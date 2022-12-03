Xin thẳng thắn thú nhận rằng cách đây nửa năm tôi đã ngoại tình. Anh ấy có vợ con đề huề, tôi cũng đã có chồng và một đứa con nhỏ. Nhưng chồng tôi vô tâm đi miết tối ngày, không để ý gì đến vợ con. Anh ấy nói đi làm ăn, quan hệ giao lưu tìm cơ hội nhưng thành công thì chẳng thấy đâu. Chỉ biết tôi luôn phải vò võ một mình ngày này qua tháng khác.

Cuộc đời tôi cho đến giờ phút này thật sự tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Tôi không dám biện minh cho mình bất kỳ điều gì nhưng tình huống hiện tại oái oăm tới mức không biết phải quyết định ra sao.

Anh ấy nói vợ đẻ được một đứa con xong thì vứt cho người giúp việc, bỏ bê chồng con để phấn đấu sự nghiệp. Dù thu nhập của anh ấy không hề thấp nhưng nói mãi mà vợ chẳng nghe. Anh rất chán nản, chỉ cần một người phụ nữ dịu dàng, săn sóc, thắp lửa gia đình thôi.

Tình cờ gặp anh ấy trong một lần đi dự sinh nhật bạn, tối đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Cảm nhận sự Sự ấm áp dịu dàng từ người đàn ông đó khiến tôi rung động. Sau hôm ấy chúng tôi nhắn tin, gọi điện liên lạc thường xuyên hơn.

Đồng cảm với cảnh đều cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, tôi và anh đã lao vào nhau lúc nào không hay. Từ khi có anh, tôi thấy cuộc đời tươi vui và có ý nghĩa hơn nhiều. Không quan tâm tới chuyện chồng về sớm hay muộn, ở nhà hay đi vắng. Chỉ mong được hẹn hò với anh và thích thú cười vui mỗi khi trò chuyện với người tình.

Cho đến cái ngày hôm ấy, chồng im lặng chìa ra trước mặt tôi xấp ảnh ghi lại cảnh tôi và người tình vào khách sạn. Tôi sợ hãi bủn rủn cả chân tay.

Nếu chuyện vỡ lở ra, cuộc hôn nhân của tôi sẽ chấm dứt, tôi mang tiếng ngoại tình bị chồng bỏ, con tôi phải xấu hổ về mẹ, bố mẹ tôi phải ê mặt với thiên hạ vì con gái. Tôi quỳ sụp xuống chân chồng lạy lục xin anh tha thứ. Hứa sẽ làm mọi thứ chỉ cần anh đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng phản ứng của chồng lại trái ngược hoàn toàn với những gì tôi suy đoán. Thấy vợ quỳ sụp xuống, anh lập tức cúi người nâng tôi dậy rồi cười tươi rói:

- Trời ơi sao em lại nói như vậy. Anh không trách gì em cả đâu. Là do anh có lỗi với em, không quan tâm đến vợ nên em mới yếu lòng tìm đến người đàn ông khác. Anh tha thứ cho em, em vẫn là vợ anh danh chính ngôn thuận, vẫn là mẹ của con gái anh không thay đổi!

Tôi há hốc vì kinh ngạc, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Cho dù là người đàn ông hiền lành và yêu vợ tới mức nào thì cư xử thế này khi biết vợ ngoại tình cũng quá hoang đường.

Và rồi những lời anh nói tiếp sau đó đã khiến tôi muốn ngã quỵ:

- Em cứ tiếp tục hẹn hò với anh ta nhé, dù sao thì anh ta cũng giàu có như vậy, sau này nếu em và anh ta thành đôi chỉ cần cho anh 1 tỷ là được. Chẳng giấu gì em, anh cũng người ở bên ngoài, cũng muốn ly hôn từ lâu rồi mà chưa có lý do gì. Giờ như vậy cũng tốt, em vừa có người mới, lại có thể giúp anh làm ăn. Vẹn cả đôi đường.

Tôi chết lặng không thể nói được gì nữa. Tôi biết mình đã gây ra sai lầm lớn nhưng có phải chồng tôi khao khát thành công tới mức méo mó rồi hay không?

Từ hôm đó đến nay đã là 2 tuần tôi chưa dám gặp người tình thêm lần nào. Cũng chưa nói với anh ấy rằng chồng tôi đã biết chuyện, chỉ bảo dạo này tôi bận bịu không có thời gian liên lạc gặp gỡ.

Kinh khủng hơn cả là chồng tôi sốt sắng hỏi han, giục giã, bảo tôi mau chóng liên lạc với người tình để hẹn gặp đi. Chồng còn còn dạy tôi cách làm sao để anh ta bỏ vợ.

Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi sợ quá không ăn không ngủ được. Không làm theo lời chồng thì chắc chắn là anh ta đời nào để tôi yên. Vì anh ta đang nắm đằng chuôi và có thể hủy hoại danh dự, mọi thứ của tôi trong phút chốc.

Nhưng làm theo lời chồng thì thì liệu có ổn không? Tống tiền người khác rõ ràng là phạm pháp. Chồng tôi khát tiền đến mức điên rồi. Hay thực sự đây chỉ là kế sách để trả thù việc tôi đã ngoại tình. Càng nghĩ càng đáng sợ, sao tôi có thể yêu và cưới một kẻ mưu mô như anh ta được chứ.