Tốn công chuẩn bị cho đêm tân hôn nồng nàn, ai ngờ cả tiếng lăn lộn mà vẫn chưa làm ăn được gì, tôi thức trắng đêm vì bứt rứt, thất vọng khi biết bí mật về gã chồng sung sức

Tôi nhanh chóng nhận lời yêu của anh. Hồi ấy chúng tôi là cặp đôi được rất nhiều người ngưỡng mộ vì sự tương xứng về mọi mặt. Sự quan tâm, chiều chuộng của anh cộng thêm cái mác trưởng phòng khiến tôi luôn rất tự hào. Tôi biết, dù đã có bạn gái song anh vẫn là mục tiêu săn đón của rất nhiều cô nàng.

Ngày mới quen, vẻ ngoài đẹp trai, thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi của anh khiến tôi lập tức bị thu hút. Không những vậy, anh còn là người đàn ông rất tâm lý, luôn chiều chuộng tôi hết mực.

2 năm bên nhau, chúng tôi chưa từng to tiếng cãi vã. Anh luôn nhẹ nhàng mỗi khi tôi giận dỗi, thậm chí là cáu gắt. Anh luôn tôn trọng tôi, chưa khi nào ép buộc tôi phải làm điều gì, ngay cả chuyện ấy.

Tất nhiên, tôi cũng tự tin với vẻ ngoài và những gì mình có. Trải qua thời gian bên nhau, tôi càng tin rằng, tình cảm anh dành cho mình chẳng thể nào bị ai kia xen vào được.

Chúng tôi từng có nhiều chuyến du lịch cùng nhau song tôi vẫn giữ tấm thân trinh trắng cho tới tận đêm tân hôn. Quả thực nhiều lúc, không khí nóng bỏng tới mức bản thân tôi còn muốn "vượt rào" nhưng anh luôn có chừng mừng vì muốn giữ gìn cho tôi. Điều ấy càng làm tôi cảm động và thêm yêu người đàn ông biết suy nghĩ, có trách nhiệm như anh.

Ảnh minh họa: Internet

Và rồi, ngày mà chúng tôi mong chờ cũng đã đến. Vì hai chúng tôi khá tương xứng về mọi mặt nên nhận được sự ủng hộ từ cả hai phía gia đình. Đám cưới diễn ra linh đình trong sự chứng kiến và chúc phúc của tất thảy bạn bè, anh em. Những tưởng cả hai sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ nhất đời nhưng không, đó cũng là lúc tôi dần phát hiện về người chồng cao to vạm vỡ của mình.

Để chuẩn bị cho "lần đầu" thiêng liêng ấy, tôi đã lên mạng học tập trước một số bí kíp. Dù chưa có kinh nghiệm gì nhưng số lý thuyết ấy khiến tôi khá tự tin khi bước vào nhập cuộc. Thế nhưng khi thực sự "chiến đấu", anh phải hùng hục cả tiếng đồng hồ mà vẫn không sao làm được. Đêm hôm ấy, chúng tôi đã ngủ chay.

Tôi tự biện minh rằng hôm đó là do anh phải uống nhiều rượu tiếp khách nên mới vậy. Song tới chuyến đi trăng mật, tôi dần nhận ra sự thật phía sau vẻ cao to lực lưỡng kia khi phải tới đêm thứ ba tôi mới chính thức trở thành đàn bà.

Tiếng là vợ chồng son nhưng chuyện ấy của vợ chồng tôi như một cặp ông bà lão. Năm thì mười hoạ chồng tôi mới rờ đến người vợ. Trong khi tôi đang hừng hực tuổi xuân thì anh lại chỉ như làm cho có.

Sự nguội lạnh trong chuyện ấy khiến chúng tôi dần trở nên có khoảng cách dù anh vẫn là một người đàn ông tốt, hết sức chiều chuộng tôi. Được một thời gian, tôi thấy mình không thể kéo dài mãi tình trạng này nên đã quyết tâm tìm cách đánh thức "con hổ" bên trong thân hình vạm vỡ kia. Tôi không tin anh lại yếu sinh lý đến vậy.

Tôi hỏi han khắp nơi về những thực phẩm tăng cường sinh lý để nấu cho chồng ăn. Tôi cũng không tiếc tiền mua những thứ bổ nhất để bồi dưỡng cho anh. Song tất cả cố gắng như muối bỏ biển khi nó chỉ giúp anh “vụt sáng” đôi lần rồi lại tắt.

Ảnh minh họa: Internet

Vì đặc thù công việc có tính chất ngoại giao, tôi phải tiếp xúc và làm việc với rất nhiều khách hàng nước ngoài. Dù chồng tôi bị yếu sinh lý nhưng ngoài chuyện đó ra, anh vẫn là một người đàn ông rất tốt. Bởi vậy dù chán nản nhưng tôi vẫn chưa một lần nghĩ tới một mối quan hệ ngoài luồng cho đến ngày gặp người đàn ông đến từ Anh quốc ấy.

Trong hơi men chếnh choáng, tôi đã không thể kiềm chế nổi trước sự chủ động va chạm da thịt của người khách hàng kia. Tôi đủ tỉnh để biết rằng mình đang có những cảm xúc sai trái song sự rạo rực tôi chưa từng cảm nhận suốt một năm làm vợ kia khiến tôi không còn giữ nổi lý trí.

Tôi tặc lưỡi nhắm mắt đưa chân và tự nhủ, chỉ là tình một đêm thôi mà. Hôm đó, lần đầu tiên tôi được hưởng thứ cảm giác hạnh phúc khi làm đàn bà. Sự đê mê ấy khiến tôi lâng lâng dù khi đã về nhà.

Tự nhủ lòng tất cả đã chấm dứt sau cuộc tình một đêm đó, nhưng hiện tại khiến tôi không tin vào chính bản thân mình. Sau mỗi cuộc ân ái không cảm xúc với chồng, tôi đều nghĩ tới những phút giây thăng hoa ấy.

Tôi sợ rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ tôi sẽ phạm sai lầm tiếp mất. Nhưng tôi cũng không thể sống mãi theo kiểu "tình đồng chí" như này được. Đã 1 năm chúng tôi vẫn chẳng thể có con, rồi tương lai của hai đứa sẽ đi về đâu?