Yêu nhau được vài tháng thì anh ta rủ rê tôi đi nhà nghỉ, sau lần đó tôi đau đớn phát hiện người yêu mình còn ngoại tình, đến đánh ghen thì câu nói của hắn khiến tôi tức không nói thành lời

Tâm sự 02/12/2022 06:10

Nhưng không hiểu sao sau lần đó, anh ta có vẻ ít quan tâm đến tôi hơn. Những cuộc đi chơi cũng đều là vào nhà nghỉ rồi về.

Cuộc sống ở thành phố khác ở quê tôi quá. Lên đây tôi vừa đi làm thêm vừa đi học. Tôi quen anh ở chỗ làm thêm, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, đang là sinh viên đại học năm cuối. Anh là người được chủ quán quý trọng nhất vì khả năng hoạt ngôn, điển hình và biết cách lấy lòng khách hàng. Mỗi tháng, doanh thu của anh cũng cao nhất cửa hàng.

Yêu nhau được vài tháng thì anh ta rủ rê tôi đi nhà nghỉ, sau lần đó tôi đau đớn phát hiện người yêu mình còn ngoại tình, đến đánh ghen thì câu nói của hắn khiến tôi tức không nói thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi yêu anh ta từ lúc nào mà chính bản thân mình cũng không biết nữa. Chỉ biết nếu như hôm nào vắng anh, tôi sẽ bần thần, không làm được gì hết. Lâu dần, mấy người ở cửa hàng cũng nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh. Và chính tôi đã chủ động tỏ tình trước. Khi anh gật đầu, tôi mừng đến phát khóc.

Chúng tôi yêu nhau được vài tháng thì anh rủ rê em đi nhà nghỉ. Anh là người đàn ông đầu tiên của đời tôi . Nhưng không hiểu sao sau lần đó, anh ta có vẻ ít quan tâm đến tôi hơn. Những cuộc đi chơi cũng đều là vào nhà nghỉ rồi về.

Yêu nhau được vài tháng thì anh ta rủ rê tôi đi nhà nghỉ, sau lần đó tôi đau đớn phát hiện người yêu mình còn ngoại tình, đến đánh ghen thì câu nói của hắn khiến tôi tức không nói thành lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày trước, tôi phát hiện người yêu mình đang đi cùng một cô gái khác. Giận quá, tôi lao đến túm tóc cô gái kia định đánh ghen thì lại bị người yêu hất ra. Anh lớn tiếng mắng em là hồ đồ. Khi tôi hỏi tại sao lại đối xử với tôi như thế, anh tàn nhẫn nói: "Không thằng đàn ông nào muốn lấy cô gái dễ dãi về làm vợ đâu?". Tôi đau lặng người. Thì ra, chỉ vì quá yêu và dâng hiến cho anh mà em bị anh coi thường.

Tôi có nên van xin anh đừng rời bỏ em không?

Cô ấy chăm sóc bố con tôi rất tốt, bận công việc đến mấy vẫn chu toàn mọi thứ trong gia đình, chính vì vậy tôi không ngờ đằng sau gương mặt thùy mị nết na đó lại là người đàn bà lăng loàn với gã đàn ông khác

Cô ấy chăm sóc bố con tôi rất tốt, bận công việc đến mấy vẫn chu toàn mọi thứ trong gia đình, chính vì vậy tôi không ngờ đằng sau gương mặt thùy mị nết na đó lại là người đàn bà lăng loàn với gã đàn ông khác

Hôm đó tôi chẳng may rảnh việc nên tan sở sớm, thấy mưa gió ảm đạm nên muốn về nhà với vợ con. 4h về đến cửa, mở ra thấy nhà trống trơn. Lạ nhỉ, lúc nãy tôi nhắn tin hỏi dò thì vợ kêu đang làm việc ở nhà còn 2 con nằm ngủ, thế mà kiểm khắp các phòng không thấy.

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