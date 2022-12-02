Hoang mang trước lời nói, thái độ của cô gái trẻ kia, tôi cố giữ bình tĩnh, mỉm cười hỏi cô ta có gì dám khẳng định đứa bé kia là con của chồng tôi? Hình như ả đã chuẩn bị tất cả nên đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm huyết thống kèm với đó là những tấm ảnh thân mật của 2 người

Hôn nhân là nơi có hàng tỷ thứ có thể phát sinh, buông thì dễ mà giữ thì khó. Cuộc hôn nhân 17 năm của tôi cũng vậy. Vợ chồng tôi đã có 2 cậu con trai, đứa học lớp 10, đứa học lớp 8. Trẻ con ở cái tuổi dậy thì, ẩm ương nên cũng khó bảo. Thật may tôi đã nghiêm khắc với chúng từ nhỏ. Còn chồng tôi cứ mải lao đầu vào công việc, chẳng quan tâm tôi lo việc nhà con cái như thế nào. Hai tính cách trái ngược, lại có thể ở bên nhau lâu bền được, nhiều khi tôi thấy cũng lạ. Vì tôi ưa lãng mạn, nhẹ nhàng còn chồng thì cộc cằn, khô khan. Chúng tôi tâm sự có, mâu thuẫn, cãi vã cũng có. Nhưng người nhịn là tôi, bởi anh luôn cho rằng mình đúng. Tôi biết cãi nhau với chồng là điều không bao giờ anh nhận mình sai, nhờ vậy mà tôi có thể giữ gìn cuộc hôn nhân 17 năm này.

Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng mọi sự yên bình trong gia đình tôi bị xáo trộn bởi một cô gái lạ. Một buổi sáng cuối tuần chủ nhật, vừa dọn dẹp xong nhà bếp có người bấm chuông cổng inh ỏi. Là một cô gái còn khá trẻ, bụng bầu đã lộ rõ. Cô ta đi vào nhà tôi một cách điềm nhiên như thể đây vốn dĩ là nhà ả rồi. Nhìn ngó ngang dọc, ả ngồi vào ghế sofa vô tư tuyên bố: "Tôi là bồ của chồng chị. Tôi đến đây đòi bố cho con tôi, căn nhà này cũng là của chồng tôi thôi. Chị có thể ở lại làm giúp việc cho chúng tôi!". Hoang mang trước lời nói, thái độ của cô gái trẻ kia, tôi cố giữ bình tĩnh, mỉm cười hỏi cô ta có gì dám khẳng định đứa bé kia là con của chồng tôi? Hình như ả đã chuẩn bị tất cả nên đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm huyết thống kèm với đó là những tấm ảnh thân mật của 2 người. Tin đây là sự thật, tôi có phần hơi sốc vì ông chồng thô kệch của mình cũng biết theo người ta ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet Ngẩn người suy nghĩ, tôi vui vẻ đồng ý để cô ta ở lại, sẵn sàng nhường lại chức "vợ" cho ả và xuống làm giúp việc. Mời tiểu tam vào phòng vợ chồng tôi nghỉ ngơi, đợi chồng tôi về. Ả vào ngay với gương mặt sắc sảo, coi thường người khác. Giới thiệu qua với tình địch về các phòng, khu vệ sinh, ả đuổi tôi đi để mình tận hưởng cảm giác làm bà chủ. Vậy mà tôi vừa ra ngoài phòng khách được 15 phút thì cô ta đi vội ra, miệng chu chéo: "Cô lừa tôi, cô gạt đống của nợ đó cho tôi à? Bảo sao cô nhường chồng dễ thế. Tờ giấy vay nợ 600 triệu của anh Tuấn (chồng tôi) tôi đã đọc được hết cả rồi. Con này đâu có ngu đi rước nợ chứ. Tôi trả chồng cho cô đấy. Tưởng mánh lớn ai dè thứ lởm". Cô ta tức tốc bỏ đi trong cơn bực tức, chồng tôi vừa về nghe thấy tất cả, anh ú ớ không nói được gì khi bồ lật mặt nhanh như thế. Còn tôi im lặng chẳng trách mắng anh một lời khiến anh run cầm cập. Giấy vay nợ kia là khoản vay chồng tôi làm ăn, sớm muộn cũng trả hết thôi. Vậy mà ả vừa nhìn thấy đã chạy mất dép. Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn im lặng còn chồng liên tục xin lỗi. Theo mọi người tôi nên làm gì với người chồng phản bội đây?

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