Cô hàng xóm quen thuộc từng ngóc ngách trong nhà tôi một cách kỳ lạ, quá nghi ngờ tôi lắp camera thì phát hiện việc làm lăng loàn của ả ta và chồng tôi

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 6 năm. Trước đây chúng tôi đi thuê nhà, nhưng hơn 1 năm trở lại đây, nhờ hai bên gia đình giúp đỡ cộng với làm ăn tích cóp được, vợ chồng tôi mua được một căn chung cư. Nơi chúng tôi sống quanh đó có 3,4 nhà sàn sàn bằng tuổi nhau nên chơi khá thân. Vào những dịp lễ, tết hoặc cuối tuần rảnh rang chúng tôi thường hay tụ tập để ăn uống. Tình cảm nhìn chung rất tốt đẹp.

Trận ốm nặng đó qua đi cũng là lúc tôi phải đứng trước một biến cố lớn trong đời. Tôi phát hiện chồng mình ngoại tình với cô hàng xóm bằng tuổi tôi. Họ vụng trộm với nhau một cách tài tình, tại chính căn nhà của tôi mà tôi không hề hay biết. Tất cả chỉ lộ ra khi tôi ốm nặng và nhờ cậy cô ta sang giúp mình một lúc.

Mọi thứ cứ trôi qua như thế cho tới cái ngày tôi ốm nặng. Hôm đó chồng tôi lại đi công tác đột xuất. Người mệt lả đi, không còn cách nào khác tôi đành điện thoại cho Hoa sang nhờ giúp tôi mua ít cháo và thuốc. Tầm này chỉ có Hoa là ở nhà vì cô ấy không phải đi làm.

Trong số họ có Hoa - người bằng tuổi tôi nhưng số sướng. Cô ấy đẹp, ăn nói dịu dàng, lấy chồng hơn tới 14 tuổi. Chồng cô ấy đi công tác suốt nên chỉ có hai mẹ con quanh quẩn ở nhà. Nhiều lúc cô ấy cũng hay tâm sự với tôi chuyện cô đơn, buồn tủi khi chồng đi vắng tối ngày. Tôi cũng chỉ biết động viên bạn vì mỗi nhà một cảnh. Như vợ chồng tôi được gần nhau nhưng kinh tế còn khó khăn, mua nhà cửa nợ nhiều nên hai đứa cũng mệt mỏi, lao vào làm bục mặt không đủ tiền trang trải.

Nghe tôi điện thoại nhờ vậy, Hoa tất tả sang ngay. Cô ấy sang giúp tôi chườm khăn ấm cho hạ sốt, sau đó sốt sắng đi mua cháo, mua thuốc. Trong khi tôi còn chưa kịp nói gì thì Hoa đã kéo cánh cửa phòng ngủ nhà tôi ra, lật phía sau và cầm chùm chìa khoá treo ở đó để ra ngoài. Cô ấy nói sẽ khoá tạm cửa để chạy đi mua, lát về tự mở để tôi không phải ra ngoài.

Hoa đi rồi mà đầu óc tôi bắt đầu rối bời. Hành động của cô ấy khiến tôi không thể không nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên Hoa vào phòng ngủ nhà tôi, vậy tại sao cô ấy lại biết chỗ treo chìa khoá kín của vợ chồng tôi? Cô ấy có vẻ như rất thạo nhà tôi thì phải? Từ chỗ lấy chìa khoá, chỗ để cặp lồng mua đồ... cô ấy đều tự mình lấy mà không cần tới sự chỉ dẫn của tôi. Nó khiến tôi bắt đầu phải đặt câu hỏi.

Ngày hôm sau trong lúc chồng còn chưa đi công tác về, tôi lén thuê thợ tới lắp camera vào nhà. Tất nhiên vị trí lắp nhỏ, kín nên tôi tin chồng tôi sẽ không phát hiện ra sự bất thường này. Khi làm điều đó tôi chỉ hi vọng mình nhầm...

Nào ngờ... đúng 2 hôm sau, khi chồng tôi đi công tác về, tôi lấy cớ việc công ty bận quá chưa về nhà ngay được, nên anh đã tự bắt xe về một mình. Ngồi ở chỗ làm theo dõi camera, tôi chết lặng khi thấy chồng mở cửa vào nhà chưa lâu thì cô hàng xóm cũng lẻn sang. Họ ôm ấp nhau như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Sau đó cả hai vào phòng ngủ của chúng tôi, trên chính chiếc giường vợ chồng tôi vẫn nằm để làm cái chuyện đáng xấu hổ đó. Họ quá khôn ngoan khi cặp kè với nhau ngay tại nhà. Bởi giờ đó đa phần cả chung cư đều đi làm, chẳng có ai phát hiện ra. Nhà lại cạnh nhau, chỉ vài bước chân là sang tới nơi. Người thân thì có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ họ lại dám cả gan ngoại tình ngay ở nhà như thế. Bởi vậy, họ ngang nhiên cặp kè mà không ai hay biết.

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Tôi trở về giữa cái lúc cả hai còn đang mê đắm bên nhau. Họ sợ hãi và hoảng hốt. Cô ta quỳ gối cầu xin tôi tha thứ nếu không cô ta sẽ bị chồng trừng phạt. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi hỏi chồng mình lựa chọn ai? Tôi hay cô nhân tình đó. Tất nhiên, anh không bao giờ dám rời bỏ tôi.

Vậy là tôi quyết định rao bán căn hộ đó, hai vợ chồng đi thuê trọ trong lúc chờ mua căn hộ khác. Lần này tôi sẽ tha thứ cho chồng để làm lại với hy vọng giữ cho con một tổ ấm. Chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai tôi bỏ qua nếu anh ta tái phạm.

Còn về phần Hoa, tôi gửi cho chồng cô ra đoạn clip trích từ camera để anh ta biết và tự lo lấy cuộc hôn nhân cũng như cô vợ của mình. Tôi không quan tâm Hoa có bị chồng bỏ hay không vì dù sao mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, nhất là với kẻ được chồng nuôi sung sướng vẫn đang tâm đi ngoại tình như Hoa.