Cô thư ký của chồng vừa đen vừa xấu, ăn mặc thì giản dị và cổ hủ nên tôi có phần yên tâm, thế nhưng nhìn cô ta trên phố tôi mới tá hỏa sự thật về con người này

Tôi là vợ anh tất nhiên cũng được những người phụ nữ khác xuýt xoa ghen tị. Tôi thừa biết rất nhiều cô gái trẻ ao ước vị trí của tôi. Nhưng đi lên cùng chồng từ những ngày còn gian khó, đời nào tôi dễ dàng nhường cho ai vị trí này?

Tôi và chồng kết hôn được 8 năm nay. Chồng tôi là một người đàn ông tài giỏi, hiện tại anh đã gây dựng được một cơ đồ đáng nể, khiến bao người ngưỡng mộ.

Mới đây cậu thanh niên làm thư ký cho chồng tôi đột ngột xin nghỉ. Chồng tôi buộc phải tuyển nhân viên mới vào vị trí ấy. Và tôi là người quyết định cuối cùng ai sẽ được chọn. Sau khi cân nhắc về tất cả các yếu tố, từ giới tính cho đến nhan sắc và khả năng chuyên môn, tôi đã quyết định chọn Lan. Lan khá trẻ tuổi nhưng có ngoại hình dưới mức trung bình, năng lực lại tốt, rất phù hợp làm thư ký cho chồng tôi.

Chính vì thế tôi rất sát sao đến các mối quan hệ khác giới của chồng. Mà đối tượng khiến tôi để ý nhất chính là vị trí thư ký của anh. Bình thường tôi không can thiệp vào chuyện công ty của chồng nhưng riêng vị trí thư ký giám đốc phải có tôi thông qua. Mà tôi chỉ chọn nam giới hay những người phụ nữ lớn tuổi với nhan sắc bình thường vào vị trí thư ký cho chồng. Cũng nhờ cách làm đó mà những năm qua tôi đã giữ được chồng nguyên vẹn cho mình, không phải chia sẻ với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Lan năm nay mới 29 tuổi nhưng nhìn rất già, khác hẳn với lứa tuổi ấy. Cô ta lại vừa đen vừa xấu, ăn mặc thì giản dị và cổ hủ, dáng người cũng không thướt tha, yểu điệu. Nhan sắc không có sức uy hiếp, năng lực làm việc tốt, tôi hoàn toàn hài lòng về cô thư ký mới của chồng.

Thế nhưng hôm ấy, khi tôi cùng cô bạn thân đi dạo phố và vào một shop thời trang xem bộ sưu tập mới ra. Tôi tình cờ nhìn thấy một cô nàng rất xinh đẹp, quyến rũ cũng đang chọn đồ. Ban đầu tôi không để ý lắm, cho rằng cô ta chỉ là người lạ qua đường. Thế nhưng khi cô ta có điện thoại gọi đến và cất giọng nghe máy thì tôi không khỏi bàng hoàng, sững sờ. Giọng nói của cô ta giống hệt giọng nói của Lan - thư ký mới của chồng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nép vào một góc khuất để quan sát cô ta kỹ hơn. Tôi phát hiện chiều cao và độ dài mái tóc cũng như màu tóc của cô ta rất giống với Lan. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ngắn, phô bày trọn vẹn đường cong lả lướt của mình. Bình thường trên công ty Lan đều mặc những bộ cánh rộng rãi, thùng thình, che hết đường cong cơ thể. Chẳng những thế Lan còn đeo chiếc kính cận to tướng, lấp hết cả khuôn mặt. Ngoài ra còn không trang điểm, để tóc lòa xòa, cũng không đeo trang sức gì.

Quan sát cô ta thêm một lát, tôi có thể khẳng định đến 95% cô gái xinh đẹp này chính là cô thư ký vừa đen vừa xấu lại già của chồng tôi. Nhưng lý do vì sao Lan phải làm xấu mình trên công ty? Liệu sau lưng tôi thì cô ta và chồng tôi có mối quan hệ mờ ám nào hay không?

Tôi quyết định thuê người theo dõi, cuối cùng cũng tìm ra chân tướng thật sự phía sau tất cả màn kịch này. Hóa ra chồng tôi và Lan đã cặp kè với nhau từ trước. Vì sợ tôi phát hiện nên chồng tôi đã nghĩ ra cách biến Lan thành thư ký của mình, để vừa có thể gần gũi hú hí với nhau mà vẫn che mắt được tôi.

Lan đã trang điểm cho bản thân trở nên xấu xí hòng đánh lừa tôi. Và rõ ràng họ đã thành công mỹ mãn. Những lúc họ đóng cửa làm việc trong văn phòng, họ có làm gì mờ ám thì cũng chẳng ai biết được. Những lần họ đi công tác với nhau thì Lan lại lột xác trở thành cô thư ký mỹ miều, duyên dáng. Đúng là một kế sách quá hoàn hảo. Nếu tôi không tình cờ gặp Lan trên phố và tinh ý phát hiện được sự ngụy trang của cô ta thì có lẽ tôi còn bị dắt mũi dài dài.

Sau khi có bằng chứng chính xác, tôi đã lật bài ngửa với chồng và yêu cầu anh ta phải đuổi việc Lan ngay lập tức. Chồng tôi rối rít xin tha thứ và đồng ý với yêu cầu cho Lan thôi việc. Thế nhưng tôi vẫn không hề thấy yên tâm. Qua chuyện này tôi nhận ra một khi người ta đã muốn làm thì sẽ có vô phản cách thức tinh vi và ma quái để đánh lừa người khác. Liệu tôi có thể cả đời đi theo chồng để bắt gian anh ta hay không? Tôi nên làm thế nào đây? Có cách gì cho cánh đàn ông chừa hẳn tật ngoại tình không hả mọi người?