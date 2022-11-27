Anh là người đàn ông khá tâm lý, lúc nào cũng lắng nghe, thấu hiểu phụ nữ. Những dịp lễ tết, ngày kỉ niệm, anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Sự chu đáo của anh khiến bạn bè ghen tị, tôi cũng tự hào thay.

Tôi và anh quen nhau nhau qua mai mối của một người bạn. Dù vậy chúng tôi thực sự cảm thấy hợp và yêu thương nhau chỉ sau vài tháng tìm hiểu. Anh đi xuất khẩu lao động về còn tôi là một cô nhân viên văn phòng lúc nào cũng chỉn chu. Ở tuổi ngoài 30, cả hai đã trải qua mọi ngọt bùi của cuộc sống nên quyết định tiến tới hôn nhân sau thời gian ngắn.

Mới đây, anh thăng chức, tăng lương, tôi vui lắm. Anh hí hửng báo với bố mẹ đôi bên để làm mấy mâm cơm ăn mừng. Chồng có chút chức tước cũng khiến tôi yên tâm hơn nhiều. Tôi mang tiền tiết kiệm và vàng hồi môn còn giữ, sắm cho anh một chiếc xe ô tô vừa tiền để anh chạy, giúp anh phát triển hơn nữa.

Hơn 5 năm chung sống, chúng tôi có với nhau một cô con gái. Vì còn lo cho sự nghiệp nên tôi bàn với anh, khi nào con lớn hẳn mới sinh đứa thứ hai. Anh cũng rất tôn trọng ý kiến của tôi, không sốt sắng gì. Ngoài công việc trên văn phòng, tôi dốc lòng dốc sức về nhà chăm sóc gia đình nhỏ, lo chu đáo mọi việc nội ngoại. Dù không nói nhưng tôi có cảm giác anh khá tự hào về vợ.

Từ ngày đó, anh “phất” thật. Công việc tốt, các mối quan hệ cũng mở rộng hơn đồng nghĩa với việc anh đi tối ngày. Dù lúc nào anh cũng gọi điện về báo họp, báo đi ăn tiệc vợ không phải chờ cơm nhưng lòng tôi vẫn rất buồn. Chỉ là tôi không muốn lộ ra ngoài, sợ anh không yên tâm công tác.

Bạn bè hay nói, đàn ông lẻo mép lại có tiền, có xe hơi như anh phải cẩn thận nhưng tôi chỉ cười bởi tôi luôn tin tưởng chồng mình. Thế nhưng thời gian gần đây tự nhiên chồng có nhiều biểu hiện lạ khiến tôi chột dạ. Tôi nhận ra anh thay đổi gu ăn mặc, yêu đời, hay hát hò hơn. Anh dùng nhiều loại nước hoa dù trước giờ anh không thích. Khi tôi hỏi thì anh cười bảo vì lên sếp, phải ra ngoài nhiều nên cũng muốn chỉn chu hình thức.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có chuyện cô bạn thân nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trong xe hơi của chồng thì tôi vẫn không đa nghi đến mức đi lục lọi bằng chứng. Trước giờ điện thoại, máy tính của anh, tôi đều nắm rõ mật khẩu. Anh cũng chưa bao giờ cấm tôi động vào bất cứ thứ gì, tin nhắn tôi xem thoải mái. Vậy anh liên lạc với nhân tình thế nào?

Hôm đó, đúng ngày chồng ra ngoài còn tôi được nghỉ, vì nghĩ ngợi lung tung nên tôi thử vào máy tính của chồng. Tôi tìm đủ thứ vẫn không thấy gì khả nghi. Tự nhiên thấy email của anh có nhiều thư với nội dung “chương trình ưu đãi giảm giá…”, tôi tò mò thử nhấn vào chơi chơi. Ai ngờ dòng chữ: “Chương trình giảm giá ưu đãi sẽ diễn ra vào tối ngày mai, lúc 21 giờ tại showroom…” đã ngầm tiết lộ thông tin chồng ngoại tình.

Mail này anh nhận từ hôm trước, tức đúng tối hôm tôi mở mail sẽ diễn ra “chương trình giảm giá”. Chồng đi từ sáng chưa về làm tôi bắt đầu lo. Tôi gọi cho anh hỏi tối có về ăn cơm không thì anh báo về muộn càng dấy lên nghi ngờ trong tôi.

Tối đó, tôi đã lén đến địa chỉ “showroom” nọ nhưng chẳng có showroom nào mà là khách sạn. Vì đến từ sớm nên nửa tiếng sau tôi bắt gặp chồng cũng tới nơi. Chưa kịp đi theo thì thấy một cô gái ra đón anh, họ ôm chầm lấy nhau như tình nhân lâu ngày chưa gặp. Nước mắt tôi chảy dài, tim đập loạn xạ nhưng cũng đủ bình tĩnh để chụp lại bức ảnh anh gái gú bên ngoài.

Tôi về nhà trong tâm trạng mơ màng, choáng váng vì sự thật quá phũ phàng. Mở máy tính của anh lên để tìm hiểu tiếp, tôi nhìn thấy một loạt các bức thư giá điện, tiền nước, chứng khoán… Tất cả đều là hình thức ngoại tình tinh vi của anh.

Có lẽ vì anh biết tôi quá tin tưởng chồng nên anh chưa bao giờ xóa những cái mail ấy. Và hôm nay “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Người chồng tôi tin yêu, dốc lòng chăm sóc cuối cùng lại ăn nằm với người con gái khác. Nghĩ lại tôi chỉ thấy rùng mình sợ hãi. Đau đớn hơn, anh còn ôm ấp nhân tình trong chính chiếc xe tôi đã tích cóp tiền mua cho anh đi làm.

Tại sao khi khó khăn người ta luôn nói yêu thương gắn bó, khi giàu có lại nhanh thay lòng? Không lẽ sự chung thủy chỉ có được khi còn bần hàn? Vậy có tiền để làm gì khi hạnh phúc cũng chẳng thể giữ gìn?

Bây giờ, tôi thực sự hoang mang, không biết có nên làm lớn chuyện rồi… chấm dứt tất cả hay cứ sống như vậy để “bảo toàn hôn nhân”?