Bị ép hôn với 'bà cô già', ai ngờ đêm tân hôn nồng nàn đến tê tái, hôm sau ngủ dậy càng hoảng khi thấy vệt đỏ này trên ga trải giường

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy tên An, công bằng mà nói ngoài chuyện tuổi tác thì An dường như không có điểm nào để chê. Ngoại hình chẳng quá xinh đẹp song càng nhìn càng thấy duyên dáng. An có công việc ổn định, học thức tốt, tính cách điềm đạm dễ mến.

Thú thật tôi là đàn ông hiện đại nhưng sâu thẳm bên trong thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường trần tục mà thôi. Từng ấy tuổi không biết An đã trải qua bao nhiêu mối tình, người yêu cũ xếp hàng dài cả mấy cây số rồi cũng nên. Tôi không quan tâm trinh tiết nhưng quá nhiều người tình thì cũng là một vấn đề. Ngoài ra thì chuyện con cái sinh đẻ cũng là cả một vấn đề. Hiện nay tình trạng vô sinh khá cao do việc quan hệ bừa bãi trước hôn nhân. An lại từng ấy tuổi rồi, liệu mang thai có còn dễ dàng nữa không?

Tuy vậy bà tôi cứ hết lời khen An nên cuối cùng tôi đã tặc lưỡi cầu hôn cô ấy. Đám cưới của hai đứa nhanh chóng được tổ chức trong sự mừng rỡ của gia đình đôi bên, nhìn bà nội cười mãn nguyện tôi thấy thôi thì cũng đáng. Dù cho lũ bạn tôi đều há hốc kinh hãi khi bao gái trẻ gái đẹp vây quanh tôi không chọn lại đi lấy một cô nàng đã 35 tuổi!

Đêm tân hôn tôi với An mới là lần đầu tiên cùng nhau. Lâu không gần gũi phụ nữ, tôi có chút không làm chủ được cảm xúc của mình. Lại nghĩ An đã thừa kinh nghiệm nên cũng chẳng cần phải nhẹ nhàng quá. Trong lúc ân ái tôi đã thấy có điều là lạ ở vợ nhưng lại gạt ngay ý nghĩ đó đi. Sau khi xong việc tôi mệt mỏi ôm vợ ngủ, cả ngày đã quay cuồng với tiệc cưới rồi.

Sáng hôm sau lúc tôi dậy thì An đã rời khỏi giường đi làm bữa sáng. Tôi lật chăn ra và tá hỏa phát hiện một vệt máu đỏ trên chiếc ga trải giường trắng tinh. Dấu hiệu này cùng với cảm giác khác lạ đêm qua khiến tôi ngơ ngẩn không thể tin nổi. An vẫn còn vẹn nguyên khi đến với tôi ư?

- Thực ra em không định lấy chồng, từ nhỏ chỉ thích học với đọc sách, sau này ra trường cũng chỉ thích công việc, không có hứng thú với đàn ông. Nhưng mà bố mẹ giục giã quá, hơn nữa em với bà anh lại quen biết từ trước, nghe bà khen cháu trai quá trời nên em đành tặc lưỡi… Thôi cứ lấy, không hợp thì ly hôn, lại sống 1 mình cho thảnh thơi, lúc ấy chẳng ai giục giã chuyện kết hôn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

An nhoẻn cười trả lời cho thắc mắc của tôi khi hai đứa ngồi ăn sáng. Nhìn bát phở bò thơm nức trước mặt, tôi nghe đến 2 chữ ly hôn mà giật mình đánh thót. Người phụ nữ như An tôi phải giữ cho thật chặt, sao có chuyện ly hôn được.

Ăn xong tôi xung phong đi rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, cũng vội vã lột ga giường đi giặt. Trong lòng hân hoan hạnh phúc mơ về tương lai gia đình hạnh phúc của hai đứa. Một gã đàn ông 35 tuổi mãi chẳng tìm được đối tượng ưng ý, một người phụ nữ 36 tuổi không mặn mà chuyện yêu đương, kết hôn - cảm ơn bà nội và duyên trời đã đưa chúng tôi lại gần bên nhau!