Nghi ngờ chồng tôi lập quỹ đen để 'nuôi bồ nhí' ở ngoài, tôi quyết định hỏi thẳng thì nhận được câu trả lời khiến tôi khóc nấc

Sáng hôm sau chồng vừa tỉnh dậy tôi đã hỏi ngay lập tức. Ban đầu anh còn chối, nói rằng đó là số tiền mà sếp anh gửi, sau tôi dọa sẽ sang tận nhà sếp anh để hỏi anh mới khai ra là tiền của anh.

Chúng tôi cưới nhau đã được 3 năm. Lương của tôi 5 triệu, anh ấy 8 triệu, chắt bóp mãi cũng chỉ đủ chi tiêu, lúc đủ lúc thiếu. Thường thì anh ấy đưa tôi 5 triệu còn 3 triệu giữ lại tiêu vặt. Nhưng từ khi sinh con thì mọi khoản chi tiêu tăng vọt lên, tôi buộc phải đề nghị chồng đưa toàn bộ lương cho tôi quản, mỗi ngày tôi đưa lại anh ấy mấy chục ngàn để tiêu vặt, đổ xăng, chiều về lại lục ví chồng xem còn thừa đồng nào không thì thu lại. Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi tuy không giầu nhưng khá đẹp trai, tôi luôn lo sợ mình xuống mã sẽ bị cô nào “vợt” mất, vì thế, ngoài việc quản lý hết tiền của chồng vì lý cho chi tiêu, tôi còn nghĩ đó là cách để giữ chồng. Đàn ông vốn sỹ diện, không có tiền đồ dám đi đâu. Tôi yên tâm hơn khi chồng ra khỏi nhà mà ví rỗng.

Hôm đi chơi cùng cơ quan của chồng, tôi thấy nhiều đồng nghiệp nữ của anh rất trẻ, lại hay trêu ghẹo, tôi bỗng đâm lo. Tôi làm quen với cô kế toán và thân thiết với cô ấy như hai chị em. Thu nhập của chồng tôi có gì, cô ấy đều nói cho tôi biết. Hóa ra thỉnh thoảng cơ quan có những khoản “ngoài lương” nhưng chồng không đưa cho tôi. Vì chuyện này mà tôi giận anh ấy đến nỗi anh ấy thề sẽ đưa cho tôi tất cả số lương lẫn số “lậu”. Đến lúc này, tôi mới hoàn toàn yên tâm về chồng. Thế mà hôm ấy khi chồng đi về muộn, say rượu, tôi mới lục điện thoại để kiểm tra thì thấy cái tin nhắn này. Rõ ràng là chồng tôi đã lập một tài khoản ngân hàng khác để lưu giữ số tiền này, chắc vì say nên quên xóa tin nhắn.



Ảnh minh họa: Internet Cả đêm tôi không ngủ được, càng nghĩ càng thấy chồng tôi thật tệ. Tôi phải lo chắt chiu từng đồng cho gia đình, cố gắng lắm mỗi tháng cũng chỉ tiết kiệm được vài trăm quỹ đen ngàn để phòng khi có việc, vậy mà anh ta sở hữu số tiền lớn như thế cũng không khai báo với vợ. Phải chăng chồng tôi lập quỹ đen để “nuôi bồ nhí” ở ngoài? Anh đẹp trai thế kia, lại có tiền trong ví thì chắc gì đã chung thủy với vợ? Sáng hôm sau chồng vừa tỉnh dậy tôi đã hỏi ngay lập tức. Ban đầu anh còn chối, nói rằng đó là số tiền mà sếp anh gửi, sau tôi dọa sẽ sang tận nhà sếp anh để hỏi anh mới khai ra là tiền của anh. Số tiền đó anh nhận làm thêm ở ngoài. Anh giữ lại để sau này gia đình có chuyện gì còn lo được. Là đàn ông không có tiền trong túi thì nhỡ xảy ra việc lớn thì biết làm sao. Tôi đòi anh “nộp” hết tiền cho tôi nhưng anh nhất quyết không chịu, thậm chí còn gắt lên và cho rằng tôi quá đáng. Tôi rất ấm ức vì chuyện này. Mỗi khi chồng ra khỏi nhà là trong đầu tôi nghĩ đủ thứ chuyện. Đẹp trai, có tiền, liệu tôi có giữ được chồng nữa không? Tôi bất an và trầm cảm khi biết chồng có quỹ đen.

Con đau nằm trong bệnh viện, tôi còn nghĩ là do anh đang bận công việc nên không nghe điện thoại, sự thật sau đó khiến tôi chết lặng trước sự thật về người chồng khốn nạn của mình Tuy vẫn chưa ăn gì, nhưng tôi không thấy đói, chỉ cảm thấy trong người bồn chồn không yên. Chắc là do tôi lo lắng cho con quá rồi. Về phía Tú, anh vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện lại cho tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ, có lẽ Tú đang bận tiếp khách hàng rồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-ngo-chong-toi-lap-quy-den-de-nuoi-bo-nhi-o-ngoai-toi-quyet-dinh-hoi-thang-thi-nhan-duoc-cau-tra-loi-khien-toi-khoc-nac-530658.html