chết trẻ Hùng cũng muốn đi theo vợ nhưng nghĩ đến đứa con trai còn nhỏ dại thì anh lại không làm được điều đó. Hùng phải cố gắng sống để thay vợ chăm con.

Cứ vậy thời gian trôi qua cũng đã được 3 năm kể từ ngày Liên mất, thấy Hùng cảnh gà trống nuôi con mọi người khuyên nhủ anh đi thêm bước nữa mà Hùng không dám nghĩ đến. Hơn lúc nào hết trong căn nhà của mình Hùng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của vợ. Đứa con trai cứ nhìn thấy tấm ảnh của vợ là lại gọi.

- Bố ơi...mẹ kìa...

Nghe con nói như vậy mà Hùng chỉ biết quay lưng bật khóc vì thương con, Hùng nghĩ có lẽ cả đời này anh sẽ không tái hôn vì chẳng có người phụ nữ nào có thể thay thế được Liên trong tâm trí của Hùng. Thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó Hùng đưa con trai ra công viên chơi, đang đi thì lúc đó đứa con bất chợt chạy một mạch về phía người phụ nữ lạ mặt ở phía trước cứ thế gọi lớn.

Vợ mất vì tai nạn giao thông đã 3 năm chồng vẫn không đi thêm bước nữa, tình cờ đưa con đi công viên thì nghe con gọi: 'Mẹ ơi!' và sự thật rợn người được phơi bày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ ơi...đừng đi...là con đây.

Hùng vội vàng kéo tay con lại.

- Không phải mẹ đâu...mẹ con đang ở trên thiên đường. Đừng làm phiền người ta, con trai ngoan của bố.

- Không đúng...đó là mẹ mà. Là mẹ từ bức ảnh trên bàn thờ bước ra. Là mẹ đó bố.

Cậu con trai vẫn khóc và gọi to hơn, nó cứ thế kéo Hùng chạy thật nhanh đến trước mặt người phụ nữ đó. Đang định cúi đầu xin lỗi thì Hùng chết lặng khi người đứng trước mặt anh đúng là Liên, mẹ của con trai cô. Nhìn thấy Hùng...có lẽ Liên bối rối...

- Liên là em thật sao? Em chưa chết đúng không? Ngày đó khi mẹ bảo rằng em bị tai nạn không còn nhận diện khuôn mặt anh vẫn tin rằng em còn sống...

Hùng vừa dứt lời thì Liên thảng thốt...

- Anh hãy coi như em đã chết rồi đi. Em đã có gia đình mới...em không muốn chồng em biết. Xin lỗi anh.

- Sao em có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Anh không là gì của em cũng được...nhưng con trai chúng ta...em không nhớ nó ư? Ngày nào nó cũng khóc gọi mẹ ơi...

- Nhưng em cũng đã có con trai rồi...bao năm như vậy bố con anh vẫn sống tốt và không có em. Giờ cũng hãy tiếp tục như thế đi.

Nói rồi Liên chạy đến bên người đàn ông đang chờ cô ở phía trước. Hùng thấy rõ Liên đang bế đứa con trai mấy tháng tuổi và người chồng mới. Hùng rớt nước mắt vì câu vợ nói...hóa ra Liên đã giả vờ chết để lừa tất cả mọi người đi tìm hạnh phúc mới. Hùng phải làm sao đây...đứa con của anh phải sống ra sao đây...

Vợ mất chưa lâu, đêm nào cũng ngủ mơ thấy vợ báo mộng, chồng đi xem bói thì rùng mình khi nghe lời thầy phán và sự thật về cái chết bí ẩn của vợ

Vợ mất chưa lâu, đêm nào cũng ngủ mơ thấy vợ báo mộng, chồng đi xem bói thì rùng mình khi nghe lời thầy phán và sự thật về cái chết bí ẩn của vợ

Bình vội vàng về đào mộ vợ lên theo đúng lời thầy bói thì sốc ngất khi thấy trên người vợ đúng là có dấu tay bóp cổ của ai đó. Bình nhấc tay vợ lên thì thấy trong tay cô còn nắm chặt chiếc vòng tay.

Xem thêm
Từ khóa:   bí mật của vợ vợ bỏ con theo nhân tình vợ giả chết

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu