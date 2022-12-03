Người chồng chung sống 9 năm nay đã về nhà quăng vào mặt tôi mớ lời lẽ như vậy khi anh ta muốn bỏ vợ con để theo cô bồ trẻ đẹp. Ừ thì làm sao tôi níu giữ được người muốn ra đi. Chẳng qua thương con, muốn chúng nó có một gia đình đủ đầy nên tôi cũng gắng gượng thuyết phục một lần, hy vọng anh ta hồi tâm chuyển ý.

"Tôi không còn tình cảm với cô nữa, ly hôn là con đường duy nhất. Cố chấp níu kéo một người đàn ông không còn yêu mình, cô có lòng tự trọng không thế?”

Tôi và chồng liền đến trước mặt mẹ chồng thông báo với bà về quyết định ly hôn. “Cô ấy vui vẻ đồng ý rồi mẹ ạ, không phải con ép uổng gì đâu”, chồng sợ tôi cậy nhờ mẹ chồng đứng ra bênh vực nên vội chặn trước. Tôi cũng gật đầu: “Vâng chúng con đồng thuận ly hôn mẹ ạ”.

Vậy mà anh ta lại vì một người đàn bà chẳng ra gì, chỉ biết nhìn vào ví tiền của anh ta để rồi về nhà ruồng rẫy vợ con. Tôi tức mình lớn tiếng nói với anh ta như vậy thì nhận được một cái tát như trời giáng cùng lời đuổi đi cạn tình cạn nghĩa. Đã đến nước này thì tôi còn níu giữ hôn nhân làm gì. Tôi quyết định giải thoát cho anh ta cũng là giải thoát cho bản thân mình.

“Anh định bỏ vợ để cưới cái con bé mà anh cặp kè gần năm nay ấy hả?”, mẹ chồng tôi đủng đỉnh hỏi con trai.

“Vâng cô ấy tốt lắm mẹ ạ. Cô ấy chắc chắn sẽ hiếu thảo với mẹ, mẹ cứ yên tâm. Vợ chồng chúng con đã hết tình cảm, có sống tiếp cũng chỉ dày vò nhau mà thôi”, chồng tôi cười tươi khi được mẹ hỏi đến người tình.

Mẹ chồng tôi im lặng một lúc, sau đó bà chẳng nói chẳng rằng bước vào phòng ngủ của vợ chồng tôi. Lúc trở ra trên tay bà cầm theo một túi hành lý to tướng. Bà quăng bịch xuống trước mặt con trai rồi thản nhiên tuyên bố: “Ừ đấy, mẹ đồng ý cho mày ly hôn vợ lấy nó”.

Tôi và chồng tròn mắt nhìn hành động bất ngờ của bà. Nếu bà đồng ý cho con trai bỏ vợ cưới bồ thì người phải rời đi là 4 mẹ con tôi mới đúng chứ nhỉ? Chồng tôi sẽ rước vợ mới về đây chung sống và bà sẽ được con dâu mới phụng dưỡng cơ mà! Có vẻ chồng cũng có thắc mắc y hệt tôi, anh nhìn mẹ la lên: “Mẹ! ý mẹ là thế nào?”.

“Tao không bao giờ chấp nhận để hạng đàn bà trơ tráo ấy về làm con dâu tao. Mày muốn bỏ vợ thì phải ra khỏi nhà này và tay không mà đi. Tất cả tài sản đất đai mà tao và bố mày làm ra, tao sẽ để hết cho 3 đứa cháu nội, mày không được một xu nào cả. Bốn mẹ con nó cũng sẽ ở lại đây với tao”, mẹ chồng tôi cười thản nhiên với con trai.

Tôi sững sờ không nghĩ bà làm vậy. Chồng tôi thì mặt cắt không còn giọt máu, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của mẹ, anh ta không dám nài nỉ gì thêm. Có lẽ chồng tôi giận dỗi mẹ nên ngay sau đó anh ta đã xách đồ đi thẳng. Mẹ chồng bảo tôi đừng bận lòng suy nghĩ, cứ ở lại đây với bà mà nuôi con. Tôi cảm kích mẹ chồng vô cùng, bà đã đứng ra bảo vệ 3 mẹ con tôi đồng thời kiên quyết giữ lại cho các cháu quyền lợi của chúng. Có một người chồng tệ bạc không ra gì nhưng may mắn được người mẹ chồng như bà cũng khiến tôi thỏa mãn rồi.

Tôi ở lại cùng mẹ chồng như thế được 3 tháng thì chồng tôi đột ngột quay về quỵ lụy xin tôi tha thứ. Anh ta bảo rằng đã hối hận lắm rồi khi nhận ra cô người tình kia chỉ nhắm vào tài sản của mình. Lúc nghe tin chồng tôi phải tay trắng ra khỏi nhà, toàn bộ của cải để lại cho các con thì cô ta lập tức lạnh nhạt dần. Đến gần đây thậm chí còn công khai quen người mới và đá anh ta không thương tiếc.

Nhận ra bộ mặt thật của người tình, chồng mới nhớ đến người vợ lâu năm và gia đình, lập tức quay về xin tôi tha thứ. Mẹ chồng lúc này lại khuyên tôi bỏ qua cho anh ta vì đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Tôi khó xử quá, trong lòng vẫn hận anh ta đối xử bạc bẽo với mình nhưng lại nể tình mẹ chồng và không muốn các con sống trong cảnh gia đình thiếu trọn vẹn. Tôi nên quyết định thế nào đây?