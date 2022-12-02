Cuộc sống ở thành phố khác ở quê tôi quá. Lên đây tôi vừa đi làm thêm vừa đi học. Tôi quen anh ở chỗ làm thêm, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, đang là sinh viên đại học năm cuối. Anh là người được chủ quán quý trọng nhất vì khả năng hoạt ngôn, điển hình và biết cách lấy lòng khách hàng. Mỗi tháng, doanh thu của anh cũng cao nhất cửa hàng.

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Tôi yêu anh ta từ lúc nào mà chính bản thân mình cũng không biết nữa. Chỉ biết nếu như hôm nào vắng anh, tôi sẽ bần thần, không làm được gì hết. Lâu dần, mấy người ở cửa hàng cũng nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh. Và chính tôi đã chủ động tỏ tình trước. Khi anh gật đầu, tôi mừng đến phát khóc.