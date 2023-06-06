Top 4 điều đại kỵ trong 'chuyện giường chiếu', cứ cố chấp mắc phải coi chừng 'bỏ mạng như chơi'!

Nhiều cặp đôi vẫn vô tư có những thói quen này mà không biết rằng đây chính là những điều đại kỵ, sức khỏe ngày càng tuột dốc nếu cứ thực hiện trong 'ân ái'.

Khi vừa mới tắm xong

Khi tắm, nhất là tắm nước nóng, tuần hoàn máu trong cơ thể sẽ tăng nhanh, mạch máu dưới da sẽ mở ra. Sau tắm mà sinh hoạt tình dục ngay, các cơ quan sinh dục sẽ bị xung huyết và gia tăng gánh nặng cho tuần hoàn máu toàn thân, khiến cho hệ tuần hoàn máu bị mất cân bằng dẫn đến thiếu máu cục bộ và gây hậu quả nghiêm trọng.

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Vợ chồng ‘sinh hoạt’ quá nhiều

Sinh hoạt vợ chồng đòi hỏi sẽ mất rất nhiều năng lượng. Nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới tinh thần nếu hoạt động quá sức. Nếu kéo dài tình trạng này có thể dẫn tới lao lực hoặc không đạt được khoái cảm như mong muốn.

Quan hệ trong kỳ đèn đỏ

Trong thời kỳ “đèn đỏ”, cổ tử cung của phụ nữ thường mở rộng hơn bình thường. Nếu sinh hoạt vào thời gian này sẽ tạo điều kiện cho những loại vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Bởi vậy, tốt nhất là bạn không nên quan hệ vào thời kỳ đang "đèn đỏ".

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Vào thời kỳ đầu và thời kỳ cuối mang thai

Phải tránh hoạt động tình dục vào 3 tháng đầu của thai kỳ vì những kích thích lúc này sẽ làm cho tử cung co bóp dễ dẫn đến sảy thai, nhất là đối với những phụ nữ đã có tiền sử sảy thai.

2-3 tháng, đặc biệt là 30 ngày trước khi sinh cũng tuyệt đối không nên sinh hoạt vợ chồng. Nếu sinh hoạt lúc này, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào khoang chậu của người phụ nữ làm nhiễm trùng cơ quan sinh dục và có thể gây đẻ non.

Ảnh minh họa: Internet

Đám tang chồng vừa dứt, vô tình nghe thấy anh chồng 'bàn chuyện' với mẹ, tôi cười khinh khỉnh, vứt luôn khăn tang, đi thẳng về nhà mẹ đẻ Chồng không đưa tôi tiền tiêu vặt, nhưng anh vẫn quản tiền tiêu vặt của tôi. Lần đó, tôi biếu mẹ ruột 3 triệu khi bà bệnh, vậy mà chồng cũng hỏi vì sao không hỏi anh trước? Tôi lại thấy anh mua bao nhiêu thứ cho mẹ, có bao giờ anh hỏi tôi không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-4-ieu-ai-ky-trong-chuyen-giuong-chieu-cu-co-chap-mac-phai-coi-chung-bo-mang-nhu-choi-589386.html