Trong lúc vợ say rượu không còn kiểm soát được, vô tình buông lời khiến chồng vội bế con đi xét nghiệm ADN

Tâm sự 02/01/2023 21:52

Sau nhiều cuộc điện thoại, đêm đó vợ anh cũng về nhà trong men rượu nồng nặc. Bế con trên tay, anh Minh mới dựng vợ dậy rồi nói chuyện nghiêm túc.

Anh là người Nam Định và lấy vợ Hà Nội. Nhà vợ anh giàu có nên trong ngày cưới đã cho 2 vợ chồng số tiền hồi môn cả tỷ đồng. Vì thế sau cưới, anh vay mượn thêm tiền của người thân gộp với số tiền hồi môn của vợ mua một căn nhà nhỏ.

Khi có nhà mới và sinh con nhỏ, vợ anh nghỉ hẳn việc ở cơ quan nhà nước để ở nhà chăm con. Song ở nhà chồng nuôi, vợ anh Hà chẳng chăm chút cho con cái, việc nhà mà lúc nào cũng đam mê cờ bạc. Có khi chị còn biến nhà thành nơi tụ tập của những người bạn lô đề. Điều này khiến cho đứa con trai hơn 3 tuổi của anh cứ đến giờ thông báo kết quả xổ số lại thuộc lòng các giải.

Nhiều lần anh Hà đã khuyên vợ dừng ngay những trò lô đề này lại nhưng cô ấy không chịu. Thậm chí, không muốn bị chồng chỉ trích quá nhiều, vợ anh còn nổi giận ôm con ra khỏi nhà sau khi 2 vợ chồng cãi vã. Sau nhiều cuộc điện thoại, đêm đó vợ anh cũng về nhà trong men rượu nồng nặc. Bế con trên tay, anh Minh mới dựng vợ dậy rồi nói chuyện nghiêm túc:

“Em làm vợ thì vừa vừa phải phải thôi, đừng vì lô đề mà ảnh hưởng đến con trai. Đấy em xem, con nhỏ xíu mà suốt ngày vanh vách, nói gì cũng nhắc tới mẹ lô đề”.

Trong lúc vợ say rượu không còn kiểm soát được, vô tình buông lời khiến chồng vội bế con đi xét nghiệm ADN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa nói xong thì cô vợ đang say hơi men của anh choàng dậy định giằng lấy con. Cô ấy còn lớn giọng:

“Nếu anh chán cô vợ cờ bạc này thì tôi đi, đừng gọi tôi về nữa. Thằng bé là con của riêng tôi, không phải con anh nên anh không phải lo lắng gì hết”.

Dù biết vợ nói chuyện trong lúc say nhưng anh Hà chết trân trước câu nói sơ ý của vợ. Anh nhớ lại, đã vài lần vợ chồng mâu thuẫn trước đó, vợ anh cũng buông lời y hệt. Đã vậy vài lần anh thấy thằng bé nhắc về chú Q nào đó – bạn cờ bạc của vợ hay mua cho bim bim, ô tô này kia cho con. Chột dạ, nghi ngờ đứa bé không phải con mình nên người đàn ông này đã bí mật bế con đến trung tâm để xét nghiệm.

Sau cuộc xét nghiệm, 7 ngày sau anh Hà nhận kết quả ADN trong tay. Khi thấy con trai thực sự là huyết thống của mình, ông bố này khóc rưng rức. Anh còn khẳng định sẽ về nhà thuyết phục vợ đi làm lại, từ bỏ lô đề bằng mọi giá để cùng chồng con xây dựng một gia đình hạnh phúc.

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