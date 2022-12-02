Cô ta dứt khoát chia tay chồng tôi để đến với một người đàn ông khác giàu có hơn, 2 năm sau cô ta mặt dày ra điều kiện này với ông xã tôi

Nghe chồng kể, anh và em gái ấy yêu nhau khoảng hơn một năm. Đó mối tình đầu của chồng tôi, nên lúc ấy anh yêu em gái đó rất nhiều, kiểu như thế giới của anh chỉ có mình cô ta vậy. Về phía cô ta, lúc đầu cũng mặn nồng nhưng sau một thời gian thì lạnh nhạt dần, có lẽ là mới bước chân ra xã hội thấy nhiều thứ mới mẻ, hấp dẫn hơn nên nhanh chán anh.

Năm nay tôi 31 tuổi rồi, hai vợ chồng lấy nhau được hơn một năm và hiện tại tôi đang mang thai hơn 7 tháng. Một ngày đẹp trời cách đây vài hôm, người yêu cũ của chồng tôi bỗng nhắn tin tới bắt anh thực hiện lời hứa năm nào. Nói thật, nếu không gặp phải tình huống này mà chỉ nghe người khác kể lại tôi cũng không tin đâu, vì không nghĩ lại có người “kỳ lạ” đến mức khó hiểu như vậy đấy.

Sau một thời gian, cô ta dứt khoát chia tay chồng tôi để đến với một người đàn ông khác giàu có hơn. Vì là người sống tình cảm, nặng tình nên ngày đó chồng tôi đã níu kéo rất nhiều nhưng cô ta vẫn quyết tâm “dứt áo ra đi”. Cuộc tình đó kết thúc năm cô ta vừa tròn 20 tuổi.

Khoảng một năm sau khi kết thúc mối tình đầu, anh và tôi gặp nhau. Khi đó anh là nhân viên thuộc công ty đối tác của công ty tôi. Mới đầu tôi rất ghét anh vì tính cách lạnh lùng, khó chịu, khó ưa. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi mới phát hiện ra anh rất ấm áp, tình cảm, nhẹ nhàng và thế là tôi quyết định tán tỉnh anh.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi hơn anh 2 tuổi nên cuộc “tấn công” này khá khó, nhiều khi tôi có ý định bỏ cuộc rồi nhưng nghĩ lại thấy không nỡ nên tiếp tục. Phải mất gần một năm tôi mới “cưa đổ” anh, phần vì anh hơi ngại chuyện tuổi tác, phần vì anh vẫn còn đang suy sụp trong mối tình đầu và chẳng dám yêu ai nữa.

Yêu nhau được 3 năm anh cầu hôn tôi, thế là tôi “chốt” ngay vì lúc đó tôi đã 29 tuổi đầu rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu. Sau khi kết hôn, càng ngày tôi càng yêu chồng nhiều hơn. Anh luôn lo lắng, chăm sóc cho tôi từng li từng tí một, nên dù anh ít khi lãng mạn nhưng tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người chồng như anh.

Cách đây mấy hôm, “bão” bỗng kéo đến nhà tôi. Mối tình đầu năm xưa của chồng bỗng nhắn tin, gọi điện tới đòi quay lại, muốn lấy anh làm chồng, muốn cho anh một gia đình nhỏ hạnh phúc như lời hứa năm 20 tuổi.

- Anh còn đợi em chứ? Giờ em đã đủ trưởng thành để biết được anh là điều quý giá nhất trong đời em. Em muốn quay lại tìm anh, cùng anh thực hiện lời hứa năm ấy.

Đọc những dòng tin nhắn ấy, chồng tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn cười, nhưng cũng nhắn lại trêu chọc:

- Xin lỗi em, lời hứa nào nhỉ? Tất cả kỷ niệm với em anh không nhớ gì nữa cả, anh chỉ hứa với vợ anh là tí nữa đi chợ, mua món gà hầm về cho vợ ăn dưỡng thai thôi. Còn lời hứa gì đó của em thì kêu anh chàng đại gia em theo năm nào thực hiện đi nhé, chứ bây giờ anh bận chăm vợ rồi em à.

Sau đó em ấy lại gửi tới một tin nhắn dài dằng dặc, nhưng chồng tôi không thèm đọc nữa mà đưa điện thoại cho tôi nhờ xử lý hộ: “Vợ giải quyết nhanh gọn hộ anh với, anh đi chợ mua đồ ngon về tẩm bổ cho hai mẹ con nhé. Người đâu mà mặt dày ghê, chia tay mấy năm trời rồi bây giờ còn nhắn tin đòi quay lại, chịu thua”.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng đến “cạn lời” với trường hợp này. Trên mạng xã hội vợ chồng tôi thường xuyên đăng ảnh cùng nhau, trong đó có cả ảnh đám cưới, ảnh tôi mang thai,… vậy mà em ấy vẫn nhắn tin đòi quay lại với chồng tôi được, không hiểu cô ta nghĩ gì trong đầu mà làm vậy nữa. Tôi không muốn phí lời với cô ta nên thẳng thừng chặn hết mọi liên lạc luôn.