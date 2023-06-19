Tôi thà mang danh một đời chồng còn hơn tiếp tục làm đám cưới với kẻ bạc tình bạc nghĩa, ruồng rẫy con thơ

Tôi trả mic và xuống sân khấu, kéo người nhà mình về. Lúc trên xe, tôi mới khóc cho hả lòng hả dạ.

Tôi không dám nhận mình là người quyết đoán. Nhưng trong những lúc cần thiết, tôi đủ bình tĩnh để có thể tự mình đối phó với mọi chuyện, nhất định không để bản thân trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác. Tôi năm nay 30 tuổi, ở quê tôi con gái tuổi này là quá lứa lỡ thì. Thú thật nếu không vì bị bố mẹ thúc ép, tôi đã chẳng kết hôn khi mới gặp gỡ được vài lần. Lúc quyết định kết hôn, tôi cũng dặn lòng phải tin vào sự sắp đặt của bố mẹ. Vì theo như bố mẹ tôi nói, ông bà có tuổi, mắt nhìn đời cũng tinh tường hơn đứa con gái trẻ như tôi.

Trước khi cưới, tôi đã thấy người mà mình sắp lấy quả thật có nhiều điều kỳ lạ. Ở bên ngoài, anh ta khá hướng ngoại, lại kiếm ra tiền nhưng 35 tuổi vẫn chưa kết hôn thì thật khó hiểu. Đã vậy lúc đi chụp ảnh cưới và cả lúc lên kế hoạch chuẩn bị thì lại tỏ ý không muốn đám cưới rình rang. Trước khi cưới, tôi đã thấy người mà mình sắp lấy quả thật có nhiều điều kỳ lạ. Ảnh minh họa: Internet Hôm ấy khi chúng tôi đang chụp ảnh cưới, bỗng có một người phụ nữ dắt con đi vào. Chồng tôi vừa nhìn thấy liền kéo tôi và thợ chụp ảnh ra về. Tôi thắc mắc thì chồng nói có việc đột xuất từ phía công ty gọi.

Đỉnh điểm là ngày chúng tôi tổ chức đám cưới. Khi MC đang hoạt náo cho hội hôn sôi động, người phụ nữ ấy lại dẫn con đến. Lần này chị ta khóc từ ngoài đến lúc bước vào. Chị ta nức nở: “Anh ruồng rẫy mẹ con tôi chỉ vì con bé là con gái. Bây giờ lại ngồi đây ung dung lấy vợ mới à”. Bố tôi tối sầm mặt, bản thân tôi là vợ cũng sốc lắm chứ. Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu rồi lấy mic từ phía MC tuyên bố: “Mời chị lên sân khấu, tôi xin tác hợp cho 2 anh chị. Tôi trả anh ấy cho chị, chị muốn làm gì thì làm”. Khi MC đang hoạt náo cho hội hôn sôi động, người phụ nữ ấy lại dẫn con đến. Ảnh minh họa: Internet Rồi tôi trả mic và xuống sân khấu, kéo người nhà mình về. Lúc trên xe, tôi mới khóc cho hả lòng hả dạ. Cũng tại tôi, dù nghe bố mẹ cũng phải tìm hiểu kỹ càng. Nhất là khi thấy anh ta có vấn đề. Sau hôm đó, chồng tôi vẫn gọi về. Anh ta thừa nhận mình đã thiếu trách nhiệm với con gái và hứa sẽ giải quyết êm xuôi. Nhưng tôi không chấp nhận. Dù anh ta nói gì đi chăng nữa, tiền cũng không phải cách duy nhất giải quyết vấn đề. Tôi đã gửi đơn cho anh ta, đợi anh ta ký đơn, chúng tôi sẽ chính thức không còn là vợ chồng. Với tôi, thà mang tiếng một đời chồng còn hơn sống với người đàn ông không có đạo đức.

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